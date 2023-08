Přepište dějiny, Massa chce svůj titul mistra světa F1 za rok 2008 zpět za každou cenu, očerňuje i Alonsa před 4 hodinami | Petr Miler

Chvíli to vypadalo, že se spokojí s finanční kompenzací, že mu dokonce jde jen o ni. Nakonec ale zažaloval FIA a organizátory Formule 1 s cílem dostat zpět titul mistra světa. Ten měl objektivně vzato být jeho, ale měnit historii o 15 let později?

O víkendu se po tradiční letní přestávce jela další velká cena Formule 1, tentokrát v nizozemském Zandvoortu. Její výsledek stěží překvapí, vyhrál ji - stejně jako 8 předchozích - Max Verstappen, ale bylo to tentokrát opravdu napínavé, bez legrace. Verstappenova pouť letošním šampionátem tak trochu připomíná příběhy akčních hrdinů, ve kterých před ně scénáristé kladou stále těžší úkoly, se kterými si dokola zvládají poradit.

Tentokrát musel „Super Max” čelit opravdu mnoha nástrahám. Sprška v prvním kole, po kterém nepřezul na přechodné pneumatiky, znamenala naprosto dechberoucí jízdu na slickách v mokru, při které mu zvládl sekundovat jen Fernando Alonso. Po přezutí se ocitl v hloubi pole s asi 13sekundovou ztrátou na vedoucí pozici, kterou brilantní jízdou na morku (na vedoucího Pereze se stejným vozem stahoval až 4 sekundy na kolo) bryskně eliminoval, přes boxy se znovu dostal do vedení a začal ujíždět všem. Pak přišel safety car, který pole znovu vyrovnal, Verstappen za to ale znovu vzal a získal si více než 10sekundový náskok. Asi 10 kol před koncem ale přišla další sprška, při níž postupně dvakrát vyměnil pneu (nejdříve přechodné, pak mokré), přesto ani jednou neztratil vedení. A když byl závod zastaven pro příliš mnoho vody na trati, musel při pozdějším opakovaném startu znovu hájit svou pozici na trati až do posledních chvil.

Nakonec zvítězil navzdory 5 zastávkám v boxech, což se nikdy dříve nikomu nepodařilo - i legendy jako Senna a Schumacher vyhrály nejvíce se 4 zastávkami. A uvážíme-li, co všechno se při tak chaotickém závodu může pokazit (stačí jedna špatně načasovaná zastávka v boxech, jedna jezdecká chyba, jeden technický omyl jako Pereze, který překročil povolenou rychlost v boxech apod.) a s nadějemi na vítězství bude konec, je skoro neuvěřitelné, že Verstappen pořád dokola vítězí. Přesto se nad touto pozoruhodnou grand prix po celou dobu vznášel stín jednoho dřívějšího hříchu, který nemá zůstat zapomenut.

Řeč je o Felipem Massovi, který se už v dubnu vytasil s tím, že chce zpět titul mistra světa F1 z roku 2008, o který ho okradl Lewis Hamilton. Britský matador v tom byl ale nevinně, jen nepřímo těžil ze situace, která ten rok nastala a kterou jsme opakovaně popisovali. Pro detaily vás odkážeme na výše zmíněný článek, ale v rychlosti: Crashgate. Massa doplatil na to, že v závodě v Singapuru v roce 2008, který byl úmyslně zmanipulován Renaultem, právě kvůli Francouzi vyvolané situaci nebodoval. Hamilton nakonec dojel třetí a získal šest bodů, bez kterých by se nikdy mistrem nestal.

Samozřejmě, nikdo nemůže vědět, jak by závod jinak dopadl, ale o to tu nejde, to Massa nedomýšlí. Podle pravidel se jeho výsledky neměly započítávat, protože nebyly dílem férového sportovního klání. To se ale nestalo, i když - jak se až letos provalilo - vedení FIA i F1 vědělo, co se stalo. Ve snaze zachovat integritu sportu se celá věc přemlčela a titul bral Hamilton. Zprvu se zdálo, že Massa to chce změnit, nedávno to vypadalo, že se spokojí s finanční kompenzací. Nyní ale využil pozornosti věnované závodu v Zandvoortu, aby celou věc upřesnil.

