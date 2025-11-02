Poslední šance Saabu na záchranu před krachem přišla už moc pozdě. Vznikla v hrstce kusů, jedna teď může být vaše jako velká rarita
Petr MilerNebudeme vám mít vůbec za zlé, když ani nebudete tušit, že tohle auto vzniklo. Je téměř nemožné ho potkat na evropských silnicích a i v bazarech je velkou raritou. Tohle je tu teď tím jediným na prodej a navzdory dalece nenulovému nájezdu stojí majlant.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Poslední šance Saabu na záchranu před krachem přišla už moc pozdě. Vznikla v hrstce kusů, jedna teď může být vaše jako velká rarita
včera | Petr Miler
Nebudeme vám mít vůbec za zlé, když ani nebudete tušit, že tohle auto vzniklo. Je téměř nemožné ho potkat na evropských silnicích a i v bazarech je velkou raritou. Tohle je tu teď tím jediným na prodej a navzdory dalece nenulovému nájezdu stojí majlant.
Šance potkat na silnici v podstatě jakýkoli novější Saab je dnes velmi malá. A naděje, že spatříte moderní SUV této značky, chce už konstelaci hvězd blízkou té, která vám zajistí výhru ve Sportce. Ale stát se může obojí. Švédové se totiž už v době, kdy se teprve chystali na své poslední tažení, nezalekli ani vstupu do tohoto segmentu jako projev jedné z posledních velkých snah na záchranu sama sebe. Mohlo to klapnout, dnes už ale bezpečně ale víme, že ani tohle automobilku z červených čísel nevytáhlo.
Řeč je o Saabu 9-4X, snad pro naprostou většinu lidí zcela neznámém voze. Vznikl na platformě GM Theta Premium, podobně jako třeba Cadillac SRX. Spolu s ním byl ještě pod hlavičkou General Motors také vyvíjen a později vyráběn v Mexiku, kde před krachem firmy ale vzniklo jen 814 exemplářů. To je velmi málo aut, do Evropy se jich navíc mělo oficiálně dostat jen pár desítek. Automobil cílený převážně na americkou klientelu byl představen na Auto Show v Los Angeles konci roku 2010, do Evropy se propracoval v létě 2011. Smělé plány s ním spojené ale nakonec zůstaly jen na papíře.
Pro americký trh se nabízel s dvojicí šestiválcových benzinových motorů. Jeden atmosférický, druhý přeplňovaný turbodmychadlem. Záměry počítaly s nasazením naftových motorů pro Evropu, k tomu už ale nedošlo. Finanční kolaps Saabu se postaral o zbytek a SUV „s interiérem z letadla” se nikdy znovu nezačalo vyrábět.
Model 9-4X se tak stal nejvzácnějším moderním sériovým modelem značky (kombík 9-5 skutečně sériovou produkci nikdy nepoznal), který se navzdory zmíněnému propracoval až do výroby. Jepičí život a minimální produkce drží ceny dostupných exemplářů vysoko až dodnes, kdy se jedná o 14 let staré auto s často nemalým nájezdem. Evropě bývá na prodej v Evropě jen pár aut a platí to i dnes. Na celém Mobile nyní najdete jediný vůz, který stojí u bývalého dealera Saabu v německém Kielu, který drží odkaz značky při životě a dodnes obchoduje s jejími vozy i náhradními díly.
Jde tedy o skromnější provedení Vector XWD s atmosféricky plněným motorem 3,0 V6 o výkonu 265 koní. Vůz z roku 2011 (jak už padlo, výroba jindy ani neprobíhala) dodaný původně do Švýcarska je i tak ve solidní specifikaci s veškerou nezbytnou výbavou. A byť jej dosavadní majitel zjevně docela šetřil, žádná garážová královna to není. 113 tisíc najetých km naznačuje cosi o tom, že si za 14 let užíval sice nepříliš náročného, ale jinak celkem normálního automobilového života.
Vzhledem k tomu, že jde o raritu pro nadšence do švédských aut, je hodně drahý - 28 999 Eur znamená víc jak 700 tisíc Kč, za to se dá koupit spousta novějších a (upřímně) lepších aut. Je to tedy trochu nesmyslná cena vzhledem k tomu, co za auto dostanete, na druhou stranu jde o výjimečnou možnost uchvátit jednu ze sběratelských vzácností ze samého závěru existence Saabu ve velmi dobrém stavu. Je to memento jednoho z posledních pokusů zachránit švédskou klasiku, bohužel neúspěšného.
Sympaticky působící SUV by se možná neztratilo ani v dnešní konkurenci, svérázný kokpit a mohutně působící zevnějšek by některé zákazníky zaujal. Bohužel, pořádně se o jejich přízeň ani nemohl ucházet, dnes už jde jen o raritu mezi ojetinami. Foto: Autohaus Lafrentz, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autohaus Lafrentz@Mobile.de
Bleskovky
- Porsche si nechalo patentovat nový jízdní režim, který působí jako aprílový žert, je ale míněn smrtelně vážně
včera
- Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora
31.10.2025
- Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
28.10.2025
Nejnovější články
- Přechod Volva na elektrická auta „bez jakýchkoli kdyby a ale” končí totálním fiaskem. Prodeje kolabují, firma už ví, že „to nemůže diktovat”
před 51 minutami
- Bývalí technici Tesly přišli s vlastním sporťákem dřív, než Musk dokončil svůj nový Roadster, o kterém už 8 let básní
před 2 hodinami
- V dalším státě po sérii útoků zrušili všechna pevná měření rychlosti, přiznali, že jimi jen dojí řidiče
před 3 hodinami
- „Továrny tu zůstanou, ale vám už patřit nebudou.” Manažer nastínil budoucnost autoprůmyslu v EU, během pár let pojdou všichni
před 5 hodinami
- VW dal u své novinky lidem možnost vybrat si mezi elektrickým a také spalovacím pohonem. 80 procent vzalo to, co si nepřál
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva