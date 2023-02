Přehlížené auto s technikou a luxusem Bentley dnes koupíte za cenu základní Octavie, brzy nabídne i víc než Bentley před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Automarkt Amberg, publikováno se souhlasem

Nebudeme se divit, pokud si ani nevzpomenete, že se něco takového vůbec nabízelo, byl to extrém svého druhu, který oslovil jen minimum lidí. Dnes je v bazarech k mání za zlomek původních cen i ve velmi pěkném stavu. A ač jde o takové Bentley pro chudší, ani Bentley brzy nenabídne tolik.

Nemusíte být příznivci SUV, přesto vám některá z nich mohou být sympatická. Výkonné sportovní modely jsou sice nesmysl, když ale poznáte, co to je řítit se s takovým „panelákem na kolech” po oblíbené okresce rychlostí, kterou na daném místě nevyvine ani kdejaký sporťák, má to své kouzlo. A na piedestalu podobných lákavých absurdit stojí také luxusní modely, jako třeba extrémně drahé Bentley Bentayga.

S vrcholným motorem W12 stojí v základu přes 6 milionů Kč, kdejaký konkrétní exemplář se ale kvůli řadě příplatků prodá klidně za dvojnásobek. Cena je ale jen jakýmsi završením toho, co činí tento vůz tak výjimečným. Je to nejen jedno nejluxusnějších, ale také jedno z nejvýkonnějších a nejrychlejších SUV všech dob, když jako jedno z mála i reálně překoná rychlost 300 km/h. Za značnou část této výjimečnosti vděčí kouzelnému šestilitrovému dvanáctiválci, jehož použití v SUV je zcela mimořádné - vedle Bentaygy už dnes najdeme něco podobného jen v Rolls-Roycu Cullinan.

Historie pamatuje třeba Lamborghini LM002, ale to nebylo ani tak SUV. Dříve si bylo možné koupit Mercedes G65 AMG, ale to byl spíše off-road. Též v minulosti se objevilo na trhu i Audi Q7 s motorem V12 TDI, což je ale zase trochu jiný, naftový případ. A i když nová generace Q7 měla dostat i dvanáctiválcový benzin, v lavině pozdější Dieselgatových úspor a elektrického šílenství se tak nikdy nestalo. Pak tu ale byl ještě jeden vůz, který dvanáctiválec měl také a málokdo si na to vůbec vzpomene - VW Touareg první generace, který se s motorem W12 nabízel, i když ani dobové Audi stojící na stejné platformě tento motor v nabídce nemělo.

Skutečně není těžké zapomenout, že se takové auto vyrábělo, bylo a je velmi vzácné. Volkswagen dokonce původně zamýšlel vyrobit jen 500 Touaregů W12 v rámci limitované edice, nakonec jej ale nabízel v rámci běžné nabídky. Přesto jich nakonec asi neprodal o mnoho více, odhadujeme nanejvýš pár něco přes tisíc. V německé inzerci dnes najdete tisíce kusů Touaregů první generace a z toho jen 16 vozů s motorem W12, jen 11 jich má najeto méně než 200 tisíc km. Jde přibližně o procento nabídky a v rámci celkové produkce tohoto modelu nebude mít dvanáctiválcová verze ani takové zastoupení, protože byla pochopitelně velmi drahá.

Tohle ale dnes neplatí a přes vzácnost tohoto modelu (už teď je daleko vzácnější než ono Bentley Bentayga) si dnes Touareg W12 můžete koupit relativně levně. Pochopitelně, je to auto staré přes 10 let, takže ceny pohybující se okolo půl milionu při nájezdech obvykle přes 100 tisíc km nejsou vysloveně levné, ale vedle 6 milionů za Bentaygu?

Ukážeme vám jeden kus, který alespoň na první pohled nabízí velmi zajímavý poměr výbavy, stavu a ceny. Je z roku 2008, takže je už před poněkud „asijském” faceliftu, najel ale přijatelných 132 tisíc km v rukou jediného soukromého majitele - tím prvním byl přímo Volkswagen, který si auto postavil pro prezentační účely. Vypadá proto nejen velmi, velmi zachovale, je také mimořádně vybavený a vyřádila se na něm i divize Individual. Dodnes tak působí luxusním a výjimečným dojmem, výbava je prý úplně plná, a tak jen ovládací pult pro zadní zóny klimatizace nabízí nejspíše více funkcí než ten ve vašem autě pro přední. A pod kapotou je klenot - motor 6,0 W12 s výkonem až 450 koní, které míří na všechna čtyři kola přes šestistupňový automat. I přes hmotnost 2 480 kg zrychlí tohle auto na stovku za 5,9 sekundy a i na dvoustovce je jako nic. A jak při tom zní...

Tento konkrétní vůz může být váš za 23 900 Eur, tedy v přepočtu asi 565 tisíc Kč a máme pocit, že s ním naděláte ještě hodně parády. Není to samozřejmě nic, za takové peníze se ale dnes neprodává ani úplně základní Škoda Octavia, na tu potřebujete ještě pár desítek tisíc navíc. Ve srovnání s tím jde o vcelku sympatickou cenu za něco, co vám dnes jinak dopřeje jen Bentley nebo Rolls-Royce. A i u onoho Bentley to tak brzy nebude, Britové včera motoru W12 vystavili parte.

Ojetých VW Touareg W12 je jako šafránu, hezké kousky se ale najdou. A přes jejich vzácnost nejsou až tak drahé - tento je opravdu výjimečný, není moc ojetý, přesto nestojí ani jako základní Octavie. Foto: Automarkt Amberg, publikováno se souhlasem

