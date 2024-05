Prakticky nejetá Škoda Superb Combi 2,0 TDI s 4x4 a hromadou výbavy může být vaše za cenu Fabie 1,0 včera | Petr Miler

/ Foto: Car Service Brey, publikováno se souhlasem

Neobejde se to bez kompromisů, tak už to bývá, ty se ale zdají ničím vedle kapitulace nutné při koupi nové Fabie ve verzi jen o fous nad úplným základem. Tohle je krásně specifikovaný Superb od A do Z s nájezdem odpovídajícím zhruba ročnímu používání.

Naši pozornost pravidelně věnujeme ojetým autům, která se snažíme zviditelnit kvůli jejich výjimečnosti. Někdy jde o vůz vyrobený v pár exemplářích, jindy nevídanou specifikaci, v dalších případech nás zaujme třeba slavný první majitel. Dnes vám ukážeme auto, které není ničím z toho. Vyrobil se jej nespočet, jeho specifikace je docela obvyklá a prvním a jediným majitelem byl bůhvíkdo. Je to Škoda Superb Combi stará 11 let, přesto je dnes něčím zcela ojedinělým.

Líbivě modrá škodovka, ač byla stvořena pro dlouhé jízdy, totiž dosud sloužila k lecčemu, jen ne k tomu. Její první majitel si vybral špičkově specifikované provedení Exclusive, ve kterém nechybí všechny důležité nejnutnější prvky výbavy, přidal i optimální motor 2,0 TDI s automatickou převodovkou a dokonce též pohon 4x4. Klíčová přednost auta je ale ještě jinde - takto poskládané auto zůstávalo naprostou většinu času zavřené v garáži. Jezdilo tak jen pouhé 2 tisíc kilometrů za rok a není přehnané říci, že je dodnes prakticky nejeté. Na kontě má pouhých 22 379 km výlučně v rukou prvního majitele s veškerou potřebnou servisní péčí, kterou dokladují nejen dokumenty o pravidelných prohlídkách, ale také čerstvá německá STK, jíž vůz prošel bez ztráty květinky.

Pokud se ptáte, jak je vůbec možné, že si někdo koupí auto stvořené na zdolávání dálek a pak s ním najede za 11 let to, co jiní za rok, odpověď je velmi prostá - kupcem auta byl soukromý majitel, člověk se zdravotním postižením, který prostě víc nejezdil. Na tomto Superbu je to vidět z některých úprav (kdo jiný si dá na volant „kouli” při tak málo intenzivním ježdění?) a bohužel i některého opotřebení, práh dveří řidiče a plasty na levé spodní části sedadla řidiče jsou značně poškrábané. Ale upřímně, na tohle auto nejezdí a pokud by vám to vadilo, v servisu vám plastové díly vymění za nové za pár tisíc. Jinak celý vůz působí adekvátně zachovale.

Jasně, je to Superb druhé generace, takže ne úplně aktuální model, navíc před faceliftem. Ani v době jeho vzniku nešlo o moderně vyhlížejícího krasavce. Fakticky je to ale auto dostatečně moderní, aby s ním nebyly žádné podstatné problémy překonané další evolucí, současně není ale tak moderní, aby mělo asi 50 senzorů na výfukovém potrubí, filtr pevných částic přes benzinový pohon a vypínání poloviny válců, i když dohromady má jen čtyři.

Jak už jsme uvedli, pod kapotou je pro Superb optimální motor 2,0 TDI, který zná snad každý, kdo s jakýmkoli modernějším Superbem kdy jel. Není hlučný, je mimořádně úsporný a přiměřeně výkonný - jeho 103 kW (140 koní) s autem hýbe dost na to, abyste neměli pocit, že je slabé. Automat DSG urazí asi málokoho a pohon 4x4 je vítaným doplňkem, který oceníte nejpozději příští zimu.

Výbava uvnitř vážně zajišťuje vše potřebné k životu, to nejzajímavější je ale cena. Majitel za zřetelně nevyužité auto žádá 18 500 Eur, tedy asi 457 tisíc Kč. Ne snad, že by to bylo úplně málo peněz za Superb II, ale za takto nejetý Superb II, navíc v takové specifikaci? To zní zajímavě, však Škoda vám dnes za podobné peníze prodá jen nejslabší Fabii s tříválcem 1,0 TSI o 115 koních a prostřední výbavou nazvanou ambiciózně Top Selection. Tohle je docela jiný stroj, je to rarita v záplavě bazarových všedností. A jako taková je nám sympatická, je to dvěma slovy osvědčené auto, a to pro téměř jakékoli rozumné využití klidně do smrti. Tyhle Superby zvládají, 500 tisíc km, 700 tisíc km i větší zápřahy tak často, že by byl pech, aby to tenhle „nedal”.

Dodnes prakticky nejetá Škoda Superb II Combi 2,0 TDI 4x4 je zajímavá nabídka. Za cenu, za kterou koupíte sotva lepší než základní Fabii, dostanete velký a vybavený vůz s minimálním nájezdem po prvním majiteli. Foto: Car Service Brey, publikováno se souhlasem

Zdroj: Car Service Brey@Mobile.de

Petr Miler

