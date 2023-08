Poslední VW Golf s dieselem bez turba vypadá i po 300 tisících km bezvadně, další milion zvládne jako nic před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Freund Automobile, publikováno se souhlasem

Tohle je anti-auto svého druhu, ale co se na něm může pokazit, no co? Možná si myslíte, že musí jít o vůz z nějakého dávnověku, ale omyl, Volkswagen prodával diesely bez turba vlastně ještě docela nedávno.

Když se dnes řekne atmosféricky plněný benzinový motor, nadšencům se rozzáří oči a začnou si představovat stroje jako 5,0 V10 z Lamborghini Huracán a Audi R8, 4,0 H6 z Porsche 911 GT3 či 6,5 V12 z několika málo Ferrari. Je to dnes velmi okrajově používaná konstrukce, kterou vytlačila turba. A leckdo na ni vzpomíná s láskou. Málokdo si ale vzpomene na to, že existovaly také atmosféricky plněné diesely, na ty totiž s láskou nevzpomíná skoro nikdo.

Turbodiesely jsou některými dodnes milovanými agregáty, jejich éra ale začala vlastně před nedávnem. Něčím běžným se staly až s rozmachem přímého vstřikování v 90. letech minulého století, do té doby byly standardem diesely bez turba. Na rozdíl od přeplňovaných motorů šlo o hlučné, líné, ale pořád úsporné a především trvanlivé agregáty. A obě řešení vedle sebe po nějaký čas koexistovala.

Mnozí by si ještě vzpomněli, že takový motor šlo do pár aut koupit ještě na přelomu milénia, málokdo ale tuší, že to bylo možné ještě o další dekádu později. Ne do nějaké dodávky, ne do zastaralého vozu odněkud z rozvojového světa, ale do tehdy nejmodernějšího Golfu páté generace. Tento VW šlo skutečně až do roku 2008, tedy samého konce výroby, pořídit s motorem 2,0 SDI.

Rozhodně to nebyla vyhledávaná pohonná jednotka, se svými 55 kW (75 koní) pomáhala vytvořit anti-auto svého druhu. Šlo o suverénně nejpomalejší verzi Golfu se stovkou za 16,7 sekundy a maximálkou jen 163 km/h. Pojila se navíc jen s nejnižšími výbavami, takže ji volilo velmi málo zákazníků. Vidět dnes takový Golf v bazaru je v podstatě vzácnost v jakémkoli stavu, v celé Evropě vidíme pár jednotek takových aut, z nichž navíc většina je dávno za zenitem. Auto na fotkách níže také není zánovní, o to více ale fascinuje tím, v jakém stavu se dožilo současnosti.

Podle prodávajícího si jej v roce 2004 koupil Němec, který se o auto prý perfektně staral, vždy s ním jezdil do autorizovaného servisu a když zrovna nikam nejel, garážoval jej. Ač se tedy s autem dost jezdilo - za 19 let není 292 tisíc najetých km nijak málo -, auto vypadá velmi zachovale. Technický stav je prý naprosto bezvadný, čemuž není těžké věřit. Na tomhle autě se skoro nemá co pokazit - motor 2,0 SDI najede klidně 2 miliony kilometrů jen s pravidelnými výměnami oleje a výbavy je ve voze tak málo, že ani elektronický šotek skoro nemá kde řádit. Vrcholem luxusu je tu manuální klimatizace.

Auto je tedy jednak pozoruhodnou ukázkou toho, jak lze konstrukčně jednoduché vozy zachovat skoro navěky, jednak otevírá cestu k svéráznému návratu do historie. Žádný pozdější VW už atmosféricky plněný diesel nedostal a dnes žádné takové auto nekoupíte. Ano, bude pořád stejně hlučné a líné, ale s kvalitou zbytku Golfu V to bude auto, se kterým i po 300 tisících km můžete vyhlížet další najetý milion kilometrů. Jaké auto vám to dnes může s vážnou tváří slíbit?

Pokud je vám tedy blízká právě taková vlastnost vozu bez ohledu na zbytek, může být váš za za 3 499 euro, tedy asi 84 tisíc Kč. Nijak zvlášť pěkná cena na hodně jetý Golf páté generace, ale na tuto raritní verzi, kterou nepoloží snad ani globální apokalypsa... Pro někoho by to mohlo být lákavé sousto.

Možná vám to přijde zvláštní, ale VW ještě na konci první dekády nového milénia prodával auta s nepřeplňovanými diesely. Tento Golf SDI vypadá dodnes fit, navzdory skoro 300 tisícům najetých km. I na tom je vidět, jak nezničitelný vůz to umí být. Foto: Freund Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Freund Automobile@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.