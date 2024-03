Představa o vzdání se ropy je z říše fantazie, říká šéf těžebního gigantu. Odklon nenastane ani za 20 let, natož pak za 6 před 7 hodinami | Petr Miler

Má pod palcem největší energetickou společnost na světě a naléhá, aby svět konečně přijal „tvrdou realitu”. Fosilní zdroje budou podle něj dominantní ještě za mnoho dekád a při snahách o dekarbonizaci bychom se neměli ubírat cestou boje proti nim.

Co bychom si přáli, je v našich životech jednou věcí. Docela jinou věcí ale obvykle je, čeho jsme reálně schopni dosáhnout. Naše přání nemusí být nutně odlišná od těch vašich, nakonec kdo by nechtěl vyhrát v loterii, být úspěšný sportovec nebo umělec, umět se otáčet v miliardovém byznysu, být nejšťastnějším manželem či otcem na světě, cokoli z tohoto ranku. Komu se to ale reálně podaří?

Podobné je to v technických záležitostech. I my si můžeme přát jezdit ve výkonných elektrických autech schopných precizně posílat výkon na každé z kol, činit tak čistě a s mimořádně vysokou efektivitou za nízkých provozních nákladů. Jen kvůli touze po něčem takovém ale nebudeme zavírat oči před tím, že to dnes není technicky možné. A pořád se ani nerýsuje možnost, že by něco takového někdy možné bude.

Ačkoli jsme tedy daleci tomu glorifikovat společnosti jako Saudi Aramco či místa, odkud pochází, nemůžeme než kývnout nad otevřeností šéfa této firmy Amina Nassera, který ve svém projevu na energetické konferenci CERAWeek v Houstonu přímočaře rozdrtil iluze některých o brzké eliminaci fosilních paliv z našich životů. Nasser doslova řekl, že „ambiciózní harmonogramy ekologických skupin selhávají”, protože svět dál spotřebovává víc a víc fosilních paliv.

„Měli bychom se vzdát iluze o postupném vyřazování ropy a plynu a místo toho do nich adekvátně investovat v souladu s realistickými předpoklady odhadů poptávky,” vytřel Nasser zrak posluchačům. Podle něj spotřeba ropy letos vystoupá až ke 104 milionům barelům denně, což je nový historický rekord, jak uvádí Telegraph a přepis Aramca z jeho vystoupení.

„To vše posiluje pohled, že ropný a plynový vrchol nepřijde ještě dlouho, natož pak v roce 2030,” uvedl dále. „Na tohle by dnes nikdo nevsadil ani halíř,” dodal a zdůraznil tak svá slova o tom, že očekává pokračování růstu poptávky po dalších 20 let, takže ani v roce 2045 nebudeme opačným snům některých o nic blíže než dnes.

„Současná diskuze o energetické transformaci tuto realitu naprosto ignoruje,” řekl dále šéf Aramca a znovu zkritizoval hlásání vrcholu poptávky po ropě v roce 2030, ke kterému se přidává mimo jiné Evropská unie. Očekávání nejen Aramca, ale celého OPECu jsou kvůli protichůdným názorům na potenciální energetickou transformaci dramaticky odlišná.

Nasser přitom není proti snížení množství emisí skleníkových plynů z uhlovodíků, preferuje ale technologie zachycování uhlíku, které podle něj dosahují lepších výsledků než alternativní zdroje energie. Ty by podle něj měly být preferovány pouze tehdy, když budou skutečně připravené zastávat svou roli a budou ekonomicky konkurenceschopné, dodal.

Že právě to neplatí o elektrických autech, asi nemusíme dodávat. A jejich vnucování Nasser zkritizoval též, neboť podle něj jsou a budou dramaticky dražší než vozy se spalovacími motory a „nelze je dotovat věčně”, jak též uvedl. Přeberte si jeho slova po svém, podle nás jim ale pouze nechybí smysl pro realitu a současné pokusy o nahrazování fosilních paliv dojíždí pouze na to, že alternativy nejsou dostatečně dobře funkční a lidé za ně přesto mají platit více peněz. Taková alternativa v konkurenčním boji nezvítězí nikdy.

Šéf Aramca Amin Nasser si z řečí o brzy vrcholící světové poptávce po ropě či plynu hlavu nedělá. Včera to dal otevřeně najevo celému světu. Foto: Saudi Aramco, tiskové materiály

