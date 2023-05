Novinka BMW navazující na ikonickou Z3 M Coupe se ukázala vedle originálu, neměla to dělat před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Novinka sama o sobě působí diskutabilně, ale nechceme ji odsuzovat, také Z3 M Coupe svého času způsobila rozruch. Pro nás je to ale výjimečné dílo, vedle kterého nové Touring Coupe jen bledne závistí.

Minulý víkend se u italského jezera Como konal další ročník prestižní přehlídky Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Stejně jako předchozí akce i tu letošní sponzorovalo BMW, které se již tradičně vytasilo s dříve neviděnou novinkou. Vůz nazvaný prostě Touring Coupe vzbudil patřičný rozruch, stejně jako zájem. Automobilka tak zvažuje výrobu produkční verze, byť patřičně omezenou. Stejně jako u předchozího 3.0 CSL se totiž mluví o 50 kusech, z nichž každý by se prodával za cenu mezi 5 a 15 miliony korun.

Zmíněné kupé bylo k mání ještě dráže, poměrně velký zájem publika však v tomto případě lze pochopit. Limitka se totiž chlubila působivým vzhledem, který doplňovalo 560 koní mířících skrze šestistupňový manuál na zadní nápravu. Pokud by tedy nedošlo na přeplňování, měli bychom tu vůz ukuchtěný podle klasického bavorského receptu. Z toho důvodu tak nad koupí neváhali ani sběratelé ze Spojených států, přestože pro Severní Ameriku nebylo 3.0 CSL homologováno.

Je přitom jasné, že pro 50 kusů najde BMW kupce velmi snadno i u další novinky. Ta má být rovněž poháněna třílitrovým šestiválcem, jeho výkon však nebyl zveřejněn. Dá se nicméně předpokládat, že spíše než aby korespondoval s výše zmíněným kupé, bude blíže k výchozímu roadsteru Z4. V případě varianty M40i jednotka produkuje 388 koní, i kdyby jich ale vůz dostal více, pohled do interiéru prozrazuje, že Touring Coupe používá k jejich přenosu automat.

Po stránce technické tedy nová specialita již neláká tak moc jako ta přechozí. To by ve finále nebylo až takovou překážkou, kdyby tu ovšem nebyl poněkud diskutabilní vzhled. Touring Coupe totiž za čarokrásné nejspíše nepovažují ani jeho samotní tvůrci, a to mimo jiné kvůli dárcovskému vozu. Výchozí Z4 totiž počítá s rozvorem 2 470 milimetrů, na který je navázána délka 4 324 mm, kdy kabina je posazena téměř přesně uprostřed. To nepůsobí moc „bavorácky”.

Koncept se však evidentně natáhnul do délky, což je patrné hlavně z výrazného předního převisu. Opticky to sice napomohlo prodloužit kapotu a evokovat tak klasický design, ovšem poměrně zavalitá kabina je velmi silným protipólem. Automobilka tak sice vstoupila již podruhé do téže řeky, ovšem tentokrát poněkud uklouzla. Patrné to ostatně bylo přímo na samotné akci, kde se po boku konceptu ukázalo i původní BMW Z3 M Coupe představené v roce 1998.

Také v tomto případě tu máme dlouhou přední kapotu či dozadu usazenou kabinu. Vše ale působí vyváženějším dojmem. Byť je třeba vzpomenout na to, že v době příchodu vůz rovněž budil nemalou kontroverzi. Lidé tak dávali přednost spíše roadsteru, kterého se ve verzi M prodalo 15 322 kusů. Kupé nicméně vznikla méně než polovina a zvlášť dnes je jedním z vzácných produkčních modelů značky. A protože technicky i designově zraje jako víno, je dnes vyvažováno zlatem.

Bude se totéž opakovat v případě Touring Coupe? Růst hodnoty je s ohledem na zvažovanou omezenou výrobu prakticky zaručen, o nadčasovosti ale nejsme úplně přesvědčeni. A i kdyby, novinka je hračka pro pár velmi bohatých lidí, Z3 ve verzi M Coupe byla pořád relativně lidovým exotem.

Pokud Concept Touring Coupe skutečně dorazí v malosériové verzi, doufejme, že automobilka ještě zapracuje na designu. Aktuálně tu máme poněkud nevyváženou siluetu, což vyniká hlavně ve srovnání s předchozí Z3 M Coupe, která je v tomto ohledu prakticky dokonalým dílem. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.