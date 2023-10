Posedlost Mercedesu snižováním papírových emisí nechápou ani v USA, nové SL od AMG je krok zpátky před 2 hodinami | Petr Prokopec

Každý nový produkt by měl v prvé řadě nabídnout víc než ten, který nahrazuje, to je nepsané pravidlo nejen v automobilovém byznysu. Když už i zeleným ideologiím naklonění novináři konstatují, že Mercedes se svou honbou za CO2 tohle nezvládá, víte, že je hodně zle.

Na Mercedesu jako bychom v posledních měsících nenechali niť suchou. Rádi bychom byli pozitivnější, ale opravdu to nejde. Třícípá hvězda se rozhodla, že začne ignorovat své zákazníky a auta bude šít podle toho, co chtějí politici a úřady. Něco takového nemůžeme z pozice někoho, kdo odjakživa bojoval za co nejlepší uspokojování zákaznických potřeb, kvitovat ani v nejmenším. Ačkoli trh o nic takového nestál, třeba v současné třídě C už můžete mezi motory volit jen mezi 1,5litrovým a 2,0litrovým čtyřválcem. To je celé, dříve nabízené šesti- a osmiválce padly za oběť posedlostí snižováním papírových emisí, které v praxi nepřináší vůbec nic, tedy vůbec nic dobrého.

Chybějící objem a válce se Mercedes snaží kompenzovat hybridizací. I když přitom třícípá hvězda ve svých tiskových materiálech dodává, že elektrický výkon je neustále přítomen a nemění se, něco takového zkrátka technicky není možné. Jediným stálým zdrojem energie je spalovací motor a i když se automobilka může „usnažit” (a možná i usmažit) k smrti, aby nedovolila vyčerpání baterií, jednou se to stane. V tu chvíli už jen vozíte s sebou baterie a elektromotory a celé, extrémně těžké (AMG C63 S váží přes 2,1 tuny!) auto pohání jen spalovací dvoulitr. U sportovní verze naprostý nesmysl.

Čtyřválcové hybridní Mercedesy od AMG tak prohrávají jeden souboj s konkurencí za druhým. Co je ovšem pro značku horší, její honba za downsizingem začíná narušovat dříve neochvějné renomé firmy. S kritikou nového SL ostatně přišli už i kolegové z amerického Jalopniku, kteří obvykle bývají k podobným počinům vstřícní či alespoň shovívaví. Ani oni však nově již nedovedou přivírat oči nad nápadem automobilky osadit jednu ze svých vlajkových lodí pouhým čtyřválcem.

Řeč je pochopitelně o verzi SL 43 AMG, která vyfasovala stejný dvoulitrový čtyřválec M139, jaký pracuje i pod kapotou Mercedesu A 45. Jenže v případě tohoto hatchbacku lze o motoru mluvit jen v superlativech, ke 4,4metrovému vozu padne jako ulitý. Navíc pod jeho kapotou produkuje až 421 koní, za které zaplatíte 1 657 700 Kč. SL 43 je nicméně k mání za dvojnásobek (3 409 780 Kč), přičemž v jeho případě agregát produkuje 381 koní. K těm se pak přidává 14 koní mild-hybridního systému.

Když si uvědomíme, že SL váží dvě tuny, nepřekvapí, že na stovce je o sekundu pomaleji než A 45 (3,9 vs. 4,9 s). Kolegové jej pak sice nepovažují za vyloženě pomalý, ovšem i tak jde dle jejich názoru o neskutečný krok zpátky. „Problémy jsou navíc komplexnějšího rázu. Zaprvé, tento motor poněkud vibruje, což je cítit napříč kabinou. Pokud by šlo o neotesaný malý sporťák z ranku Hondy S2000, bylo by to v pořádku. Jenže tohle je luxusní kabriolet za miliony, takže to v pořádku není,“ uvádí.

Další výtky míří ke zvuku, ze kterého vás spíše budou bolet uši, než abyste jej milovali. A s kritikou je třeba počítat také u standardního devítistupňového automatu, jenž se hlavně v nízkých rychlostech projevuje trhavě. To opět není hodnocení, které by člověk očekával u vozu, za který je třeba dát 83 průměrných českých hrubých mezd. I když jsou tedy zbytek techniky, vzhled vozu a jeho luxusní výbava chváleny, koupě SL 43 není doporučována, spíše byste se této verzi měli vyhnout.

Už chvíli je třeba se ptát, co ještě Mercedes potřebuje k tomu, aby si uvědomil svou chybu. Kritika totiž na značku opravdu padá ze všech stran a prodeje těchto verzí se limitně blíží nule. Odmítají je novináři, odmítají je zákazníci, vítá je leda EU. Na tom Mercedes vydělá jak? Nebo to „spraví” elektromobily? Je zjevné, že značka se ocitla na scestí, nepředpokládáme však, že by ve Stuttgartu v dohledné době padlo jakékoli smysluplné rozhodnutí. Podobně jako v jiných případech budou varovné signály ignorovány, vedení probudí (či vypudí) až náraz do zdi.

Vážně by nás zajímalo, koho napadlo usadit dvoulitrový čtyřválec pod kapotu luxusního roadsteru za minimálně 3,4 milionu korun. Pohonná jednotka totiž ani v nejmenším neodpovídá jeho charakteru, značku takové řešení leda dál poškodí. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Jalopnik

