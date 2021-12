Poslední Hamiltonův krok svědčí o tom, že se s prohrou v posledním závodě pořád nevyrovnal před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Po závodě působil velmi vyrovnaně, blíže realitě se ale zdají být slova jeho šéfa Toto Wolffa, podle nichž se se způsobenou bolestí nikdy nevyrovná. Nyní z trucu přestal být sledujícím oficiálního instagramového kanálu Formule 1, to zní až trochu dětinsky.

Je to něco, o čem se z podstaty bude hovořit ještě velmi dlouho, neboť šlo o neuvěřitelné rozuzlení neuvěřitelně zamotané sezóny. Kdyby někoho napadlo natočit film, ve kterém se dva rivalové o titul mistra světa Formule 1 přetahují v průběhu dlouhé sezóny o pár bodů, nakonec nastoupí do posledního závodu s naprosto stejným stavem (dokonce na půlbody) a ten rozhodne až jeho úplně poslední kolo, všichni by to označili za projev příliš bujné fantazie scénáristů. Přesně to se ale letos stalo.

Zmiňovali jsme se o tom už několikrát, a tak dnes jen zopakujme, že vítězem se stal Max Verstappen poté, co Lewise Hamiltona stihla opravdu velká smůla. Závod měl pár kol před koncem ve svých rukou s bezpečným náskokem na Verstappena, nehoda Nicolase Latifiho jej ale vynulovala a ještě dovolila Maxovi V. zajet do boxů pro čerstvé pneumatiky. Kdyby to byl býval udělal Hamilton, nejspíše by vyhrál, Mercedes se ale rozhodl vsadit na to, že závod se dojede za safety carem a nechtěl tak riskovat ztrátu pozice.

To se ale nakonec nestalo a byť kontroverze okolo zmatečného postupu vedení závodu v případě vyrovnání pole a ponechání jezdců o okolo zpět předjet safety car byla zbytečná, Mercedes se podle nás vzteká zbytečně. Když si poslechnete konverzaci Lewise Hamiltona s technikem Peterem Bonningtonem z posledních kol níže, uslyšíte sami, že Mercedes od začátku počítal s tím, že tohle se stane a Lewis H. bude mít nizozemského rivala za zády, pokud se závod znovu odstartuje. Že FIA pole nejdříve srovnat nechtěla (což by bylo krajně neobvyklé) a nakonec zvolila jakési polovičaté řešení, je nešťastné, kdyby ale standardně jezdce o kolo zpět nechala projet dříve, výsledek by byl tentýž.

Pro Hamiltona to byla tak či onak nepochybně smolná, smutná a frustrující shoda okolností, ale stalo se to, i tohle je motorsport. Po závodě se zdálo, že se s tím srovnal velmi rychle . usmíval se, poblahopřál Verstappenovi, od té doby ale kolem sebe má hradbu mlčení (nebyl ani na oficiální tiskové konferenci po závodě) a dodnes jsme o něm neslyšeli. Zmínil se o něm jen Toto Wolff při pozdějším online vyjádření pro tisk, kde popsal Hamiltonovu frustraci a nejistotu nad tím, zda ještě vůbec bude závodit. Zdálo se to trochu přehnané, od začátku to vypadalo spíš tak, že dětinsky se vzteká Wolff a Hamilton to bere s nadhledem, nakonec to ale tak být nemusí.

Kolegové z Essentially Sports si všimli, že ač Hamilton dál mlčí (na svém Instagramu pro více jak 26 milionů sledujících nezanechal od kvalifikaci v Abú Zabí ani jednu zprávu) a vynechal pro něj povinnou účast na závěrečném galavečeru FIA (vynechal ji i Wolff, ale ten tam být nemusel, konstruktérskou trofej převzal šéfdesignér stáje), právě na Instagramu si odhlásil sledování oficiálního kanálu Formule 1. To je skoro fascinující krok. Představte si, že jste právě smolně přišli o osmý titul mistra světa F1, celý týden neřeknete slovo tisku ani fandům a jedna z věcí, kterou uděláte, je, že se přece jen přihlásíte na Instagram a přestanete sledovat oficiální kanál F1? Působí to podivně a je zjevné, že Hamilton se s prohrou nevyrovnal tak snadno, jak se z jeho první reakce mohlo zdát.

Tak či onak se toto stalo a až další dny ukáží, v jakém je Lewis H. rozpoložení. Někteří tento krok interpretují jako proces vedoucí k tomu, že oznámí, že hořkou pilulku spolkl a je připraven znovu bojovat. A jiní tak, že další zprávou bude oznámení konce kariéry jako definitivní „msta” FIA. Obojí je možné, do hlavy britskému šampionovi teď asi nikdo nevidí.

Lewis Hamilton se po Velké ceně Abú Zabí zdál být nad věcí, ale zjevně není. Nebaví se s nikým a během týdne se FIA „pomstil” tak, že si odhlásil odběr příspěvků z oficiálního kanálu Formule 1. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroj: Essentially Sports

Petr Miler