Massa ve svém prohlášení pro tisk řekl, že „bude bojovat až do konce” o to, aby byl přece jen vyhlášen mistrem světa Formule 1 pro rok 2008 místo Brita Lewise Hamiltona. FIA a F1 tak žaluje, o náhradu škody, kterou mu ztráta titulu vyplývající z toho, co legálně nazývá zločinným spiknutím, mu ale prý primárně nejde.

„Jsem tady, abych jasně řekl, že se věci neodehrály spravedlivě. Budeme bojovat, abychom získali titul zpět,” řekl Massa a upřesnil, že nechce nijak poškodit Hamiltonův sdílený rekord sedmi získaných titulů mistra světa. „Nemám nic proti Hamiltonovi. Tato bitva s týká závodu, který byl zmanipulovaný,” dodal dále s tím, že by v „ideálním případě” měl být vyhlášen šampionem roku 2008 a že výsledky závodu v Singapuru by měly být anulovány.

„Ten titul mistra světa byl náš a vzali nám ho manipulací,” pokračoval Felipe M. s tím, že považuje za důležité „bojovat za spravedlnost v tomto sportu”. „Bojujeme o titul a to je náš boj, ve kterém setrváme až do samotného konce,” řekl dále. Problémem pro jakýkoli soud se ale může stát, že klíčoví aktéři této kauzy jsou už mrtví, popř. do ní byli sami zapleteni.

Bernie Ecclestone (šéf F1), který letos odhalil, že o Crashgate věděl už v roce 2008, si najednou nemůže vzpomenout. Max Mosley (šéf FIA), který to měl vědět též, si před dvěma roky prohnal kulku hlavou. Charlie Whiting (ředitel závodu) náhle zemřel v roce 2019. Flavio Briatore (šéf Renaultu) a Pat Symonds (šéftechnik Renaultu), kteří by mohli prozradit, komu o tom kdy řekli, jsou v celé věci až po uši. A bez zajímavosti není, že Stefano Domenicali, který byl v roce 2008 šéfem Ferrari, je dnes šéfem Formule 1. Musel by tedy v zájmu za i své zpětné uznání jít proti organizaci, která ho dne zaměstnává, to je pikantérie non plus ultra.

Své by k věci mohl říci i Fernando Alonso, stále aktivní pilot, který tehdy v barvách Renaultu z Crashgate nejvíce profitoval. Ten to ale podle Massy mohl udělat už dávno a nikdy to neprovedl. Ač podle něj vždy dobře věděl, co se při onom osudném nočním asijském závodu odehrálo. Oba se totiž později stali týmovými kolegy ve Ferrari: „Snažil jsem se o tom s Alonsem několikrát mluvit, když jsme spolu jezdili za Ferrari. Vždy tvrdil, že to nebyla jeho chyba. Pokaždé se ale snažil změnit téma a nezacházet do faktů. Nikdy nedošlo na otevřený rozhovor, kde se o věcech mluvilo upřímně. Pokud takto reagujete, moc dobře víte, co se dělo. Jsem přesvědčen, že o tom všem moc dobře věděl,” řekl také Massa.

Strhl na sebe tak dost pozornosti, dokonce tolik, že otázkám na toto téma neunikl ani Hamilton. „Opravdu se nesoustředím na to, co se stalo před 15 lety,” řekl zjevně podrážděný Brit o víkendu novinářům. Bylo by slušnou ironií osudu, kdyby poté, co jej po kontroverzním závěru sezóny 2021 mnozí označovali za neuznaného osminásobného mistra, stal nakonec „jen” šestinásobný. Ale jestli si někdo troufne změnit výsledky 15 let starého šampionátu, zůstane ještě chvíli nezodpovězenou otázkou.

Felipemu Massovi nakonec o peníze za „ukradený” titul mistra světa F1 roku 2008 nejde, chce zpátky „svůj” šampionát. Pokud toho dosáhne, bude to slušná zápletka pro film „Dude, Where's My Championship?” Foto: Scuderia Ferrari, tiskové materiály

Zdroje: Reuters, Motorsport

