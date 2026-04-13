Přehlíženou verzi luxusního SUV s opravdu silným dieselem dnes koupíte za cenu základní Fabie, i když není tak stará a moc toho nenajela
Petr MilerVzhledem ke značce auta a popularitě téměř všeho, co vyrábí, je pozoruhodné, jak nízko jeho ceny klesly. Ale nezdá se, že by to mělo jiný důvod než předsudky. Zvlášť v této verzi jde dnešní optikou o výjimečný automobil, který možnosti základní Fabie převyšuje asi milionkrát.
Přehlíženou verzi luxusního SUV s opravdu silným dieselem dnes koupíte za cenu základní Fabie, i když není tak stará a moc toho nenajela
před 4 hodinami | Petr Miler
Vzhledem ke značce auta a popularitě téměř všeho, co vyrábí, je pozoruhodné, jak nízko jeho ceny klesly. Ale nezdá se, že by to mělo jiný důvod než předsudky. Zvlášť v této verzi jde dnešní optikou o výjimečný automobil, který možnosti základní Fabie převyšuje asi milionkrát.
Situace na trhu s auty je už pěkných pár pátků složitá. Opravdu atraktivních nových modelů je poskrovnu, přesto jsou nové vozy stále dražší. To logicky posílá víc a víc lidí od dealerům nových vozů do bazarů, kde si lze vybírat z nesrovnatelně pestřejší nabídky aut šitých ještě víc na míru specifickým potřebám, o nižších cenách ani nemluvě. A jako bonus dostanete takové věci, jako že nemusíte každé ráno vypínat 13 nechtěných systémů a odpoledne řešit věci jako dolévání hektolitrů močoviny, abyste vůbec mohli vyrazit na cestu.
To zní uspokojivě, jenže růžové také není. Stoupající poptávka zejména po některých ojetinách spolu s vysokými cenami nových aut vytlačila ceny ojetých vozů také nahoru, což způsobuje bizarní situace - pár let staré ojeté auto dnes nemusí být nijak podstatně levnější než kdysi nové. Také proto se vám snažíme ukazovat vozy, které lze i za této situace koupit alespoň relativně výhodně. A dnes tu máme další.
Jde o Volkswagen Touareg, který Němci přivedli na svět v roce 2002 jako vůbec první pokus o luxusní SUV celého koncernu. Jeho začátky byly složité, protože zákazníci nevěděli, jak na obří VW za nijak lidovou cenu pohlížet, odvaha a trpělivost se ale tehdejšímu vedení automobilky vyplatila - tento model se postupně stal velkým prodejním hitem a VW musel vydělat obrovské peníze.
Zájem zákazníků o něj trvá dodnes, zájem Volkswagenu ale ne, a tak automobilka s tímto modelem končí. A co s ním zamýšlí do budoucna, je tragikomické. Dnes už tedy jen doprodává poslední exempláře jeho třetí generace, která z hlediska univerzálnosti využití představovala a stále představuje jednu z nejlepších nabídek ve své třídě.
Toto SUV jako jedno z mála není jen tupým oltářem stylu, kdy výměnou za všechny vrozené nevýhody vysokého a těžkého auta dostáváte přesně nula specifických předností. Naopak, může se chlubit vysokou úrovní komfortu, slušnými výkony i dobrými terénními schopnostmi. Za jakousi multifunkční kvalitu se ale u nových aut platí, a ne málo - i poslední skladovky nového Touaregu stojí v Česku okolo 2 milionů korun. A když bylo v nabídce ještě osmiválcové provedení, stálo o další skoro půlmilion víc.
To všechno jsou vysoké ceny, předešlá generace Touaregu s interním označením 7P byla ale též dostupná s naftovým osmiválcem. A její ceny se zdaleka tak vysoko nedrží. Je to obecně auto, které rychle klesá na ceně, a ani dění posledních roků na tom nic nezměnilo. Zejména v Německu s poněkud nejasným přístupem k naftovým motorům se ceny ojetých Touaregů V8 TDI propadly hodně nízko. Vozy s tímto motorem stojí na západ od našich hranic ve slušném stavu od nějakých 300 tisíc korun a pokud přidáte další necelých 100 tisíc, můžete si vybírat už ze slušných kousků. A i na opravdu zachovalé exempláře nepotřebujete o mnoho víc než 420 tisíc, kolik dnes stojí nejlevnější Fabie se základní výbavou a tříválcovým motorem.
V případě Touaregu se tak otevírá šance krotit mocný 4,2 V8 TDI o 340 koních výkonu a 800 Nm točivého momentu. Malá lokomotiva řadí až osmý rychlostní stupeň, při zašlápnutí plynu do podlahy se stovka po startu z místa na tachometru ukáže za 5,8 sekundy. To jsou velmi slušné parametry na auto, které víc než co jiného připomíná autobus.
Auto na fotkách níže je dnes nabízeno soukromníkem z německého Thüringenu a vypadá opravdu pěkně, až na některá typicky slabší místa (jako toto konkrétní kožené čalounění sedadel) působí neopotřebovaně. Rok výroby 2011 a nájezd 130 tisíc kilometrů z něj jistě nedělá žádnou leštěnku, k využitému má ale též hodně daleko. Kousek v decentním, tmavě šedém laku a konzervativně střiženými litými koly je elegantní a nenucenou specifikací, jak se na Touareg patří - tohle auto nechce být křiklavé. A podobné téma se opakuje uvnitř, kde najdeme černé čalounění sedadel a stříbrné obložení v kombinaci s bohatou, ale nikoli opulentní výbavou.
Takové auto stálo jako nové v základu v přepočtu okolo 1,8 milionu Kč, takto vybavené varianty se s cenou pohybovalo okolo 2,3 milionu Kč. Dnes jde o vůz za 17 5000 Eur, tedy asi 425 tisíc Kč. Úspora skoro 2 milionů Kč se počítá v každém případě, zejména když má tato ojetina před sebou nejspíše ještě hodně života - verze s motorem V8 TDI platí za velmi spolehlivé a ani německé STK u nich neevidují typické větší slabiny, dieselové Touaregy je možné provozovat rozumnými náklady. Takže... Kdo to s ním zkusí? Ve srovnání s tím, co za stejné peníze koupíte mezi novými auty, je takový vůz skoro zázrak.
Takový Touareg V8 TDI se dnes dá koupit za cenu základní Fabie ve velmi perspektivním stavu ve specifikaci, která opravdu nedráždí. Je to o asi 2 miliony Kč a víc než 80 procent méně, než kolik stál kdysi jako nový, ze svých původních vlastností ale 80 procent zaručeně neztratil. Foto: Ric, publikováno se souhlasem
Zdroj: Volkswagen Touareg VW Touareg@Mobile.de
