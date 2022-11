Prakticky nové BMW vyšší třídy s pořádným motorem může být vaše za cenu Škody Fabia, takové už nekoupíte před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Carl Michaelis Automobile, publikováno se souhlasem

Zejména ve stínu některých nabídek na dnešním podivném trhu s ojetinami je to skoro zázrak. Tohle auto je opravdu skoro netknuté, přesto nestojí majlant. Smířit se je třeba s bizarním dobovým vzhledem, odměnou vám ale bude zajímavá technika.

Pokud dnes zatoužíte po BMW s atmosféricky plněným motorem, nepochodíte u žádného nového modelu. Dokonce i vyšší řady pozbyly nejen tradiční řadové šestiválce, ale i vidlicové osmiválce, desetiválce a dvanáctiválce. Hledat je třeba mezi ojetinami a jestli nepatříte k těm, kteří si z fotky Chrise Bangla, bývalého šéfdesignéra BMW, udělali terč na šipky, pak vám auto na fotkách níže může i učarovat.

Jde o BMW 530i generace E60, sedan s parádním, atmosférickým řadovým šestiválcem N52 o objemu tři litry, který dává až 258 koní výkonu. A zní při tom božsky. Zadní kola pohání přes automatickou převodovku, což někomu může vadit, tomuhle autu to ale díky jeho stavu nebude těžké odpustit. Má totiž najeto jen 16 tisíc kilometrů a vypadá na to. Tohle auto snadni ani není jako nové, je prakticky nové, byť sjelo s výrobní linky už v roce 2006. Fotky vám v tomto ohledu poví více, známky jakéhokoli zjevného opotřebení kdekoli vně i uvnitř budete hledat marně.

Výbavou vůz neohromí ani nezklame, první majitel z Německa sice sáhl po střešním okně, elektrických sedadlech nebo navigaci, ale jinak auto nemá třeba ani vyhřívané sedačky a polokožené čalounění také nepatřilo na vrchol příplatkových prvků. Je to prostě klasická bizarní ojetina od Němců pro Němce - sem tam něco nepochopitelně ve výbavě je, sem tam něco nepochopitelně ve výbavě není. Ale kdo má rád jednodušší auta nepřekypující moderními výdobytky, ke kterým se logicky váže menší pravděpodobnost budoucí poruchy, ten by tu mohl být aspoň napůl spokojen. A to důležité k životu na palubě tu bezpečně je.

Je to zkrátka zajímavá, troufneme si říci i zcela výjimečná nabídka. Auto přitom může být vaše za 17 990 Eur, tedy asi 438 tisíc korun. Není to málo na 16 let staré auto, ale je-li stav takový, jak naznačují fotky i další dostupné informace - vůz přes minimální nájezdy absolvoval všechny pravidelné prohlídky a měl dodnes jednoho majitele -, je to skoro nové auto, které kdysi stálo něco mezi 1,5 a 2 miliony Kč. A ze své původní užitné hodnoty neztratilo téměř nic výměnou za jistě víc než milionovou slevu.

Takže pokud se díváte třeba po lepší Škodě Fabia, která s výkonnější verzí litrového, pořád tříválcového motoru vyjde s lepší výbavou na stejné peníze, možná by stálo za to si udělat výlet do německého Hannoveru a podívat se tam na tohle BMW. Už ten šestiválec za to stojí - je prakticky dokonalý, je to vrchol jedné evoluce, který zabila jen honba BMW co nejnižší papírovou spotřebou resp. emisemi CO2. Už pozdější 200kW verze s přímým vstřikem není tak sympatická, nemluvě o dvoulitrových turbech, která nahradila atmosféricky plněné šestiválce následně. Obecně lepší motor rozhodně zdaleka nepředstavují.

BMW řady 5 generace E60 se sice nelíbí každému, ale vzhled musíte u některých aut prostě hodit za hlavu. Tohle konkrétní je dodnes zánovní a má pod kapotou atmosférický šestiválec, přitom nestojí víc než lepší Fabie. Foto: Carl Michaelis Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

