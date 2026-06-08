Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto

Jistěže byl zajímavý, už když se dal koupit jako nový, tehdy ale nikoho nenapadlo, že nic takového znovu nepřijde. Jenže nepřišlo a tenhle opečovávaný šedý kousek je dnes úžasnou jízdenkou na vlak do krásnější minulosti.

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Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto

8.6.2026 | Petr Miler

Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto

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Foto: Aleksandra Alex, publikováno se souhlasem

Jistěže byl zajímavý, už když se dal koupit jako nový, tehdy ale nikoho nenapadlo, že nic takového znovu nepřijde. Jenže nepřišlo a tenhle opečovávaný šedý kousek je dnes úžasnou jízdenkou na vlak do krásnější minulosti.

Pokud bychom v dnešní nabídce aut měli vybrat kompaktní hot hatche, které nadšencům pořád rozbuší srdce, aktuální Golf R bude patřit mezi ně. Je to jistě zajímavé auto, s 333 koňmi je pekelně rychlé, a přitom pořád normálně použitelné. Pokud to bude váš první vůz podobného ražení, možná si i necháte vyrobit spodní prádlo s jeho siluetou, tak sympatický vám může být. Pokud už jste pár Golfů R poznali, stěží se vyhnete myšlence, že už jste v rukou měli něco komplexně podstatně propracovanějšího, něco, co vás bralo u srdce ještě s docela jinou intenzitou.

Ekvivalent tohoto auta byl v jeho sedmé i šesté generaci v principu tím samým. V sedmé byl i skoro fakticky tím samým a zvlášť na adresu tohoto provedení bychom neřekli křivé slovo. Jenže pomyslný vrchol evoluce nastal ještě o generaci dřív v době Golfu číslo pět. Právě tehdy VW nacpal do verze R maximum možného ve všech myslitelných ohledech. A na výsledku to bylo sakra znát.

Bylo to auto z dob, kdy se do nových vozů ještě nestěhovaly kulhavé tříválce vyžádané leda evropskými regulacemi. Bylo také velmi kvalitní i trvanlivé, varianta GTI se s ním znovu vrátila na pomyslný vrchol potravního řetězce a nad ní trůnilo něco ještě lepšího. Vrcholné provedení R32, které mělo pod kapotou 3,2litrový motor VR6.

Mohli jste jej mít se třemi nebo pěti dveřmi, s manuálním či automatickým řazením. A byl to poslední šestiválec v Golfu - rádi bychom řekli prozatím, bez změny politického zřízení to ale asi bude už navždy. Není tedy divu, že ceny Golfů R32 rychle rostou, zejména jde-li o vůz v dobrém sériovém stavu. A ceny originálních kusů s minimálními nájezdy stoupají k milionovým hodnotám. Právě takový můžete vidět na fotkách níže, je to asi nejhezčí kus, který se dnes dá koupit.

Jde o praktičtější pětidvířko a manuální převodovku bohužel nemá. Zrovna ke Golfu R32 ale automat DSG historicky pasuje (bylo to první sériové auto s dvouspojkou, vážně) a je třeba být realistou, kousků s manuály je v prodeji opravdu málo. Na tomhle Golfu je ale nejzajímavější ještě něco jiného - prvně byl registrován v roce 2008, dodnes má ale najeto jen 27 750 km v rukou dvou majitelů, z nichž ten první byl japonský diplomat a tím druhým je jistá polská dáma. Ani jeden z nich s autem pořádně nejezdil a výsledkem je prakticky nový vůz - zvenčí, zevnitř, pod kapotou, jakoukoli chybu krom jedné odřené loukotě předního kola na něm budete hledat marně.

Je to auto, po kterém se nám sbíhají sliny, z dnešního pohledu je to skutečně něco jako dokonalé auto bez podstatného kompromismu jakýmkoli směrem. Láci ovšem v případě takové rarity opravdu nečekejte, požadovaných 39 000 euro znamená asi 940 tisíc korun. I za takové peníze je to ale lákavý vůz, který už teď působí jako zjevení. A je vlastně drahý, když dnes nový základní Golf se 115 koňmi 677 900 Kč? Tohle je auto z úplně jiné ligy.

A představte si ho za pár let. Přijedete na sraz Volkswagenů, kde budou lidé postávat hrdě u svých elektrických ID s maximálkou 175 km/h a dojezdem asi 75 km, když posledních 35 km uberou, a vám bude zpod kapoty auta schopného naplno přejet celou Evropu s pár pětiminutovými zastávkami vykukovat motor 3,2 V6, jehož sání jim bude okusovat jejich duhové slipy. Nezní to pěkně? Už vyhlídky na takový pocit se zdají být k nezaplacení, a to jste ještě „neprohrábli” plyn...


Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 1 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 01Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 2 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 02Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 3 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 03Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 4 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 04Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 5 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 05Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 6 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 06Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 7 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 07Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 8 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 08Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 9 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 09Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 10 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 10Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 11 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 11Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 12 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 12Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 13 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 13Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 14 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 14Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 15 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 15Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto - 16 - VW Golf V R32 2008 krasny nejety 2026 prodej 16
Tenhle Golf R32 je jako nový, je po druhé majitelce a od pohledu nemá chybu. Je těžké nenechat si ho dostat pod kůži, i s automatem DSG. Foto: Aleksandra Alex, publikováno se souhlasem

Zdroj: Volkswagen Golf V r32, 27.750km- Absoluter Sammlerzustand@Mobile.de

Petr Miler

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