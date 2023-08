Požár elektromobilů na obří nákladní lodi způsobil škody nejméně za 7,3 miliardy Kč, všechna auta jsou na odpis před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Kustwacht Nederland, CC0 Public Domain

Prozatímní bilance počítá jen se škodou na nákladu, přesto se účet šplhá takto vysoko. Mělo by to být další varování pro všechny, kteří podceňují rizika zejména následků požárů elektrických aut.

V posledních dnech se to v médiích jen hemžilo zprávami o požáru obří lodi s tisíci aut na palubě, který ji zachvátil během plavby Severním mořem. Taková událost by pochopitelně přitahovala pozornost bez ohledu na okolnosti, ty tady ale byly velmi důležité. Loď Fremantle Highway totiž převážela skoro 500 elektromobilů, které se postaraly o její zkázu.

Je zatím otázkou, zda jedno z elektrických aut požár skutečně způsobilo, jakkoli prvotní informace to naznačovaly. Bez ohledu na příčinu to byly právě baterie elektromobilů, které se postaraly o prakticky nekontrolovatelné šíření požáru po podstatné části lodi a následný exodus celé posádky, při němž byla většina jejích členů zraněna a jeden naneštěstí dokonce zemřel. S požáry aut převážených na podobných lodí mají rejdařské firmy zkušenosti a takto kruté následky obvykle nemívají - ve spalovacích vozech je minimum paliva a zbytek auta zase tak ochotně nehoří. To velká Li-ion baterie je v případě požáru doslova časovanou bombou.

Proto se už teď mluví o tom, že tato událost změní svět a představuje velký problém pro zamýšlenou „elektrickou revoluci”. Pochybujeme, že si ještě někdo troufne převážet takové množství elektromobilů takovým způsobem, je to doslova hra s ohněm, pro kterou zejména pojišťovny nebudou mít pochopení. A kde není pojištění, není transport. Počáteční opatření budou jistě dílčí, výhledově ale budou muset vzniknout docela jinak koncipované lodě.

Jak velký problém tato věc představuje, ukazují i první odhady škod od Anderson Economic Group. Loď přepravovala 3 784 vozů a nebyly to zrovna Dacie či vozy jiné levné značky. Naopak, na palubě byla auta od BMW, Mercedesu, Volkswagenu, Porsche, Audi a Lamborghini, mezi nimiž se našlo i téměř pět set elektromobilů. Škoda jen na nákladu je tak odhadována na 330 milionů dolarů, tedy více jak 7,3 miliardy Kč. Tomu už se říká pojistná událost, další miliardy může snadno přidat devastace lodi a veškeré náklady spojené s její záchranou - teď už je, byť vyhořelá, zpět v přístavu.

„Po několika dnech požáru budou všechna auta zlikvidována cestou totální škody, bude velmi obtížné je zachránit,” řekl k věci analytik Patrick Anderson pro Auto News. I když všechna auta neshořela, nebudou se moci prodávat jako nová - některá poškodila voda, u jiných platí, že pach spálených elektromobilů bude těžké dostat z čalounění jejich interiérů. Anebo něco na ten způsob.

S takovou bilancí buď podobné lodi převážející elektromobily už nepůjde pojistit, nebo to bude velmi, velmi drahé. Obojí bude znamenat pro jejich další rozmach problém. Kolikátý už? Je to všechno pořád jedna a ta samá daň za nepromyšlený tak na umělé rozšiřování aut, která si nevyžádal trh ani evoluce. Účty za tohle všechno by měli platit politici, aspoň u voleb, je to v prvé řadě jejich odpovědnost.

Z lodi Fremantle Highway se stalo plavidlo duchů. Požár na její palubě způsobil škodu nejméně za 7,3 miliardy korun, i proto bude mít tato událost dalekosáhlé následky. Foto: Kustwacht Nederland, CC0 Public Domain

Zdroj: Auto News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.