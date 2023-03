Poslední BMW M5 s manuální převodovkou je levně k mání nedaleko, je to schůdná cesta k autu snů včera | Petr Miler

/ Foto: BUM Handels und Logistik, publikováno se souhlasem

Je absurdní, že i když se tohle auto vyrábělo jen a pouze v Mnichově, v Evropě ho nikdy koupit nešlo. Pár kousků sem bylo přesto dovezeno, obvykle jde ale o sběratelské exempláře, tento se vymyká.

Pokud byste zatoužili po BMW M5 pro Evropu s manuální převodovkou, musíte hledat mezi ojetinami a zadat „M5 E39”. Novější generace se totiž v Evropě s manuálem neprodávaly. Ve Spojených státech a v Kanadě ale manuál byl k mání jak pro M5 generace E60 i pozdější F10, takže toužíte-li po takovém voze opravdu silně, můžete si jej dovézt zpoza oceánu.

Je to pochopitelně dražší, náročnější a také trochu bizarní proces. BMW totiž tato auta vyrábělo výlučně v Mnichově, přesto žádné z nich v Evropě nikomu neprodalo, i kdyby šlo o nejlepšího zákazníka značky, který u dealera začal držet hladovku. Můžeme se bavit o pokrytectví, když zjistíte, že automobilka na jednu stranu říká, že dvouspojkový automat je perfektní volbou, v rukou šéfa vývoje pětkové a šestkové řady pak ale objevíte M6 s manuálem. Ten si ji z USA jistě nedovezl, vy to udělat prostě musíte, i kdyby ne osobně - musíte nechat vůz vykonat cestu do Ameriky a zase zpátky, jiné cesty není.

Nebudeme polemizovat nad tím, jak moc to za to stojí, faktem ale je, že to udělal málokdo. A pokud už to udělal, obvykle sem nechal přivézt zánovní sběratelský kus za miliony. Vůz na fotkách níže se něčemu takovému vymyká.

Pochopitelně byl původně vyvezen přes Atlantik, teď už je ale zpět v Evropě a nic sběratelského to není. Na tachometru má 123 tisíc najetých kilometrů, takže normálně jezdil. Přesto se zdá být v pěkném stavu a skutečně má manuální převodovku. A je to opravdu generace F10, což znamená 560 koní z přeplňovaného osmiválce na zadních kolech. Díky zmíněné kombinaci vlastností není nesmyslně drahý - požadovaných 36 890 Eur znamená 872 tisíc Kč. Koupit takový vůz prostě „na odjetí”, to si může dovolit kdekdo, je to cena lepší Octavie.

Auto má německé doklady, takže přihlášení v ČR by už mělo být jen formalitou. I náročnější papírování by ale mělo stát za to, protože M5 F10 s manuálem se tu opravdu nevidí. Tahle je navíc po střechu plná výbavy, tak už to u amerických M5 bývá. Jedinou nevýhodou tak může být, že tohle auto je snad v nejnudnější barevné kombinaci, jakou lze pořídit - má stříbrnou karoserii a černý interiér. Manuál pod pravou rukou vám to ale vynahradí a jezdit pro něj nemusíte nijak zvlášť daleko - auto stojí v německém Recklinghausenu.

BMW M5 F10 s manuálem v Evropě je vážně rarita, zvláště pak s vyšší kilometráží. Díky tomu může být vaše až překvapivě levně. Foto: BUM Handels und Logistik, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.