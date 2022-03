Poslední BMW 3 s šestiválcem bez turba se prohnalo po německé dálnici, jízda vhání slzy do očí před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Svého času neplatilo za auto, které by nadšenci vyhledávali, už tehdy jsme ale říkali: Ještě na něj budete rádi vzpomínat. Bohužel je to tak, jiskřičky v očích při spatření BMW 330i E90 v akci na Autobahnu rychle vystřídají slzy.

Když se v roce 2004 začalo vyrábět BMW řady 3 generace E90, bylo to zklamání. Designově šlo na tehdejší mnichovské poměry ještě o střízlivý vůz, třebaže zadní světla leckdo častoval adjektivy typu „korejská”. Problémem byla tehdy hlavně kvalita - kvalita všeho. Trojka E90 tehdy působila jako její předchůdce vypraný na 40° a místo zřetelně kvalitní konstrukce, kvalitního interiéru a mimořádně kvalitní jízdy dorazilo zejména v prvních letech výroby auto od pohledu ošizené, jehož interiér se začal rozpadat po pár tisících kilometrech a jehož jízda byla nesnesitelně tvrdá a hlučná kvůli povinným pneumatikám run flat.

Bylo to tak, ne že ne. Můžeme se s odstupem času ptát, jak moc velkým problémem bylo reálné pojetí řady 3 E90 a jak moc se o její špatné vnímání zasadila mimořádná povedenost předchozí trojky E46, ale to nakonec není podstatné. Velké boty é-čtyřicetšestky její nástupce nedokázal vyplnit, postupem času na něj ale nadšenci začali hledět o poznání pozitivněji. Už tehdy se totiž ukazovalo, že automobilový průmysl míří v okovech Bruselu jiným směrem než preference zákazníků a alfou a omegou se stává minimalizace emisí CO2.

Od určité chvíle jsme tak i my začali říkat, že na tohle auto ještě budeme jednou rádi vzpomínat, neboť má vše, co má klasický bavorák mít. Je to relativně subtilní, relativně lehké a mrštné auto, do kterého nebyl problém si poručit atmosféricky plněný šestiválec, manuální řazení a pohon zadních kol. V roce 2004 se to zdálo být normou, samozřejmostí, něčím, co prostě v BMW 3 vždy bude a automobilka tentokrát jen pokazila to ostatní. Omyl, bylo to naposledy, kdy šlo tuhle kombinaci pořídit, a už v průběhu výroby E90 to začalo její akcie posílat nahoru.

Dnes jsme v roce 2022 a u BMW už si koupíte jedinou trojku s šestiválcem a manuálem - M3. Jinak smolík pacholík. Na šestiválcové motory bez turba jste mohli zapomenout ještě mnohem dřív, jejich časy ale nejlépe připomíná video níže, na kterém můžete spatřit v akci na rychlostně neomezené německé dálnici BMW 330xi z roku 2006. Není to žádná puristická verze, čtyřkolka a automat mají daleko k ideálu nadšenců, ale ten motor, ten motor...

Podívejte se na to sami a také si to poslechněte. Je to ještě původní provedení třílitru s 258 koňmi bez moderních nesmyslů, které s pozdější 272koňovou verzí dostal a máme s ním v redakci bohaté zkušenosti. Je to prakticky dokonalý motor - má dost výkonu, velmi dobrý průběh, okamžité odezvy, skvělý zvuk, je velmi efektivní při vysoké zátěži... A auto s ním nakonec jede i s automatem a 4x4 (což jinak dynamice nesvědčí), jak můžete vidět níže. Na 250 km/h se na Autobahnu rozjíždí celkem snadno.

Na kvalitu interiéru rázem nepomyslíte, je to prostě technicky zajímavý vůz. Pohled na něj v akci se chvíli stará o jiskřičky v očích, nakonec do nich ale nemilosrdně vžene slzy. Tohle už se dnes nedá koupit a nechápeme, proč. Fungovalo to dobře, jen představám tvůrců norem vedoucích k papírově „zelenému” světu to nebylo milé.

BMW 330i E90 bylo svého času přijato bez nadšení, dnes platí za pozoruhodný stroj, bohužel poslední svého druhu. Na videu níže jej můžete vidět v akci. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: TopSpeedGermany@Youtube

Petr Miler

