Přes 70 procent nových aut bude mít i v roce 2035 spalovací motor, řekl zaskočeným fanouškům elektromobilů šéf amerického Bosche

Petr ProkopecNula procent prodaných aut, takový byl původní záměr spojený s rokem 2035. Na některých místech tomu tak bylo zcela otevřeně, jinde to byl spíš nevyřčený záměr. Největší dodavatel automobilek ale očekává něco úplně jiného, obzvlášť v USA.
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Nula procent prodaných aut, takový byl původní záměr spojený s rokem 2035. Na některých místech tomu tak bylo zcela otevřeně, jinde to byl spíš nevyřčený záměr. Největší dodavatel automobilek ale očekává něco úplně jiného, obzvlášť v USA.
Pro většinu lidí auto představuje prostě dopravní prostředek, s jehož pomocí se mohou dostat do cíle snáz a komfortněji, než kdyby šli třeba pěšky nebo jeli autobusem. A je jim celkem jedno, jak je konkrétně technicky řešen, kolikrát to ani neví. Jednoduše jen chtějí, aby jim jejich vůz sloužil, místo aby se oni stali jeho otroky. A pochopitelně chtějí dostat maximum užitné hodnoty za minimum peněz. S tím se ovšem elektromobilita zatím příliš nepotkává, což je hlavní důvod jejího dosavadního neúspěchu - všechny ostatní debaty jsou po zapojení této optiky v podstatě zbytečné.
Bylo a je tedy vskutku bláznivé si myslet, že elektrický pohon velmi brzy a v plošné míře nahradí ten spalovací, jednoduše na to nemá „buňky”. Zatímco však u politiků odtržených od reality takové snahy nebyly až tak překvapivé, nad kroky výrobců jsme opakovaně žasli. Většina z nich za sebou má desítky let podnikání, během kterých museli jasně pochopit, po čem přesně jejich zákazníci touží. Přesto všechno se k nim ale začali obracet zády, místo toho, aby naopak jednotně vystoupili proti politikům. Pokud tedy nyní prodělávají nemalé peníze, mohou za to děkovat hlavně sami sobě.
V USA dnes už na elektromobilitu přestalo být pohlíženo jako na svatý obrázek. Dochází tak nejen k propadu prodejů, na veřejnost se stále častěji dostávají také výroky vrcholných manažerů, které by ještě loni byly považovány za důvod k propuštění. Kupříkladu šéf severoamerické divize společnosti Bosch Paul Thomas nyní uvádí, že spalovací pohon hned tak nikam nezmizí. Naopak s ním i v půlce příští dekády má stále počítat sedm z deseti nových aut v Americe. I když pod kapotou nemusí být osamocen.
„V roce 2035 bude spalovací technologií stále osazeno 70 procent aut. Budou ale sloužit k prodloužení elektrického dojezdu? Půjde o mild-hybridy či plné hybridy? Tak to podle nás dopadne, stejně jako si myslíme, že ryzí elektromobily budou mít na trhu své pevné místo,“ sdělil Thomas zaskočeným kolegům z Inside EVs, kteří věří v docela jinou budoucnost.
„Nemění se to, co jsem říkal loni. Co se ovšem změnilo, to je navyšování podílu bateriových aut na celkových prodejích, neboť se změnila poptávka,“ říká dále Thomas v narážce na poklesy prodejů elektrických aut v posledních měsících hlavně v USA, kde zmizelo jejich federální protežování. Neřekli bychom tedy, že se „změnil poptávka”, ta přirozená se neměla důvod změnit. Měnilo se ohýbání trhu ve prospěch předem vybraného vítěze.
Bosch i proto hodlá nadále investovat do vývoje nových spalovacích motorů, aby vyhověly i budoucím přísnějším emisním limitům. „Věřím, že tou nejhorší věcí, kterou dodavatelé mohou udělat, je usnout na vavřínech a tuto technologii dále nezdokonalovat,“ dodal Thomas. Tím poukázal třeba na strastiplnou situaci, do které se vlastní vinou dostal Mercedes-Benz. Ten se totiž na další vývoj spalovací techniky vykašlal natolik ustrnul, že ji pro nové CLA, GLC a výhledově zřejmě i pro další modely musí nakupovat od čínsko-arabsko-francouzského konsorcia Horse.
Třícípá hvězda ovšem není jediným zákazníkem Horse Powertrain, takových je víc a do budoucna jich bude jen přibývat. Stále totiž platí, že klientela si jednoduše jen vybírá to lepší řešení, dokud má možnost volby. A byť zastánci elektromobility smýšlí jinak, spalovací auta zatím zůstávají na vrcholu potravinového řetězce jako komplexně lepší řešení. I proto jim v USA má i za 10 let zůstávat většina trhu. A za nás bychom řekli, že Bosch je ještě opatrný - reálné zastoupení elektromobilů může být snadno ještě menší a podíl čistě spalovacích aut výraznější.
Bosch je největším dodavatelem automobilek na světě, slova šéfa severoamerické divize tak nelze považovat za pouhé plácání do větru. Plány této firmy se musí realitě aspoň blížit, jinak nemá šanci přežít. Foto: Bosch
Zdroj: Inside EVs
