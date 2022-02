Poslední elegantní kupé VW je k mání mimořádně pěkné a v dokonalé specifikaci, pěkná je i cena včera | Petr Miler

Je to legenda svého druhu, ve své době sen mnohých, který ale nebylo zase tak těžké potkat zhmotnělý na silnici. Dnes je těžké jej potkat kdekoli a v takto pěkném stavu a specifikaci z konce výroby jde o velkou raritu. Podle toho ale i stojí.

Volkswagen dnes nabízí nepřeberné množství modelů, kupé ale v jeho nabídce nenajdete ani jedno. Svého času skoro povinná součást portfolia jakékoli manistreamové automobilky je dnes druhem na vymření a u VW jí pšenka nekvete už hodně dlouho. SUV-kupé, čtyřdvéřové kupé, třídvéřový hatchback nebo alespoň kabriolet bychom v jeho portfoliu našli i dnes nebo ještě nedávno, za poctivými sportovními kupé s tradiční dávkou elegance se ale voda zavřela už dávno.

V případě VW šlo o model Corrado - pozdější nepřímý nástupce v podobě posledního Scirocca už byl zase jen hatchback. Jeho existenci vám asi nemusíme připomínat, i když ve výrobě skončil už v roce 1995. Tento vůz vlastně nebyl až tak zajímavý po technické stránce, škarohlídi by jej označili jen za atraktivnější VW Golf, právě díky svému vzhledu (a dnešním pohledem nakonec i oné technice) ale má své nepopiratelné kouzlo. Ve své době to byl sen nejednoho automobilového nadšence a dodnes jde o ceněný stroj.

I když to byla legenda svého druhu už v 90. letech, málokdo s ní zacházel v rukavičkách. K pěknému kousku je tak v posledních letech skoro nemožné se dostat - v Evropě bývá na prodej jen pár desítek aut, z nichž naprostá většina bývá daleko za zenitem a i zachovalejší kousky nebývají ve stavu, který by zrovna uchvacoval. Když se pak přece jen objeví pěkný kousek, nebývá v nejzajímavějších verzích G60 a nebo ještě lépe VR6, tedy těch s šestiválcovým motorem pod kapotou. Právě takový se ale nyní v prodeji objevil.

Pozoruhodný je také tím, že jde o Corrado VR6 z února 1995, tedy faceliftované provedení ze samotného konce výroby. Jeho motor má objem 2,9 litru a výkon 190 koní, navíc má manuální převodovku - už tehdy šlo k šestiválci koupit automat a nebyl zase tak nežádaný, aby vám při pročítání inzerce nekazil radost. Tohle auto nestálo jen v garáži, nemá tedy nulový kilometrový proběh blízký nule, jeho 93 tisíc ujetých km je ale optikou sedmadvacetiletého provozu třeba považovat za velmi malé číslo.

Navíc je to pořád jen číslo a z fotografií vidíme mimořádně zachovalý stav. Patina daná dekádami občasného ježdění je nepřehlédnutelná, není tu ale žádné zřetelné poškození, j typicky zhuntovaná kožená bočnice sedačky je v tomto případě skoro netknutá. Navíc je to velmi pěkná specifikace - už motor VR6 a manuál lákají, k tomu je tu době vzniku velmi přiměřená fialová barva a slušná výbava. Auto má klimatizaci a elektrické ovládání oken i zrcátek, tehdy zdaleka ne samozřejmé airbagy, původní kazetové rádio i litá kola, třebaže ne originální. Vůz prodává jeho teprve třetí majitel a údržba byla důsledná díky pravidelnému servisu. Nový majitel dostane i kompletní dokumentaci.

A kolik bude muset zaplatit? Tím jsme se dostali k horší části příběhu - 24 990 euro znamená asi 616 tisíc Kč, to je skutečně „pěkná” cena. Na 27 let staré auto, které navíc má za sebou nějaké ty kilometry, opravdu nejde o malou cifru, ale máme tu mimořádně zachovalé Corrado VR6 v mimořádně atraktivní specifikaci. Je to dnes už vzácné kupé s motorem, který už v Evropě v takovém autě zřejmě nikdo znovu nenabídne a jeho cena bude téměř jistě jen růst. Máte-li zájem, auto stojí Georgsmarienhütte v Německu.

Tohle Corrado je opravdu pěkné, zachovalé, v ideální specifikaci. Sběratelský kousek je to už dnes a podle toho také stojí, jeho cena by ale měla jen růst. Foto: Autoteile Koch, publikováno se souhlasem

