Poslední VW Golf s motorem V6 je k mání dodnes nový, je to úžasný lístek na vlak do minulosti před 3 hodinami

/ Foto: Ewagen Classic und Sportcars, publikováno se souhlasem

Nepřeháníme ani v nejmenším, tohle auto vypadá tak, jako by včera sjelo z výrobní linky. Za celou svou existenci totiž najelo pouhých 4 100 km v rukou jediného majitele. Cena odpovídá jeho jedinečnosti a neopakovatelnosti, je ale vůbec vysoká?

Volkswagen loni představil Golf R 20, který vzpomíná na 20 let existence tohoto ostrého modelu. Jde jistě o zajímavé auto, s 333 koňmi bude pekelně rychlé a přitom pořád normálně použitelné, popravdě řečeno bychom ale kdykoli dali přednost onomu originálu s šestiválcovým motorem.

Bylo to auto z dob, kdy se do nových vozů ještě nestěhovaly kulhavé tříválce vyžádané leda evropskými regulacemi. Tehdy šlo i Golf koupit s pěti- a šestiválcovými motory bez velké pompy, prostě to byly vrcholné, ani ne nutně sportovní verze. A pak tu bylo provedení R32, které mělo pod kapotou 3,2litrový motor VR6.

Je to výjimečný stroj, problém je v tom, že to o něm každý ví a hezkých kousků je jako šafránu. Když na nějaký narazíte, budete snadno potřebovat více peněz než na onen nový Golf R 20, cifry kolem 1,5 milionu korun nebudou výjimkou. Jak z toho ven? Jedna cesta tu je. Motor 3,2 VR6 se totiž dostal i do páté generace Golfu, až v šesté generaci zpod kapoty chladně zmizel a nechal se nahradit dvoulitrovým čtyřválcem, který už o poznání hrději zůstal zůstal i generaci sedmé. A protože osmička je jen větším faceliftem sedmičky, má ho pochopitelně dodnes.

V případě pětky byl stále k dispozici pravověrný Golf R32. Mohli jste jej mít se třemi nebo pěti dveřmi, s manuálním či automatickým řazením. A byl to vážně poslední šestiválec v Golfu - rádi bychom řekli prozatím, bez změny politického zřízení to ale asi bude už navždy. Není tedy divu, že ceny Golfů R32 rychle rostou, zejména jde-li o vůz v dobrém sériovém stavu. A jen ceny kusů s minimálními nájezdy stoupají k milionovým hodnotám. Právě takový můžete vidět na fotkách níže.

Je to atraktivnější třídvířko a manuální převodovku bohužel nemá. Zrovna ke Golfu R32 ale DSG historicky pasuje (bylo to první sériové auto s dvouspojkou, vážně) a je třeba být realistou, kousků s manuály je v prodeji opravdu málo. Na tomhle Golfu je ale nejzajímavější ještě něco jiného - prvně byl registrován v roce 2007, dodnes má ale najeto jen 4 100 km v rukou jediného majitele. Je to prakticky nové auto - zvenčí, zevnitř, zespod, jakoukoli chybu na něm budete hledat marně.

Tolik, kolik stojí čtyřka R32, na něj zdaleka třeba není, láci ovšem nečekejte. 42 500 euro znamená asi 1 milion korun. I za takové peníze je to ale lákavý vůz, který už teď působí jako zjevení. A je vlastně drahý, když dnes základní Golf 1,0 stojí 620 tisíc? A základní VW ID.3 přijde na dvojnásobek? Tohle je auto z úplně jiné technické ligy.

A představte si ho za pár let. Přijedete na sraz Volkswagenů, kde budou lidé postávat hrdě u svých elektrických ID či tou dobou leda tříválcových GTI s motorem 0,6 TSI s dvěma elektromotory a vám bude zpod kapoty vykukovat motor o dvakrát větším počtu válců s 3,2krát větším zdvihovým objemem. Nezní to pěkně? Už vyhlídky na takový pocit se zdají být k nezaplacení, a to jste ještě „neprohrábli” plyn.

Tenhle Golf R32 je prakticky nový, je po prvním majiteli a od pohledu nemá chybu. S ohledem na vývoj na trhu je to zřejmě jedna z posledních šancí, jak se k zachovalému R32 dostat alespoň za takové peníze. Foto: Ewagen Classic und Sportcars, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

