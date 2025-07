Poslednímu moderátorovi Top Gearu ukradli vzácné BMW, které vlastní 19 let. Fanoušci mu ho našli dřív, než si policisté dojedli koblihy včera | Petr Prokopec

Slavný britský kolega a možná poslední člověk, který měl tu čest moderovat Top Gear, měl zjevně štěstí v neštěstí, kterému šel tak trochu naproti. Podívejte se, co zloději s jeho autem provedli, hlavně škody v interiéru zabolí.

Jako automobiloví nadšenci jistě dávno víte, že ničím neředěnou radost z řízení poznáte víc než v čem jiném ve starších autech. Byly to mnohem víc mechanické stroje mnohem míň svázané regulacemi. Dostanete s nimi tak všechno možné od poslušných motorů přes nízkou hmotnost a kompaktní rozměry až po řádný zvukový projev. Moc nad nimi je navíc ve vašich rukou - co si odřídíte, to dostanete, není tu prostor pro žádné vytáčky ani hněv nad kýmkoli jiným než vámi samotnými.

Samozřejmě, moderní vozy mají navrch v jiných ohledech a jedním z nich je zabezpečení. K autům vyrobeným v posledních letech už nemůžete pouze přijít s kusem drátu, kterým jej odemknete, následně vyrvete z palubní desky spínací skříňku a spojíte pár drátů pod palubkou. Ve filmech tahle praxe přežila dlouho, v reálu je dávno neuskutečnitelná.

Cestu zpátky v čase ale nyní i v tomto směru poznal Chris Harris, dlouholetý automobilový novinář a zřejmě poslední člověk, který kdy moderoval Top Gear. Ten po dlouhých 19 let vlastní BMW M5 generace E28, tedy vůbec první auto takového druhu, jaké mnichovská automobilka představila. Pod jeho kapotu nainstalovala 3,5litrový řadový šestiválec, který byl se zadními koly propojen pětistupňovým manuálem. Celkově pak bylo vyrobeno jen 2 241 kusů, což z M5 E28 dělá jedno z nejvzácnějších BMW vůbec. Není tak divu, že se od něj Harris nedokázal po dvě dekády odloučit.

Chris ještě před dvěma dny na svém účtu na Instagramu informovala své fanoušky o setkání první M5 s poslední generací téhož vozu, tedy s plug-in hybridním kombíkem, po kterém uvedl, že originální E28 je nade vše a jako takovou si ji ponechá navždy. O pouhý den později ale musel své záměry přehodnotit.

Harris totiž na stejném místě zveřejnil zprávu o tom, že jeho BMW bylo ukradeno. Slzy ale naštěstí ronit nemusí, neboť tím vyzval maximum uživatelů Instagramu, aby auto zkusili najít. A uspěli tak rychle, až to bere dech. Policisté si po jeho hlášení ani nestihli dojíst koblihy (takže pár hodin...) a muž jménem Lee se mu přes soukromou zprávu ozval s tím, že u odcizené M5 E28 stojí u počká u ní do té doby, než si pro ni Harris přijede. Ten pak uvedl, že mu to trvalo docela dlouho, ale Lee slovo dodržel a Chris se s autem znovu shledal. Jako předtím není, zloději jednak poškodili ráfek a pneumatiku, dost se ale také vyřádili v interiéru, když se snažili dostat ke spínací skříňce. Níže uvidíte víc.

Co nás v tomto kontextu trochu zaráží, je Harrisova neopatrnost. Jak jsme zmínili, M5 E28 je opravdu vzácné, dnes je to auto za miliony. Trochu tedy nechápeme, jak jej mohl nechat zaparkované přes noc na ulici zrovna v Bristolu. Toto město je proslulé krádežemi aut, s 10,72 případu na tisíc obyvatel obsadilo v rámci celé Británie třetí příčku po West Midlands a Londýně. Ze statistik pak navíc vyplývá, že vozy BMW jsou mezi čtyřmi nejkradenějšími značkami. Tím samozřejmě nechceme dělat z oběti viníka, krást se nemá. Ale zločin je často věcí příležitosti. A o tu se tu Harris tak trochu postaral, nyní musí být vděčný svým pozorným sledujícím a také štěstí - i profesionální gang zlodějů by auto dostal za hranice dřív, než by si policisté dojedli koblihy...

BMW M5 E28 vzniklo jen ve 2 241 kusech a dnes má v pěkném stavu multimilionovou hodnotu. Nechat jej tedy zaparkované na ulici, navíc v Bristolu proslulém krádežemi aut, nebylo od Harrise moc moudré. Může tedy být vděčen za všímavost svých fanoušků, policie se do nálezu aut nestačila ani nadát. Ilustrační foto: BMW

