Požár lodi se stovkami elektromobilů na palubě změní svět, je to další problém pro „elektrickou revoluci"

/ Foto: Kustwacht Nederland, CC0 Public Domain

Už jeden hořící elektromobil na souši snadno zaměstná desítky hasičů. Stovky hořících elektromobilů na palubě námořní lodi jsou zjevně neřešitelným problémem, jehož katastrofální dopady jednoduše nelze ignorovat.

Minulý týden zachvátily japonskou nákladní loď Fremantle Highway, která mířila z německých Brém do Singapuru, plameny. Incident, který jsme průběžně sledovali, vyvolal rok staré vzpomínky na podobný osud lodi Felicity Ace, jenž momentálně odpočívá na oceánském dně. Na to ji poslal požár, který se nepovedlo uhasit. I tak nicméně bylo možné mluvit o štěstí v neštěstí, neboť nikdo nebyl zraněn. Letošní nehoda je v tomto ohledu mnohem smutnější, neboť jeden z námořníků zemřel, řada dalších byla zraněna.

Úřady zatím neupřesnily příčinu úmrtí, stejně jako nebyl oficiálně stanoven důvod, proč se loď ocitla v plamenech. Poté, co ovšem záchranáři navázali kontakt s kapitánem lodi, ale v radiové komunikaci zaznělo, že oheň odstartoval v baterii jednoho z 498 převážených elektromobilů. To by i potvrzovaly zprávy o několika explozích, které měly přimět 7 členů posádky ke skoku z výšky zhruba 30 metrů. Při dopadu do vody se měli pohybovat rychlostí okolo 130 km/h.

Právě tento skok mohl vést k oné ztrátě na životě, zatím jde ale jen o dohad. O příčině požáru nás pak vyšetřovatelé hned tak informovat nebudou, a to přesto, že se loď nakonec povedlo odtáhnout do bezpečí. Z paluby totiž sice má stoupat jen „minimální“ dým, ovšem i tak je riziko vysoké. Kvůli němu a kvůli samotnému incidentu pak mají námořní dopravu čekat razantní změny, které připraví další problém politicky vynucované elektrické revoluci.

Ve finále totiž nejde ani tak o příčinu vzniku požáru, jakožto o obsah nákladového prostoru. Pokud totiž elektromobil začne hořet, je to průšvih. Jakmile se tak stane ve stísněném prostoru, třeba v podzemních garážích, už se dá pomalu mluvit o tragédii. Zámořské lodě jsou ale ještě zcela jiná úroveň, a to přesto, že voda je prakticky na dosah. Převážená auta jsou totiž namačkaná na sebe. Pokud jsou to ta spalovací, takový problém problém to není, neboť rejdaři už se naučili převážet je s minimálním množstvím paliva. Baterky ale nevypustíte, a tak jakmile chytne jedno, oheň se šíří raketovým tempem.

Součástí bateriového paketu jsou přitom různé chemikálie, mimo jiné také oxidy. Jakmile dojde na oheň, začne se uvolňovat kyslík, který plameny jen umocňuje. Právě to je důvod, proč často u jednoho elektromobilu musí zasahovat až 50 hasičů, stejně jako toxický tým. Zapotřebí je navíc mnohonásobně více vody než u spalovacího vozu, navíc je třeba dané auto kvůli riziku dalšího samovznícení naložit do vodní lázně.

V případě lodí se nabízí možnost zatopení nákladového prostoru, něco takového je ale vlastně možné pouze v této chvíli, kdy v případě Fremantle Highway tvořily elektromobily jen méně než sedminu z celkového nákladu 3 783 aut. Co se však stane ve chvíli, kdy bateriový pohon budou mít všechna? V té chvíli by zatopení rovnou celé plavidlo poslalo za Felicity Ace, tedy ke dnu. Něco takového však není ani ekonomické, ani ekologické.

Výstavba lodí přitom není krátkodobou záležitostí již za normálních okolností. Tady je nicméně zapotřebí přijít se zcela novým designem vnitřních prostor. Minimálně dva roky se tedy bude plánovat, rok testovat a poté několik let stavět. S loděmi, u kterých elektromobily nepředstavují riziko, tak můžeme počítat až někdy na konci dekády či ještě později. To ale vůbec nekoresponduje s politickým tlakem.

Zas a znovu se tak jen ukazuje, kterak si zákonodárci vše představují jako Hurvínek válku - prostě vám to nařídíme a je to. Po celou dobu přitom říkáme, že vyrobit elektromobil je to nejmenší. Přizpůsobit vše ostatní bateriovému pohonu je ale již něco jiného. A s ohledem na těžkosti, které vyvstávají pomalu dennodenně, se zdá, že taková mise bude nereálná. I když zákonodárci ji asi povedou do posledního voliče...

Ve finále není tak podstatné, co přesně bylo příčinou požáru na lodi Fremantle Highway. Skutečným problémem je politiky tlačená elektrická revoluce, nad jejímiž dopady nikdo nepřemýšlel. Vyrobit bateriový vůz totiž problém není, s tím je spojena změna naprosto celého prostředí, ve kterém má fungovat. Foto: Kustwacht Nederland, CC0 Public Domain

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

