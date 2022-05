Poslední pokus Fordu o luxusní auto skončil jako propadák už po 4 letech, jeden z nich lze koupit pořád zánovní včera | Petr Miler

/ Foto: H. Miller, publikováno se souhlasem

Byl tak ošklivý, že je skoro nepochopitelné, že se s ním automobilka s vážnou tváří pokoušela uspět. Nezájem o něj byl takový, že si to už po 4 letech rozmyslela a nikdy se to této třídy nevrátila. Tento kousek je jedním z mála mement přežívajících v téměř dokonalém stavu.

Čas od času automobilka nabídne nějaký model, který má spoustu předpokladů uspět, na trhu se mu ale nakonec nedaří. Může se to stát, zaručený recept na úspěch nemá nikdy nikdo, o ničem takovém ale dnes nebude řeč. Naopak chceme vzpomenout na auto, jehož prodejnímu úspěchu mohl věřit jen blázen. A také se žádného nedočkalo.

Jde to Ford Scorpio druhé generace. Ta první byla slušným konkurentem Opelu Omega - měla čtyř- a šestiválcové motory, pohon zadních kol, slušně prostorný interiér a decentní vzhled. Nebyl to žádný krasavec, design vozu byl ale na přelom 80. a 90. let moderní a obecně akceptovaný. Druhá generace se objevila v roce 1994 a nebyla ničím z toho.

Stavěla tedy na stejném základě - motor vpředu, náhon vzadu a prostornost i komfort uvnitř zůstaly zachovány. Jenže člověk by musel být slepý, aby byl schopen se do tohoto auta zamilovat. Scorpio II vypadalo zepředu jako vykulená žába a boky a záď jako by patřily jinému autu. Uzoučký pásek zadních světel fungoval u hranaté Alfy 164, u Scorpia ale působil jako z nouze ctnost. Některé verze dostaly nad to i zadní spojler, nepochopitelné.

Design interiéru je samostatnou kapitolou. I když mělo jít o luxusní auto, všechno připomínalo spíše nafouknutý kompakt. Vozu sice nechybělo nic z výše zmíněného a svezení s ním nebylo nezajímavé, úroveň ale zoufale postrádalo. Ohromit nakonec neuměly ani motory - benzinové čtyřválce 2,0 a 2,3 byly slabé, šestiválce 2,9 (ten silnější dokonce upravený Cosworthem) také. A s dieselem 2,5 od VM Motori jelo Scorpio buď pomalu, nebo nejelo vůbec.

Ford nikdy oficiální nezveřejnil jméno designéra ani prodejní čísla Scorpia II, nezávislé zdroje se různí. Podle dat britské asociace výrobců a prodejů aut vzniklo dohromady 98 587 aut, z čehož skoro polovina měla být vyrobena v první celý rok prodeje, tedy v roce 1995. Není divu, že auto už v roce 1998 skončilo na trhu jako propadák a od Fordu muselo chtít velké sebezapření, že jej nabízel byť takhle dlouho.

Nám nikdy neučarovalo a jeho design dnes působí dojmem, že se nemohlo prodávat ani v druhé polovině 90. let. Ale skutečně se prodávalo a pokud vás čímkoli oslovilo, třeba svým žabím kukučem, máte jedinečnou možnost si jej koupit ve skvělé kondici jako dodnes zánovní vůz. Německý majitel (jmenující se podobně jako já) se jej rozhodl nabídnout k prodeji po 25 letech vlastnictví, kdy s ním najel pouhých 61 tisíc km. Ono když vám po každém výjezdu přistanou na kapotě shnilá rajčata a zkažená vejce, raději auto necháte, kde je...

Dobře, to je žert, ale hezké auto to prostě není. K mání je ve výbavě Ghia s motorem 2,3 o 147 koních. Převodovka je automatická o 4 stupních, takže auto pojede ještě hůř než vypadá a jeho interiér zvedá obočí dodnes. Ale kdo chce kam... Kdybyste měli zájem, k mání je v německém Pegestorfu za 4 899 Eur, tedy asi za 120 tisíc Kč. To je přibližně o 4 900 Eur víc než kolik bychom dali za jakékoli Scorpio II, případným zájemcům tím ale koupi pochopitelně rozmlouvat nechceme.

Druhá generace Fordu Scorpio se opravdu nepovedla a není divu, že ji málokdo chtěl. Na trhu skončila po čtyřech letech, tohle je vzácná možnost koupit dnes jeden z přežívajících kusů ve stavu zánovního auta. Foto: H. Miller, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.