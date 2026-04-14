Praha si může dělat poznámky. Slavná firma opouští Mnichov, její šéf už nechce snášet teror „zeleného” starosty
Petr Prokopec„Pracuji tvrdě a nemám problém platit daně, ale ne na nesmysly,” říká šéf společnosti, která je i u nás známá díky svým projektům postavených hlavně kolem osmiválcových aut. Takovým a vlastně i jakýmkoli jiným nyní v Mnichově pšenka pokvete ještě míň než dosud.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Praha si může dělat poznámky. Slavná firma opouští Mnichov, její šéf už nechce snášet teror „zeleného” starosty
14.4.2026 | Petr Prokopec
„Pracuji tvrdě a nemám problém platit daně, ale ne na nesmysly,” říká šéf společnosti, která je i u nás známá díky svým projektům postavených hlavně kolem osmiválcových aut. Takovým a vlastně i jakýmkoli jiným nyní v Mnichově pšenka pokvete ještě míň než dosud.
Mnichovskou radnici po 42 let ovládali sociální demokraté. A předpokládalo se, že současného starostu Dietera Reitera čeká v jejím čele další volební období. Jenže jeho působení v politice ovlivnilo zvolení do dozorčí rady fotbalového Bayernu, kterého vedlo k podezření ze střetu zájmů. Reiter tak ztratil podporu, pročež se novým starostou Mnichova stal teprve pětatřicetiletý Dominik Krause za Zelené.
Ten slíbil, že do politiky radnice přinese mnoho změn, čehož se řada lidí začíná obávat. Krause totiž kupříkladu Oktoberfest označil za největší drogovou scénu na světě, protože se tam podle něj lidé zpíjí do němoty. Populární festival piva, který každoročně navštíví 6 milionů lidí a zaměstnává 12 tisíc lidí, tak zjevně může počítat se stále většími překážkami a stále menší podporou. Ta půjde směrem ke komunitě LGBTQ+, ke které se Krause hlásí.
Mnichov tedy nejspíše čekají četnější duhové akce, stejně jako zelený politik mluví o zelených zástavbách veřejného prostranství. Z toho pro změnu mají strach pořadatelé autosalonu IAA, neboť díky tomu by nemohli nabízet návštěvníkům testovací jízdy. To by ovšem pro akce tohoto typu byl vůbec poslední hřebíček do rakve, dnes totiž lidé vyžadují interaktivitu a nikoli jen okukování vystavených aut.
Protiautomobilový ostatně Mnichov již nějakou chvíli je, navzdory tomu, že se jedná o domovinu BMW a do sídla Audi to odtud také není daleko. Dosavadní sociálně-zelená kolaborace totiž vedla k zákazu vjezdu starších dieselů, redukci parkovacích míst a vyhrazení mnoha jízdních pruhů na páteřních komunikacích a křižovatkách jen hromadné dopravě. S tím není v pohodě slavný úpravce a prodejce automobilů Karl Geiger, který hodlá Mnichov opustit, jak informuje Focus.
Šéf Geiger Cars se na sociálních sítích proti účasti Zelených na komunální politice ostře ohradil. Tvrdí, že od roku 2000, kdy jsou součástí městské samosprávy, se z někdejšího přebytku 300 milionů Eur do konce letošního roku stane deficit 10 miliard Eur. A to právě díky rozhazování na všemožné zelené či aktivistické nesmysly, místo aby peníze šly třeba do renovace škol.
„Pracuji tvrdě a nemám problém platit daně, ale ne na nesmysly,” uvedl Geiger. A dodal, že z toho důvodu hodlá firmu přestěhovat mimo Mnichov. Zůstat chce ovšem na jeho dostřel, stejně jako je pro něj důležitý přístup k dálničním tahům. Zároveň potřebuje, aby areál měl alespoň 5 tisíc metrů čtverečných, na druhou stranu v něm však hodlá zaměstnat spoustu nových lidí.
Jakkoli se přitom nechceme nějak politicky vyhraňovat, je třeba poukázat na to, že přesně k tomuto politika všemožných „zeleně” se tvářících entit obvykle vede. Ve své přehnané averzi k automobilům (a nejen k těm, že...) si neuvědomují, že pro řadu ostatních lidí jsou nepostradatelné. Vozí je do práce, na nákup, stejně jako jim dávají práci. A spojen je s nimi také odvod daní. Pokud tedy zmizí, zmizí i řada peněz.
Z čeho chce ovšem poté Krause budovat nové byty a zlepšovat dostupnost bydlení, což byl jeden z jeho hlavních slibů? Pokud je bude chtít dodržet, nezbude mu nic jiného než začít víc a více kasírovat své příznivce. Ti, kteří s jeho politikou nesouhlasí, totiž mohou Mnichov postupně opouštět stejně jako Geiger, neboť jim nebude jedno, co se s jejich penězi děje. Praha by si v této souvislosti měla dělat poznámky, také tam je spousta nejen automobilových věcí vinou progresivistických politik v nepořádku. A ne každý bude ochoten ho snášet donekonečna...
Karl Geiger se zabývá hlavně americkými osmiválci. A jak říká, pro taková auta již díky změnám na radnici není v Mnichově místo. Ostentativně tak město opustí. Foto: Geiger Cars, tiskové materiály
Zdroj: Focus
