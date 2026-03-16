Poruchovost moderních Fordů zůstává na rekordní úrovni, do servisů musí kvůli problémům víc a víc aut
Modrý ovál kvůli objeveným nedostatkům dříve prodaných vozů loni povolal auta do servisů v rekordních 153 případech, které se dotkly 12,9 milionu vozů. Letos je zatím na 15 akcích, ty se však už týkají 7,3 milionu aut. Skončí to někdy?
V loňském roce dosáhl Ford rekordu, jakým se nejspíš nikdy nebude chlubit. Automobilka jen ve Spojených státech vyhlásila 153 svolávacích akcí za rok, během kterých řešila problémy u 12,9 milionů dříve vyrobených aut. Každou minutu loňského roku se tak technici značky museli potýkat s 24,6 vozy a jejich nespolehlivostí. Pro řadu lidí se tak nelichotivý akronym Fordu, tedy Fix Or Repair Daily, stal smutnou realitou. Přičemž asi nejlépe mapuje kvalitativní fiasko značky pohled na svolávací akce konkurence. Třeba druhá Toyota jich totiž vyhlásila jen 15, při nichž řešila 3,2 milionu aut. Třetí Stellantis pak během 53 svolávaček opravoval 2,8 milionu vozů.
Ford tedy zbytku startovního pole unikl ne o parník, ale přímo o celou flotilu. Šéf značky Jim Farley přitom od svého nástupu do funkce mluví hlavně o navyšování kvality. Nic takového se ale evidentně neděje, jakkoli je třeba přiznat, že část problémů zdědil po svých předchůdcích. Jenže zároveň modrý ovál žene do urychlení vývoje a výroby, což evidentně není dobrý nápad. Automobilka je totiž z loňska tak rozjetá, že svůj smutný rekord letos možná i pokoří.
Ačkoli ještě nemáme ani půlku března, celkově bylo v USA vyhlášeno již 61 svolávacích akcí, z čehož 17 připadá na Ford. To na první pohled až tak tragicky nevypadá, jakkoli tu znovu máme nemalý odstup oproti konkurenci - druhá Toyota je totiž na pouhých pěti. Nicméně Japonci během nich řeší pouhých 307 093 aut, zatímco u modrého oválu jde - a teď se opravdu něčeho chytněte, protože to číslo je vážně šílené - o 7 315 484 vozů. Celkově bylo do servisů povoláno 10 081 099 aut, na Ford tak připadá 72,6 procenta z této porce.
Modrý ovál tak po pouhých dvou měsících vyrovnal výsledky Toyoty, Stellantisu, Hondy a Hyundai za celý loňský rok. Přičemž více než polovina všech svolávaných vozů (4,3 milionu) je spojena s problémem, o kterém automobilka ví již od loňského října. Tehdy se totiž ukázalo, že softwarová chyba může narušit komunikaci vozu s přívěsem. U toho následně mohou selhat světla, stejně jako může přestat brzdit. Něco takového ovšem znamená, že dané vozy porušují předpisy.
Ford nicméně na podzim oznámil, že není třeba nic řešit, neboť problémy se prý objevují jen během startu a řidiče o nich zpraví hláška na palubním displeji. Agentura NHTSA však nesouhlasila a automobilku ke svolávací akci přiměla. Modrý ovál tak chystá novou verzi softwaru, která má zjednat nápravu. Ovšem podobně přistupuje třeba k problémům se zpětnými kamerami. Ty u stejných aut řeší opakovaně, mnozí řidiči tak již techniky znají křestními jmény.
Automobilka přitom krátce po silvestrovské půlnoci dodala, že loňský rekordní počet svolávacích akcí je vlastně dobré znamení, neboť kvalita jde postupně nahoru a modrý ovál bude mít zakrátko vyřešené problémy způsobené v předchozích dekádách. Nicméně když se podíváme na detaily letošní 4,3milionové svolávačky, zjistíme, že se týká aut vyrobených po roce 2022. Farley byl přitom šéfem jmenován o dva roky dřív, tyto potíže tak jdou hlavně za ním.
Největší letošní svolávací akce modrého oválu se týká i pick-upu F-150, vozy modelových let 2021-2026 totiž mohou mít problém s tažením přívěsu. Foto: Ford
Zdroj: Ford, NHTSA
Bleskovky
- Lamborghini našlo moderní náhradu plakátů na stěnách dětských pokojů, v budoucnu z toho může masivně profitovat
14.3.2026
- Řidič si v běžném provozu spletl své auto s monopostem Formule 1, policie to ocenila na 5 tisíc
13.3.2026
- U této čerpací stanice šlo koupit litr paliva za 0,24 Kč, lidé ji vzali útokem i s kanystry
12.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Harley-Davidson RMCR: koncept sportovního naháče 13:43
- Andrea Iannone bude testovací jezdec Ducati MotoGP 11:00
- Velká cena Kataru se v dubnu nepojede včera 12:00
- Spokojenost u týmu Advocates Racing 14.3.2026
- Fermín Aldeguer cestuje do Brazílie v naději, že bude uznán schopným 14.3.2026
Nejčtenější články
- Žena si koupila elektrický Rolls-Royce za 11 milionů. Baterie mu odešla záhy, firma vůz za 4 měsíce neopravila a odmítá ho koupit zpět
15.2.2026
- Stellantis kompletně otáčí hru. Do nabídky vrací diesely, protože přesně chápe jejich výhody a současné možnosti
15.2.2026
- Troufnete si svěřit svůj život elektronickým brzdám této čínské novinky?
15.2.2026
- Ford přiznal, že jeho elektrická divize bude prodělávat miliardy ještě roky, šéf značky tak radši jde „plácat hambáče”
15.2.2026
- Tisícikoňový supersedan Bugatti byl vážně hotový, koncept je dodnes funkční do posledního detailu. Přesto do výroby nešel
15.2.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva