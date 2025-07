Potopená obří loď zapálená podle všeho elektromobily pohřbila na dně oceánu auta za miliardy. A účet za celé fiasko dál roste včera | Petr Miler

/ Foto: U.S. Coast Guard, CC0 Public Domain

Analytické firmy začaly vypočítávat škody způsobené touto nehodou a dávat je do souvislosti s těmi předchozími. Účet za nedokončené převozy elektrických aut před oceán se jen za posledních pár let blíží 40 miliardám korun. A to jsou pouze ty prokazatelně vyčíslitelné dopady.

Nehody se stávají a jakákoli zdánlivě konstruktivní lidská činnost se může proměnit v ohromnou destrukci lusknutím prstu. Katastrofy spojené s tankery převážejícími ropu jsou dobře zdokumentovaným kusem historie, takže na první pohled nemá smysl dělat velké haló kolem potopení „pár lodí” více či méně prokazatelně zapálených elektrickými auty na palubě. Rozdíl je v tom, že s ropnými tankery nikdo nikdy nespojoval záchranu světa.

S elektrickými auty spojována je, proto si tyto události zaslouží být vnímány trochu jinou optikou. Je to zkrátka další pokračování uvádění románových příběhů na pravou míru, které snad jednou povede k pochopení, že tyto vozy nejsou onou stříbrnou kulkou, za kterou bývají označovány, a v podstatě v každé fázi jejich vzniku a existence jsou s nimi spojeny v principu velmi podobné negativní dopady na okolí. My s nimi nemáme problém, tak to zkrátka je - kdo nic nedělá, nic nezkazí a i dělat auta znamená současně také něco kazit. Netváříme se však, že svět se minulou noc stal dvoubarevným a ve stádu černých ovcí se najednou objevilo pár bílých krasavic. Takhle jednoduché to není.

Připomíná to i právě zkáza lodi Morning Midas uprostřed Pacifiku, která se v uplynulých týdnech dočkala zasloužené pozornosti. Vzplála už začátkem června a její provozovatel - když už nic jiného - aspoň férově přiznal, že ji nejspíš zapálila elektrická auta. Těch na palubě nebylo zase tak moc, spolu s dalšími bateriovými vozy šlo asi o 20 až 25 procent nákladu, stačilo to ale k tomu, aby se plavidlo stalo reálně neuhasitelným a po týdnech bezvládného pohybu po vodě kleslo kilometry pod hladinu na dno oceánu.

Něco takového má pochopitelně rozsáhlé dopady a analytické firmy v čele s Anderson Economic Group se nyní pokoušejí vypočítat, co všechno bude toto nedopatření svět stát. A hezká čísla to nejsou - přímé či nepřímé náklady pro automobilový průmysl se mají podle prvních odhadů vyšplhat na téměř 560 milionů dolarů, tedy bezmála 12 miliard Kč.

Pokud jde o samotná auta, 3 159 zničených vozů na palubě převážně čínských značek má mít hodnotu asi 120 milionů dolarů, tedy 2,5 miliardy Kč. To je ale jen jedna část příběhu, neboť za oběť nehodě padla i loď, obrovské náklady byly spojené se snahou o její záchranu, přijdou také výdaje na jsou sanační práce, škody na životním prostředí a rozličné náklady ušlých příležitostí pro všechny zúčastněné. Ty - pro představu - zahrnují i ztráty pro místní rybářský průmysl i ztráty pro prodejce aut, kterým nebyly dodány objednané automobily a mohli nakonec zcela přijít o kšeft.

Ačkoli je tedy hodnota zničených aut podstatně nižší než v případě předchozích katastrof spojených s loďmi Felicity Ace a Fremantle Highway (334,5 resp. 302,6 milionu dolarů), celkové náklady budou velmi srovnatelné. AEG tím připomíná, že jde v krátkém sledu už o třetí podobný incident, který zničil asi 11 tisíc aut a způsobil rozsáhlé sekundární škody. Účet jen za tyto události nebude menší než 1,8 miliardy USD, tedy asi 38 miliard Kč. A není konečný.

Znovu - nehody se stávají, nebylo by ale skoro o čem mluvit, kdybychom od začátku férově diskutovali o rizicích spojených s elektrickými auty ve všech souvislostech. Je to bohužel jedno z tabuizovaných témat, kdy jakákoli negativní zmínka s nimi spojená je ušlapávána, zatímco jakákoli pozitivní je zveličována. Voláme tedy jen po návratu zdravého rozumu, nepřehlížení rizik a zvažování všech pro a proti při podpoře toho či onoho řešení. Pak možná něco dobrého pro naše okolí skutečné uděláme. Bez toho se naopak slepě budeme hnát za nesplnitelným snem, který budou pravidelně narušovat takové černé můry, jako je potopení lodi Morning Midas.

Tohle byly poslední dny a týdny lodi Morning Midasov, po obrovském požáru šla ke dnu i s tisíci aut na palubě. Škody tím způsobené jsou nezměrné a bezpečně přesáhnou 10 miliard. Foto: U.S. Coast Guard, CC0 Public Domain

Zdroj: Anderson Economic Group

Petr Miler

