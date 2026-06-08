Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto
Petr MilerJistěže byl zajímavý, už když se dal koupit jako nový, tehdy ale nikoho nenapadlo, že nic takového znovu nepřijde. Jenže nepřišlo a tenhle opečovávaný šedý kousek je dnes úžasnou jízdenkou na vlak do krásnější minulosti.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Poslední nekompromisní VW Golf je k mání dodnes netknutý ve špičkové verzi s motorem V6, dnešní optikou je to dokonalé auto
8.6.2026 | Petr Miler
Jistěže byl zajímavý, už když se dal koupit jako nový, tehdy ale nikoho nenapadlo, že nic takového znovu nepřijde. Jenže nepřišlo a tenhle opečovávaný šedý kousek je dnes úžasnou jízdenkou na vlak do krásnější minulosti.
Pokud bychom v dnešní nabídce aut měli vybrat kompaktní hot hatche, které nadšencům pořád rozbuší srdce, aktuální Golf R bude patřit mezi ně. Je to jistě zajímavé auto, s 333 koňmi je pekelně rychlé, a přitom pořád normálně použitelné. Pokud to bude váš první vůz podobného ražení, možná si i necháte vyrobit spodní prádlo s jeho siluetou, tak sympatický vám může být. Pokud už jste pár Golfů R poznali, stěží se vyhnete myšlence, že už jste v rukou měli něco komplexně podstatně propracovanějšího, něco, co vás bralo u srdce ještě s docela jinou intenzitou.
Ekvivalent tohoto auta byl v jeho sedmé i šesté generaci v principu tím samým. V sedmé byl i skoro fakticky tím samým a zvlášť na adresu tohoto provedení bychom neřekli křivé slovo. Jenže pomyslný vrchol evoluce nastal ještě o generaci dřív v době Golfu číslo pět. Právě tehdy VW nacpal do verze R maximum možného ve všech myslitelných ohledech. A na výsledku to bylo sakra znát.
Bylo to auto z dob, kdy se do nových vozů ještě nestěhovaly kulhavé tříválce vyžádané leda evropskými regulacemi. Bylo také velmi kvalitní i trvanlivé, varianta GTI se s ním znovu vrátila na pomyslný vrchol potravního řetězce a nad ní trůnilo něco ještě lepšího. Vrcholné provedení R32, které mělo pod kapotou 3,2litrový motor VR6.
Mohli jste jej mít se třemi nebo pěti dveřmi, s manuálním či automatickým řazením. A byl to poslední šestiválec v Golfu - rádi bychom řekli prozatím, bez změny politického zřízení to ale asi bude už navždy. Není tedy divu, že ceny Golfů R32 rychle rostou, zejména jde-li o vůz v dobrém sériovém stavu. A ceny originálních kusů s minimálními nájezdy stoupají k milionovým hodnotám. Právě takový můžete vidět na fotkách níže, je to asi nejhezčí kus, který se dnes dá koupit.
Jde o praktičtější pětidvířko a manuální převodovku bohužel nemá. Zrovna ke Golfu R32 ale automat DSG historicky pasuje (bylo to první sériové auto s dvouspojkou, vážně) a je třeba být realistou, kousků s manuály je v prodeji opravdu málo. Na tomhle Golfu je ale nejzajímavější ještě něco jiného - prvně byl registrován v roce 2008, dodnes má ale najeto jen 27 750 km v rukou dvou majitelů, z nichž ten první byl japonský diplomat a tím druhým je jistá polská dáma. Ani jeden z nich s autem pořádně nejezdil a výsledkem je prakticky nový vůz - zvenčí, zevnitř, pod kapotou, jakoukoli chybu krom jedné odřené loukotě předního kola na něm budete hledat marně.
Je to auto, po kterém se nám sbíhají sliny, z dnešního pohledu je to skutečně něco jako dokonalé auto bez podstatného kompromismu jakýmkoli směrem. Láci ovšem v případě takové rarity opravdu nečekejte, požadovaných 39 000 euro znamená asi 940 tisíc korun. I za takové peníze je to ale lákavý vůz, který už teď působí jako zjevení. A je vlastně drahý, když dnes nový základní Golf se 115 koňmi 677 900 Kč? Tohle je auto z úplně jiné ligy.
A představte si ho za pár let. Přijedete na sraz Volkswagenů, kde budou lidé postávat hrdě u svých elektrických ID s maximálkou 175 km/h a dojezdem asi 75 km, když posledních 35 km uberou, a vám bude zpod kapoty auta schopného naplno přejet celou Evropu s pár pětiminutovými zastávkami vykukovat motor 3,2 V6, jehož sání jim bude okusovat jejich duhové slipy. Nezní to pěkně? Už vyhlídky na takový pocit se zdají být k nezaplacení, a to jste ještě „neprohrábli” plyn...
Tenhle Golf R32 je jako nový, je po druhé majitelce a od pohledu nemá chybu. Je těžké nenechat si ho dostat pod kůži, i s automatem DSG. Foto: Aleksandra Alex, publikováno se souhlasem
Zdroj: Volkswagen Golf V r32, 27.750km- Absoluter Sammlerzustand@Mobile.de
Bleskovky
- „Trapič supersportů” prohnal po nejnáročnějším okruhu světa 184koňové auto. A náramně se bavil, i když byl vlastně pomalý
včera
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera
- Nadšenec s pomocí průhledné trubice ukázal, jak to vypadá uvnitř dieselového motoru za chodu, jak spaluje palivo bez svíček
8.6.2026
Nejnovější články
- Američané zjevně našli cestu, jak se zbaví aut, která v USA nikdo nekupuje: Vyvezou je do Evropy
včera
- Evropský automobilový průmysl se rozkládá s tím německým v čele, varuje EY. A je v tom sám, nikde jinde ve světě netřou takovou bídu
včera
- Nové nejrychlejší civilní letadlo světa se postaralo o nový rekord, když bleskově vzalo šéfa firmy z Kanady na velkou cenu Monaka
včera
- Podmanivé syčení odfukujících turb z nových aut z obvyklých důvodů mizí. A tak ho automobilky „fejkují” jako všechno ostatní
včera
- „Trapič supersportů” prohnal po nejnáročnějším okruhu světa 184koňové auto. A náramně se bavil, i když byl vlastně pomalý
včera
Živá témata na fóru
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 06.09. 19:36 - řidičBOB
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 06.09. 14:18 - Předseda
- S větrem ve vlasech.... 06.09. 10:35 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 06.09. 08:58 - Eda
- Sraz AutoForařů na Nurburgring Nordschleife 06.08. 15:36 - Vrooom
- Policejní kontroly a měření 06.08. 12:40 - Truck Daškam
- Onboard videa 06.07. 21:08 - řidičBOB
- Banky, peníze, finance, investice... 06.07. 13:49 - pavproch