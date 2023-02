Prakticky nová Škoda za 236 tisíc? V bazaru je to pořád možné, její specifikace je ale neskutečně bizarní před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Automobile Karakus, publikováno se souhlasem

Nové auto za takové peníze je dnes téměř nesplnitelným snem. A aby šlo o Škodu, navíc zdaleka ne tu nejmenší? To se zdá být už úplně nemožné. V bazarech se ale občas dějí i zázraky, tady se zřejmě první majitel zděsil toho, co vlastně stvořil.

Na trhu s ojetými auty se nezřídka najdou pozoruhodné věci, ta dnešní ale v jejich pomyslném žebříčku stoupá až k samotnému vrcholu. Na první pohled na to nevypadá, je to stříbrná Škoda Rapid, kterých najdeme v bazarech nespočet. Jakmile se ale začnete zajímat o její specifikaci a historii, zjistíte, že před sebou máte unikát, který stěží bude hledat sobě rovného.

Mimořádně neobvyklá je už ona specifikace. Na jednu stranu spojuje úplně základní výbavu Active s úplně základním motorem 1,2 HTP (tehdy už si tak neříkal, ale byl to pořád ten tříválec) o 86 koních výkonu. Už to by bylo nezvyklé, neboť málokdo sáhne po tak kruté kombinaci ničeho a ničeho, příběh zvláštnosti tohoto vozu tím ovšem jen začíná.

I když podobných šetřílků, kteří takové vozy volí, není mnoho, obvykle platí, že když už člověk sahá po základní výbavě a základním motoru, chce co nejnižší cenu. To by tady zafungovalo, nebýt příplatkových prvků. Koupit si jednu prkotinu, aby se neřeklo, pochopíme, majitel ale sáhl po úplném holátku a navěsil na něj mj. metalízu, kola z lehkých slitin, mlhovky, pořádné audio nebo zadní stěrač.

Chápete? Někdo šetří úplně na všem elementárním, nedá ani pár desítek tisíc za lepší motor nebo za vyšší standardní výbavu. A pak vypráská ty samé peníze za věci jako metalíza a zadní stěrač. Takhle dostal vůz s černými zrcátky a vskutku spartánským interiérem, který ale září „stříbrnou metlou” a má stěrač, který u lliftbacku použijete asi dvakrát za rok. A kolikrát použijete přední mlhovky, ani za mlhy vám nakonec moc nepomohou...

To samo o sobě by stálo za zmínku, vtip je ale ještě jinde. Tento vůz si někdo koupil v roce 2013 a když ho dostal, musel se zhrozit, co za monstrum si to naspecifikoval. Od té doby s ním tedy nenajel skoro nic, dnes má na tachometru 7 1280 kilometrů a je prakticky nový. A nemyslete si, že jde o auto, které třeba zůstalo dealerovi na skladě nebo cokoli podobného - jeho majitelem byl jediný soukromý zákazník, který jej teď prodává v bazaru. Poté, co s ním i při minimálním nájezdu jezdil do servisu a naposledy tam byl nedávno v 6 013 km. To nepochopíte.

Svérázná věc, pokud ale chcete opravdu levnou, prakticky novou Škodu, toto je něco pro vás. A byť z motoru 1,2 bez turba nejsme zrovna na větvi, jednu výhodu má - skoro se na něm nemá co pokazit a opraví ho skoro každý mechanik. Z auta spíš žasneme, než že bychom se do něj zamilovali, všechno řečené je ale fakt. A s ohledem na stav vozu nevypadá jeho cena 9 950 Eur, tedy asi 236 tisíc Kč, vůbec špatně. Uvážíme-li, že základní Škoda Scala dnes přijde na 460 tisíc Kč, o moc víc výbavy nemá a motor 1,0 TSI se 70 kW není ani o trochu větší terno, nemusí to být pro méně náročné kupce špatná nabídka.

Tuhle bizarně naspecifikovanou Škodu Rapid Spaceback si někdo koupil před 10 léty a dodnes s ní pořádně nejezdil. Teď je docela výhodně k mání. Foto: Automobile Karakus, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.