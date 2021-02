Přesun celého obrovského domu ulicemi města je operací na hranici pochopitelnosti před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Kerman Morris Architects

Představte si, že odbočíte ve městě na hlavní ulici a najednou proti vám jede dům. Dobře, to v tomto případě asi nehrozilo, dům se ale ulicemi San Franciska skutečně prohnal. A jaký.

O Američanech se tvrdí, že si ničeho neváží a když nějakou věc „spotřebují”, tak jí prostě zničí a nahradí novou. Platit to má i o domech, však kolikrát už jsme viděli záběry demolic zdánlivě perspektivních stavení, která musela ustoupit novější výstavbě. Nebudeme říkat, že poněkud konzumnější přístup k životu není Američanům vlastní, ale soudě podle toho, co jedna tamní firma předvedla v San Francisku, přinejmenším výjimky nepochybně existují.

Společnost Kerman Morris Architects informuje o vskutku neobvyklé operaci, kterou zajistila v rámci výstavby nového rezidenčního komplexu, který vznikne na Franklin Street č. 807. Právě tam se na relativně velkém pozemku nacházel viktoriánský dům z roku 1880, který vznikl podle návrhu architekta Wildricha Winterhaltera, vzhledem k ceně pozemků v San Francisku byl ale na takovém místě až přílišným luxusem. Současně ale platilo, že Winterhalterovo dílo postavené na objednávku podnikatele Maxe Englandera bylo příliš významné na to, aby bylo zničeno, a tak se autoři rozhodli jej prostě přesunout na menší pozemek o sedm bloků jinam na Fulton Street.

Dům, ač se na první pohled nezdá, je to opravdu velký a na novém místě po rekonstrukci poslouží 17 bytovým jednotkám. Celé operaci tak předcházely téměř dva roky plánování, po němž musely být z ulic odstraněny některé lampy, parkovací automaty či přemístěna elektrická vedení, aby se stavba mohla do svého nového domova vůbec dostat. Původně mělo vše proběhnout už loni v lednu, nakonec se ale špatné počasí postaralo o to, že k přesunu došlo až letos v únoru. A čekání stálo za to.

Přiložené fotky a video řeknou více než tisíc slov. Dům byl umístěn na hydraulickou plošinu taženou těžkým tahačem, na které bylo možné vzácný náklad různě naklánět a separátně dálkově ovládat kola pod ním. Tímto způsobem se pak dům pomaloučku polehoučku dostal až do cílové destinace, kam jej řidič s operátorem plošiny „šoupli”, jako by tam odjakživa stál. Ostatně jej o pár hodin dříve z původního umístění stejným způsobem „vyšoupli”.

Nepochybujeme o tom, že by levnější bylo dům strhnout a postavit o sedm bloků jinde nový, ale Kerman Morris Architects takt chtěli projevit úctu k tradici a historicky významnou stavbu zachovat v její původní podobě. Co vznikne na Franklin Street č. 807 - a jak bude vypadat dům ve svém novém „bydlišti” -, nejlépe ukáží vizualizace níže. Tušíme, že za pár let nikoho ani nenapadne, že staronový dům na Fulton Street strávil prvních 139 let své existence docela jinde.

Vskutku pozoruhodnou operací byl přesun celého velkého domu v hornatém San Francisku sedm bloků daleko od svého původního umístění. Foto: Kerman Morris Architects



Lidé z firmy, která za operací stála, jsou na ni patřičně hrdí. Foto: Kerman Morris Architects



Takto bude vypadat přesunutý dům ve svém novém bydlišti, vidět můžeme i to, co vznikne na jeho původním pozemku. Ilustrace: Kerman Morris Architects

Zdroj: Kerman Morris Architects

Petr Miler