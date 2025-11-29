Poslední Škoda nedotčená VW je k mání jako dodnes skoro nové auto, z jejího motoru by snad šlo i jíst
Petr MilerPokud máte slabost pro nejslavnější českou automobilku, ale nikdy jste se nesmířili s tím, že ji převzali Němci, budou vám nejbližší auta vzniklá před touto akvizicí. Jestliže pasete po tom posledním a nejvíc zachovalém, které kdy vzniklo v české režii, nejde zajít o moc dál než sem.
Poslední Škoda nedotčená VW je k mání jako dodnes skoro nové auto, z jejího motoru by snad šlo i jíst
před 9 hodinami | Petr Miler
Pokud máte slabost pro nejslavnější českou automobilku, ale nikdy jste se nesmířili s tím, že ji převzali Němci, budou vám nejbližší auta vzniklá před touto akvizicí. Jestliže pasete po tom posledním a nejvíc zachovalém, které kdy vzniklo v české režii, nejde zajít o moc dál než sem.
Kdybyste před 25 nebo 30 roky někomu řekli, že se z tehdy tuctové Škody Favorit stane jednoho dne sběratelský artikl, asi by se vám vysmál. Ale přesně tím nyní je, tedy alespoň jím může být. Hranatý relikt revolučních časů, který se v bazarech vlastně ještě nedávno prodával za pár desítek tisíc ve velmi dobrých stavech, je dnes jakkoli zachovalý raritou. A pokud na takový narazíte, jedná se obvykle o dobře opečovávané auto s nemalým nájezdem. Dnes vám ale ukážeme něco ještě lepšího.
Jde o skoro muzejní kousek, vývozní Favorit 136 L z roku 1990, který byl po celých 35 let v držení jen dvou majitelů. Nedá se říci, že auto nikdy nejelo, i většina Bugatti ale zvládá urazit větší vzdálenost za zlomek času. Tohle auto má totiž na tachometru jen 18 442 km a nájezd budete prodávající (je to dáma) věřit bez váhání. Stav auta je totiž i na zachovalé dobové originály velmi přesvědčivý.
Ve svém béžovém barevném provedení s hnědo-hnědým interiérem je na první pohled atraktivní asi jako oblek vašeho neoblíbeného politika, ale podívejte se na detaily. Vůz sice aspoň trochu jezdil, v průměru asi 527 km ročně, ale nevypadá ani na to. Nejenže je jeho interiér kompletně originální a velmi zachovalý, ale podívejte se na motorový prostor. Neuvidíte na něm ani větší množství špíny, natož pak olej, korozi okolo, cokoli.
Ostatně kamkoli se na autě podíváte, spatříte něco podobného. Všechna místa, která mají na Favoritech tendenci podléhat zkáze, tady jsou v mimořádně dobrém stavu. Je to skutečně historicky cenný exemplář, který nabízí jeho současná německá majitelka z berlínského Marzahnu. Ta jen potvrzuje, že vůz je naprosto originální, má původní lak, rez není ani na místech, která fotky neukazují, má stoprocentně odpovídající kilometráž a přes 30 let lelkování je možné s ním okamžitě odjet jako s funkčním autem s platnými doklady. Kam? Třeba do muzea, je skoro škoda s ním vyrážet kamkoli jinam.
Člověk by čekal, že něco takového bude stát spoustu peněz. A vyloženě levné auto to není, nicméně na poměry takových Favoritů? Cena 6 000 Eur, tedy asi 145 tisíc Kč, vážně není vysoká, navíc na takovou raritu. Považte, že jde o poslední nové auto vzniklé v době, kdy do fungování škodovky nemluvil Volkswagen, takže vlastně poslední ryze české auto s prostřelenou slípkou ve znaku, skoro čehokoli novějšího už se dotklo aspoň pár německých nápadů. U některého ze sběratelů škodovek se tento vůz jistě bude vyjímat, podle prodávající ho stačí vyleštit, pořádně vyčistit a bude jako nový.
Stavem skutečně mimořádný Favorit 136 L z roku 1990 se objevil na prodej v Německu. Až takhle zachovalý, dodnes zcela originální vůz se nevídá, přitom stojí přijatelných 145 tisíc Kč. Foto: Haike R., publikováno se souhlasem
