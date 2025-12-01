Pouhá láhev s vodou způsobila elektrickému Hyundai škodu za čtvrt milionu, automobilka s ní nechce nic mít
Petr ProkopecDokážete si představit, že by vám trocha neopatrnosti s malou láhví s vodou zničila auto tak, že by nebylo schopno dál fungovat? U Hyundai s cenou začínající na 1,1 milionu Kč je to zjevně možné. A automobilce to přijde tak v pořádku, že věc odmítá jakkoli řešit.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Pouhá láhev s vodou způsobila elektrickému Hyundai škodu za čtvrt milionu, automobilka s ní nechce nic mít
1.12.2025 | Petr Prokopec
Dokážete si představit, že by vám trocha neopatrnosti s malou láhví s vodou zničila auto tak, že by nebylo s to dál fungovat? U Hyundai s cenou začínající na 1,1 milionu Kč je to zjevně možné. A automobilce to přijde tak v pořádku, že věc odmítá jakkoli řešit.
Amerika má za sebou už druhý měsíc bez federálních dotací až 7 500 dolarů (asi 156 tisíc korun) na koupi elektrického auta. Během října se ukázalo, že tato motivace ke koupi byla klíčová, neboť prodeje těchto aut klesly opravdu dramaticky. Smutno bylo hlavně u Korejců, z nichž nejúspěšnějším se ukázalo být Hyundai Ioniq 6, které meziročně dosáhlo „pouze“ na 52procentní pád. Ioniq 5 ale již klesal 63procentním tempem, které překonaly pouze Kie EV6 (-71 %) a EV9 (-66 %).
Jakých výsledků Korejci přesně dosáhli v listopadu, zatím nebylo zveřejněno. Znovu je ale třeba podle předběžných dat počítat s nelichotivými čísly, která se do budoucna mohou stát ještě horšími kvůli nelichotivé pověsti právě jejich elektrických aut. Poslední ránu schytala kvůli jen dva roku starému Ioniqu 5, který majiteli přestal fungovat z velmi banálních příčin. A automobilka to nepovažuje za chybu vozu.
Vše se točí okolo auta Mika McCormicka, který televiznímu kanálu WFTV 9 sdělil, že kdyby si koupil ojetou Hondu Civic, byl by dnes šťastnějším člověkem. V autě se mu totiž podařilo rozlít malou láhev s vodou, což ale vyústilo v neskutečně opravu - na faktuře ze servisu svítila částka 11 882,08 USD, tedy skoro 250 tisíc korun.
Mike uvedl, že když řídil Ioniq 5 na floridské dálnici, musel kvůli dopravní zácpě intenzivněji šlápnout na brzdový pedál. Kvůli setrvačnosti v té chvíli ze zadního držáku vylétla láhev s vodou, která skončila na podlaze. A buď nebyla správně zavřená, nebo nebyla zavřená vůbec- tak jako tak část jejího obsahu vytekla na podlahu. Člověk by čekal, že takovou drobnost spraví vytření a následné vysušení, ale tady bylo vše jinak.
V Mikeově voze se krátce poté začala palubní deska hemžit varovnými hláškami. Následně přestala fungovat směrová světla a po dojezdu domů nešlo korejský elektromobil vůbec vypnout. Nešťastný majitel tedy neměl jinou možnost než nechat auto odtáhnout do servisu, kde mu následně sdělili, že je zapotřebí vyměnit veškerou kabeláž pod sedadlem i podlahou. A právě to vedlo k faktuře, kterou by po rozlití jedné lahve s obyčejnou vodou většina lidí brala jako vtip.
Majiteli ovšem do smíchu není, neboť podle automobilky bylo poškození způsobeno externím faktorem, nejde tedy o vadu z výroby. A oprava jde na jeho triko. Na jednu stranu je to technicky pravda, ale sakra práce, tohle přece nebylo utopení Fiatu Františka Koudelky. Vylít na podlahu trochu vody nemá daleko od natahání trochy sněhu do interiéru v zimě na botách, který pak roztaje, tohle mají auta v pohodě zvládat. Ioniq to ale nezvládá.
Automobilka mu tedy ukázala palec dolů a pomocnou ruku mu nepodala pojišťovna State Farm, ta naopak jeho nárok zamítla s tím, že její vyšetřování odhalilo postupnou degradaci kabeláže. Ve finále by tedy vlastně ani nemusí jít o škody způsobené rozlitím láhve s vodou, ale dlouhodobý konstrukční problém, který tato drobná nehoda jen nechala vybublat. Nicméně automobilku to stejně nezajímá.
Kanál WFTV 9 přitom uvádí, že McCormick není jediným, kdo na špatnou kvalitu kabeláže u elektromobilů značky Hyundai dojel. Opravy „prkotin“ za stovky tisíc korun al Korejcům dobrou vizitku nedělají. Přitom v současné době potřebují zákazníky víc lákat než odrazovat. Z reakcí publika se ovšem zdá, že Hyundai by momentálně ke každému Ioniqu 5 muselo přihodit pomalu zlatou cihlu zdarma, aby o něm začalo větší množství lidí jakkoli uvažovat.
Hyundai Ioniq 5 zatím Korejcům ve Státech dobré jméno nedělá. Začíná se totiž ukazovat, že není až tak kvalitní či propracovaný, jak sama automobilka říká, problémy s kabeláží mohou mít dost tragikomické dopady. Foto: Hyundai
Zdroj: WFTV 9
Bleskovky
- V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
včera
- Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali”
1.12.2025
- Boží trest za svatokrádež? Klasické Porsche předělané na elektrický pohon majiteli shořelo před domem měsíc po koupi
30.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Yamaha Nmax 155 Tech MAX: s elektronicky řízeným variátorem 1.12.2025
- Ducati: Chvála Gresiniho, kritika jezdců VR46 1.12.2025
- Statistika crashů: Nejvíce jich má kontě Zarco 30.11.2025
- «100 km dei Campioni» vyhráli letos Bagnaia/Fernandez 30.11.2025
- WRP 28.11.2025
Nejnovější články
- Ojetá italská kráska láká už po pár letech nízkými cenami. Je to pořád normální auto s plejádou motorů, také je to ale pořád Ital
včera
- Tohle unikátní Lambo je jediný skutečný předchůdce Urusu. Postavit si ho nechal sultán a jezdil s ním šéf BMW a VW, potom se zatoulalo
včera
- V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
včera
- Lada začala prodávat Nivu s novým silnějším motorem, z českého pohledu je pořád za babku
včera
- Německý kancléř dopisem oznámil EU, že žádný zákaz spalovacích motorů od roku 2035 nebude. Reakce komisaře je ohromující
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva