Přeprava 67metrového listu větrné turbíny v běžném provozu je fascinující podívaná

Foto: P. Adams Schwertransporte

Záběry mohou působit dojmem, jako by si někdo hrál s Photoshopem tak dlouho, až ztratil smysl pro realitu, ale tohle je realita. Náklaďák může převážet i věc podstatně větší, než je on sám.

Pokud jste si někdy položili otázku, jak se dostávají velké listy turbín větrných elektráren často i do obtížně přístupných míst, odpověď je na první pohled docela prostá - auty. V některých případech lze použít i jiné dopravní prostředky, většinou ale stavitelé skutečně volí náklaďáky, jen zdaleka ne obyčejné.

Na kratší listy turbín obvykle stačí běžné kamiony s upravenými návěsy, pokud ale jejich délka přesáhne 50 metrů, chce to něco speciálního. Takové stroje vyrábí hned několik firem a nevíme, jaké používá lucemburská společnost P. Adams Schwertransporte, právě ta se ale na sklonku loňského postarala o vskutku spektakulární přepravu 67metrového (!) listu.

Kdyby šlo o přesun třeba po poušti, asi by to nebylo tak složité, má-li se ale takový transport vypořádat s městskou zástavbou, úzkými klikatými okreskami, tu nízkými mosty, tu naopak úzkými uličkami, je to nekonečně složitější. Nejde tu ani tak o hmotnost, takové listy váží mezi 10 a 20 tunami, ale hlavně o délku, neboť něco tak dlouhého a neohebného je z podstaty není možné protáhnout zmíněným prostředím tak, že to prostě připřáhnete za za auto.

Proto jsou pro převoz tak dlouhých listů používány speciální platformy připomínají otočnou kabinu s ramenem, jako mají bagry. Ovládány jsou separátně operátorem sedícím buď na platformě nebo zcela mimo kamion, který může listem všemožně natáčet, sklopit ho nad tahač nebo ho skoro postavit do latě, aby na řidiči bylo jen „proplétání” se silnicí. Souhra šoféra a operátora platformy musí být dokonalá, aby list nezavadil o domy, stromy, dráty vedení či cokoli podobného - to všechno by list poškodilo a převoz nadobro zhatilo.

Nejde tedy jistě o snadnou ani rychlou operaci, obrázky z ní jsou ale fascinující, jistě proto se s nimi i zmíněná firma chlubí. Vypadají, jak kdyby někdo k fotkách kamionu přidal cigaretu s červeným filtrem a označil to za umělecké dílo, jde o skutečnost zachycenou dronem, víc nic. Podívejte se na to sami a kdybyste se pár fotek nenabažili, přidáváme i video dokumentující dřívější převoz o něco menšího listu, z nějž je patrných více detailů.

Vskutku dechberoucí obrázky dokumentují převoz 67metrového listu turbíny na místo určení po běžné silnici. Pro srovnání - srovnatelně vysoká je třeba pražská budova bývalého Strojimportu na Vinohradech nebo českobudějovická Černá věž. Foto: P. Adams Schwertransporte

Zdroj: P. Adams Schwertransporte

Petr Miler