Porsche vyrobilo a pustilo do prodeje dvě drahé „unikátní" 911 se stejným výrobním číslem. Teď říká, že to byl omyl před 9 hodinami

Nechceme být zbytečně paranoidní, ale když se jako výrobce dostanete do situace, že zájem o limitovanou produkci čehokoli dalece přesahuje slíbené omezené množství, budete vždy v pokušení onen limit překročit a vydělat víc. Pokud tohle Porsche udělalo, prasklo to.

V roce 2013 představilo Porsche tehdy zcela novou 911 GT3 generace 991. Oproti předchozímu provedení zákazníci nemohli sáhnout po manuální převodovce, což vyústilo v ohromnou kritiku. Jak moc velkou chybu značka udělala, naplno zjistila až tři léta na to, když přišla s verzí 911 R. Ta již tři pedály a „fofrklacek“ dostala, což z ní rázem udělalo nadmíru vyhledávané zboží, za které byli sběratelé ochotni dát víc, než za kolik by přímo od výrobce dostali dva kusy rychlejšího provedení GT3 RS.

Manuál se tedy následně ve velkém vrátil do hry, což hodnotu 911 R poněkud snížilo. Z něčeho takového majitelé nadšeni logicky nebyli, na druhou stranu však za svou „ojetinu“ mohou i nadále dostat daleko víc, než kolik zaplatili. Platí to i přesto, že Porsche v mezičase uvedlo na trh novou limitovanou sérii, a sice variantu S/T, která je v podstatě tímtéž, čím bylo „eRko“. Jen místo 991 kusů mělo do prodeje zamířit 1 963 aut. Výkon čtyřlitrového šestiválce pak u nich byl navýšen z 500 na 525 koní.

Otázkou nicméně je, zda u nové limitované edice skutečně lze počítat s uváděným množstvím, které odkazuje na vznik první generace ikonického sporťáku. Automobilky, kterým se nějaká limitovaná edice podaří, jsou vždy v pokušení vyrobit takových aut víc, ať už oficiálně (což je nakonec i případ verzí R a S/T jako takových) nebo neoficiálně. Však kdo pozná, zda jste takových vozů vyrobili 1963 nebo 2963? To by se musely sejít na jednom místě. A i když mají viditelná čísla z výrobní série, co takhle prodat jeden s tím samým v Guatemale a druhý v Německu?

Před 30 roky by vám to prošlo jako nic, nakonec vzpomeňme Ferrari F40, které mělo vzniknout jen ve 400 kusech, automobilka ale prý „zapomněla zastavit výrobu”, a tak jich vzniklo 1 311. Jejda. Je to postup opakovatelný i dnes, v době mobilů s foťáky a sociálních sítí ale může velmi rychle prasknout. Přesně se to stalo díky instagramovým příspěvkům níže, na nichž pokaždé vidíme 911 S/T s výrobním číslem 1 724. Jeden je šedomodrý, druhý červený, mají různá VIN, jen jaksi nafukují onu sérii na 1964 aut. A člověk se musí ptát, kolik takových „dvojčat” ještě je.

Kolegové z Car Buzz kvůli tomu oslovili automobilku, která záměr něco takového udělat pochopitelně popírá. Prý došlo k politováníhodnému nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za deset let. Shodou náhod prý došlo na vyrobení dvou identických plaketek, přičemž automobilka již má jednat s majitelem té špatné na nápravě. Která to ale vlastně je, že?

Zda Porsche věříte nebo ne, necháme na vás, ale už při pohledu na onu plaketku máme pochybnosti. Každá z nich je malé umělecké dílo, na kterém pár řemeslníků nechalo kus práce, ať již jde o samotný design, výrobu, leštění či třeba usazení na palubku. Mimo to je třeba zamíchat do hry také kontrolory kvality, kteří v Německu bývají řádně „pünktlich“. Že by tedy všem unikl poměrně zásadní detail, který navíc mohl být odhalen ještě mnohokrát později?

Netvrdíme, že Porsche podvádí, nemáme pro to žádný důkaz, jen říkáme, že i taková možnost tu je. Budeme mít oči dál na stopkách, a pokud se něco takového stane maximálně dvakrát za 10 let, už nepůjde ani tak o možnost jako spíš o velmi pravděpodobný scénář.

Jeden exemplář 911 S/T v tomto modrém laku byl již loni nabídnut k prodeji v Guatemale. Letos se ale se stejnou plaketkou se stejným pořadovým číslem objevil červený kousek v Německu. To je pech... Foto: Porsche

