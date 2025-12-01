Pouhá láhev s vodou způsobila elektrickému Hyundai škodu za čtvrt milionu, automobilka s ní nechce nic mít

Dokážete si představit, že by vám trocha neopatrnosti s malou láhví s vodou zničila auto tak, že by nebylo schopno dál fungovat? U Hyundai s cenou začínající na 1,1 milionu Kč je to zjevně možné. A automobilce to přijde tak v pořádku, že věc odmítá jakkoli řešit.

1.12.2025 | Petr Prokopec

Pouhá láhev s vodou způsobila elektrickému Hyundai škodu za čtvrt milionu, automobilka s ní nechce nic mít

Foto: Hyundai

Dokážete si představit, že by vám trocha neopatrnosti s malou láhví s vodou zničila auto tak, že by nebylo s to dál fungovat? U Hyundai s cenou začínající na 1,1 milionu Kč je to zjevně možné. A automobilce to přijde tak v pořádku, že věc odmítá jakkoli řešit.

Amerika má za sebou už druhý měsíc bez federálních dotací až 7 500 dolarů (asi 156 tisíc korun) na koupi elektrického auta. Během října se ukázalo, že tato motivace ke koupi byla klíčová, neboť prodeje těchto aut klesly opravdu dramaticky. Smutno bylo hlavně u Korejců, z nichž nejúspěšnějším se ukázalo být Hyundai Ioniq 6, které meziročně dosáhlo „pouze“ na 52procentní pád. Ioniq 5 ale již klesal 63procentním tempem, které překonaly pouze Kie EV6 (-71 %) a EV9 (-66 %).

Jakých výsledků Korejci přesně dosáhli v listopadu, zatím nebylo zveřejněno. Znovu je ale třeba podle předběžných dat počítat s nelichotivými čísly, která se do budoucna mohou stát ještě horšími kvůli nelichotivé pověsti právě jejich elektrických aut. Poslední ránu schytala kvůli jen dva roku starému Ioniqu 5, který majiteli přestal fungovat z velmi banálních příčin. A automobilka to nepovažuje za chybu vozu.

Vše se točí okolo auta Mika McCormicka, který televiznímu kanálu WFTV 9 sdělil, že kdyby si koupil ojetou Hondu Civic, byl by dnes šťastnějším člověkem. V autě se mu totiž podařilo rozlít malou láhev s vodou, což ale vyústilo v neskutečně opravu - na faktuře ze servisu svítila částka 11 882,08 USD, tedy skoro 250 tisíc korun.

Mike uvedl, že když řídil Ioniq 5 na floridské dálnici, musel kvůli dopravní zácpě intenzivněji šlápnout na brzdový pedál. Kvůli setrvačnosti v té chvíli ze zadního držáku vylétla láhev s vodou, která skončila na podlaze. A buď nebyla správně zavřená, nebo nebyla zavřená vůbec- tak jako tak část jejího obsahu vytekla na podlahu. Člověk by čekal, že takovou drobnost spraví vytření a následné vysušení, ale tady bylo vše jinak.

V Mikeově voze se krátce poté začala palubní deska hemžit varovnými hláškami. Následně přestala fungovat směrová světla a po dojezdu domů nešlo korejský elektromobil vůbec vypnout. Nešťastný majitel tedy neměl jinou možnost než nechat auto odtáhnout do servisu, kde mu následně sdělili, že je zapotřebí vyměnit veškerou kabeláž pod sedadlem i podlahou. A právě to vedlo k faktuře, kterou by po rozlití jedné lahve s obyčejnou vodou většina lidí brala jako vtip.

Majiteli ovšem do smíchu není, neboť podle automobilky bylo poškození způsobeno externím faktorem, nejde tedy o vadu z výroby. A oprava jde na jeho triko. Na jednu stranu je to technicky pravda, ale sakra práce, tohle přece nebylo utopení Fiatu Františka Koudelky. Vylít na podlahu trochu vody nemá daleko od natahání trochy sněhu do interiéru v zimě na botách, který pak roztaje, tohle mají auta v pohodě zvládat. Ioniq to ale nezvládá.

Automobilka mu tedy ukázala palec dolů a pomocnou ruku mu nepodala pojišťovna State Farm, ta naopak jeho nárok zamítla s tím, že její vyšetřování odhalilo postupnou degradaci kabeláže. Ve finále by tedy vlastně ani nemusí jít o škody způsobené rozlitím láhve s vodou, ale dlouhodobý konstrukční problém, který tato drobná nehoda jen nechala vybublat. Nicméně automobilku to stejně nezajímá.

Kanál WFTV 9 přitom uvádí, že McCormick není jediným, kdo na špatnou kvalitu kabeláže u elektromobilů značky Hyundai dojel. Opravy „prkotin“ za stovky tisíc korun al Korejcům dobrou vizitku nedělají. Přitom v současné době potřebují zákazníky víc lákat než odrazovat. Z reakcí publika se ovšem zdá, že Hyundai by momentálně ke každému Ioniqu 5 muselo přihodit pomalu zlatou cihlu zdarma, aby o něm začalo větší množství lidí jakkoli uvažovat.


Hyundai Ioniq 5 zatím Korejcům ve Státech dobré jméno nedělá. Začíná se totiž ukazovat, že není až tak kvalitní či propracovaný, jak sama automobilka říká, problémy s kabeláží mohou mít dost tragikomické dopady. Foto: Hyundai

Zdroj: WFTV 9

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.