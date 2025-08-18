Posedlost VW nezná mezí. Firma je prý „na správné cestě”, jubileum slaví s pomocí auta, kterému zakázali vstup do USA
Petr MilerVolkswagen je v hlubokých problémech - jeho prodeje klesají, zisky kolabují, továrny se zavírají, lidé propouštějí, ceny žádaných modelů k nelibosti kupců stoupají. Automobilka tomu říká „správná cesta” a stav odpovídající „nabídce aut, která zákazníci chtějí”. To je brilantní.
před 4 hodinami | Petr Miler
Ptáte se, jak nekompetentní lidé musí řídit firmy, kterým se rozpadá jejich dekády zajetý obchodní model, ztrácí pozici na trhu, musí zavírat své provozy, musí se rychle zbavovat desítek tisíc zaměstnanců a navzdory tomu jsou svědky hlubokých propadů zisků, hovoří dokonce o bankrotu, a přesto nedělají prakticky vůbec nic, aby to změnili? Aby šli k podstatě problému, před jehož následky byly dávno varováni, odstranili ho a firmu dostali zpátky k růstu? A místo toho slepě bazírují na opakování stejného postupu, který je do těchto problémů přivedl?
Stručná odpověď zní „velmi”, míře oné nekompetentnosti ale lze dát i trochu obraznější podobu. Sáhnout pro tento případ můžeme po Martinu Sanderovi, který u VW neuklízí toalety, ale je členem představenstva firmy pro prodej, marketing a poprodejní služby. Takový člověk by mohl být třeba... dobrý obchodník, ne? Mohl by také rozumět marketingu, že? A i ty poprodejní služby by mu mohly jít. Ale nejde mu nic z toho.
Pan Sander je ve skutečnosti jediné - člověk zoufale posedlý vnucováním elektrických aut všem, pro což nemá problém lhát tak okatě, že to vadí i jindy nekritickým médiím. Takový muž nemá na zmíněné pozici absolutně co dělat, ale je tam. A tak z ní vysílá další „moudra”, nad kterými člověk zůstává štajf, ať se aspoň vzdáleně držíme jeho rodné řeči.
VW totiž aktuálně oslavil 1,5miliontý vyrobený model z právě zařezávané řady ID. Být to 15 milionů aut, je to pěkné, uvážíme-li ale, že jde o výsledek mnohaleté, opravdu živelné snahy tyto vozy prodat od firmy, která prodává skoro 10 milionů aut ročně, není to žádný zázrak. Ale proč ne, VW může slavit cokoli, zarážející jsou spíš okolnosti, za kterých se to děje. A také vyjádření Martina S., který se nehodlá ve svém smýšlení o světě ani o píď přiblížit realitě, stojí za to.
Jednak je vskutku kuriózní, že si VW za jubilejní vůz vybral model ID.7, který provází pověst auta, jemuž byl zakázán vstup do USA. Původně se tam totiž měl prodávat místo zaříznutého Passatu, nakonec ale VW na poslední chvíli tento plám zrušil. Automobilka přitom nejprve uvedení ID.7 na severoamerický trh odložila s odvoláním na „měnící se dynamiku trhu”, nakonec ho ale pro nezájem o elektromobily zcela zrušila. Vytahovat tedy zrovna tento vůz jako symbol úspěchu, když jeho odbyt žije zřetelně jen z přerozdělovacích mechanismů EU dalších forem nepřímého nařizování, kdy přirozený nezájem o něj je očividný už z extrémní ztráty hodnoty v čase, je krajně nešťastné.
Ta pravá „sanderovina” je ale vyjádření, které k tomu prodejní šéf VW poskytl. V tom nejprve uvádí, že „Volkswagen je průkopníkem v oblasti elektromobility”, což je snad ještě pravda, záhy ale dodává: „Naše portfolio modelů obsahuje vozy, které naši zákazníci chtějí. Jako společnost jsme na správné cestě. Volkswagen zůstává průkopníkem v nástupní fázi elektromobility.”
Smysl pro realitu zas jednou opustil chat.
Je zjevné, že zákazníci tahle auta chtějí, proto jdou výsledky VW do kopru, hodnota akcií firmy je skoro na třetinové hodnotě maxim z let 2015 a 2021, firma je zřetelně na správné cestě (kam?) a rozhodně by měla zůstat průkopníkem, neboť tím zřejmě trefuje desítku. Opravdu nechápeme, jak mohou majitelé automobilky tolerovat na takové pozici podobně uvažujícího člověka byť jen den, vážně ne.
Je to úspěch, 1,5 milionu vyrobených elektromobilů ID po skoro 10 letech práce na jejich vnucování všem. A ruku v ruce s tím jdou excelentní výsledky firmy, vynikající hodnota akcií a zákaznici spokojení tak moc, že to ani nedokážou říci slovy. „Správná cesta” a stav odpovídající „nabídce aut, která zákazníci chtějí”, určitě ano, Martin Sander (první zprava) to má v hlavě srovnané. Foto: Volkswagen
A ID.7 je samozřejmě boží, proto se vůbec neprodává v USA, kde měl být k dispozici. Je tedy třeba to oslavit s ním. Foto: Volkswagen
Zdroje: Volkswagen, Autoforum.cz
