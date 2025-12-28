Poslední pořádný VW Golf s motorem V6 je k mání jako dodnes nejeté auto po 1. majiteli, je to poklad na kolech
Petr MilerSvého času - a není to zase tak dávno - šlo o jedno z několika takových aut v prodeji a upřímně, nebylo to tehdy to první, po kterém tehdy nadšenci sahali. Dnešní optikou je to zvlášť v tomto zcela mimořádném stavu odzbrojující stroj, který vás donutí zalapat po dechu. Bohužel už i svou cenou.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Poslední pořádný VW Golf s motorem V6 je k mání jako dodnes nejeté auto po 1. majiteli, je to poklad na kolech
před 10 hodinami | Petr Miler
Svého času - a není to zase tak dávno - šlo o jedno z několika takových aut v prodeji a upřímně, nebylo to tehdy to první, po kterém tehdy nadšenci sahali. Dnešní optikou je to zvlášť v tomto zcela mimořádném stavu odzbrojující stroj, který vás donutí zalapat po dechu. Bohužel už i svou cenou.
Volkswagen během života aktuální osmé generace Golfu odhalil model R 20, který vzpomíná na 20 let existence této ostré verze. Jde jistě o zajímavé auto, s 333 koňmi je i pekelně rychlé, a přitom pořád normálně použitelné. Popravdě řečeno bychom ale kdykoli dali přednost originálnímu eRku, které se mohlo pochlubit o poznání vyšším číslem ve svém názvu.
Bylo to auto z dob, kdy se do nových vozů ještě nestěhovaly kulhavé tříválce vyžádané leda evropskými regulacemi. Tehdy šlo i Golf koupit s pěti- a šestiválcovými motory bez velké pompy, prostě to byly vrcholné, ani ne nutně sportovní verze. A pak tu bylo provedení R32, které mělo pod kapotou 3,2litrový motor VR6.
Byl a je to výjimečný stroj, problém je v tom, že to o něm každý kdekdo a hezkých kousků je dávno jako šafránu. Když na nějaký narazíte, budete snadno potřebovat víc peněz než na nejlepší nový Golf, cifry kolem 1,5 milionu korun nebudou výjimkou, přitom jde o auto snadno staré klidně 22 let. Jak z toho ven? Jedna cesta tu je, i když o mnoho schůdnější už také není.
Motor 3,2 VR6 se totiž dostal i do páté generace Golfu, se kterou dostanete novější a přece jen i levnější auto. Až v šesté generaci zpod kapoty chladně zmizel a nechal se nahradit dvoulitrovým čtyřválcem, který už o poznání hrději zůstal zůstal i generaci sedmé. A protože osmička je jen větším faceliftem sedmičky, má ho pochopitelně dodnes.
V případě pětky byl stále k dispozici pravověrný Golf R32, byl to úplně poslední pořádný vůz tohoto jména s legendárním motorem VR6 (ač si tehdy bůhvíproč říkal už jen V6). Mohli jste jej mít se třemi nebo pěti dveřmi, s manuálním či automatickým řazením. A byla to vážně derniéra svého druhu - rádi bychom řekli prozatím, bez změny politického zřízení to ale asi bude už navždy. Není tedy divu, že ceny Golfů R32 rychle rostou, zejména jde-li o vůz v dobrém sériovém stavu. A jen ceny kusů s minimálními nájezdy také stouply k milionovým hodnotám. Právě takový můžete vidět na fotkách níže.
Je to praktičtější pětidvířko dokonce s manuální převodovkou, dost neobvyklá kombinace. Na tomto kousku je ale nejzajímavější ještě něco jiného - prvně byl registrován v roce 2006, dodnes má ale najeto jen 16 698 km v rukou jediného majitele a vypadá, jako by najel spíš 698 km. Je to prakticky nové auto - zvenčí i zevnitř na něm jakoukoli chybu budete hledat marně. V prodeji nenajdete jiný takto zachovalý kus, ostatně nenajdete ani žádný další, který by najel méně než 17 tisíc km.
Tolik, kolik stojí čtyřka R32, na něj třeba není, láci ovšem už také nečekejte. 45 900 euro znamená asi 1,1 milionu korun. I za takové peníze je to ale lákavý vůz, který už teď působí jako zjevení. A představte si ho za pár let. Přijedete na sraz Volkswagenů, kde budou lidé postávat hrdě u svých elektrických ID či tou dobou leda tříválcových GTI s motorem 0,6 TSI s dvěma elektromotory a vám bude zpod kapoty vykukovat motor o dvakrát větším počtu válců s 3,2krát větším zdvihovým objemem. Nezní to pěkně? Už vyhlídky na takový pocit se zdají být k nezaplacení. A to jste ještě „neprohrábli” plyn...
Tenhle Golf R32 je prakticky nový, je po prvním majiteli a od pohledu nemá chybu. S ohledem na vývoj na trhu je to zřejmě jedna z posledních šancí, jak se k zachovalému R32 dostat alespoň za takové peníze. Foto: Kult Classics, publikováno se souhlasem
Zdroj: Kult Classics@Mobile.de
Bleskovky
- To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba
včera
- Řidič Ferrari ještě s motorem V12 bez turba se v běžném provozu rozjel na 326 km/h, je to let za zvuku jako ze starých F1
26.12.2025
- Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek
24.12.2025
Nejčtenější články
- Vzácné auto tragicky zesnulého Paula Walkera je na prodej, dnešní majitel na něm vydělá majlant
28.11.2025
- Nové BMW řady 3 bylo nafoceno při testech po boku elektrické i3, něco není tak, jak mělo být
28.11.2025
- Muži přestalo topit auto, a tak otevřel kapotu motoru, čekalo ho tam 18kilové překvapení
29.11.2025
- Policie zastavila řidiče vývojového prototypu supersportu za desítky milionů kvůli tomu, že podle ní „zapaloval silnici”
29.11.2025
- Už i Hujeři prozřeli. Výrobci chtějí zrušit zákaz spalovacích aut v EU, hrozí „nevratný úpadek”, prodeje elektromobilů jsou výrazně nižší než oficiální čísla
29.11.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva