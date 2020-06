Převoz až 90metrového nákladu po běžné silnici je operací na hranici pochopitelnosti před 3 hodinami | Petr Prokopec

Spousta lidí má problém vejít se s autem do běžného parkovacího místa nebo s ním zajet do garáže bez kontaktu s čímkoli. Takovým asi záběry převozu extrémně velkých a těžkých nákladů po běžných silnicích přivodí těžké spaní.

Často zmiňujeme, že Spojené státy jsou trochu jiný svět. Platí to ve spoustě ohledů a mezi jinými také v případě převozu nadměrného nákladu. Pokud něco takového potkáte na české dálnici, obvykle budete mít pocit, že spíše než o cokoliv jiného jde o příliš povyku pro nic. Povětšinou se jedná o tahač s pár desítek metrů dlouhým a nanejvýš pár metrů širokým přívěsem, který skoro pokaždé můžete objet.

Ve Státech nicméně firmy využívají skutečnosti, že tamní komunikace jsou navržené velkoryseji, než ty evropské. Často bývají rovné jako pravítko, přičemž zatáčky přicházejí ke slovu pouze ojediněle. I na stovky či tisíce kilometrů tak lze při správném plánovaní poslat náklady klidně stovky tun vážící a až ke stovce metrů dlouhý. V takovém případě už ale nejde o zcela hladkou operaci a ke slovu přichází specializované firmy, jako floridská společnost Buchanan Hauling and Rigging.

Tu před čtyřiadvaceti lety založil Geary Buchanan, který měl k dispozici pouze jeden tahač a dva přívěsy. A sen o transportu i abnormálního nákladu, a to nikoliv jen po Spojených státech. Dnes má firma k dispozici daleko rozsáhlejší vozový park a pochlubit se může splněním vizí svého zakladatele. Náklad totiž dokáže i bez překládání doručit do Mexika či Kanady, a to skoro bez ohledu na jeho velikost či formu. Její akce pak dokážou ohromit, neboť úspěšný převozy některých předmětů po běžných silnicích jsou operacemi na hranici pochopitelnosti.

Přesvědčit se o tom můžete na vlastní oči na videích níže. To nejnovější mapuje převoz mýtné brány, kterou bylo nutné přesunout ze středu Floridy na jih. Nikoliv však po částech, nýbrž v jediném kuse, jenž bude následně trůnit nad několika jízdními pruhy. Nemělo by proto nikoho překvapit, že délka konvoje narostla na 71,6 metru a hmotnost na 152 tun.

Tyto rozměry již z přesunu nedělají procházku růžovou zahradou, zvláště když je třeba počítat ještě se šířkou 4,2 metru. Nadměrný náklad se tedy ani nevejde do jednoho jízdního pruhu. Celý proces tedy již odstartoval pečlivou přípravou s pomocí map a počítačových simulací. Poté následovala spolupráce s policií, která musela na mnoha místech zastavit dopravu. Ovšem i poté bylo třeba nemalé asistence, aby se konvoj protáhl užšími či prudšími zatáčkami, než se dostal na dálnici. A ani tam neměl lehký život, jak můžete vidět níže.

Pokud vás zajímá, proč mýtná brána byla transportována vcelku a nikoliv po kusech, pak důvody jsou hned dva. Tím prvním je cílová destinace. Florida je totiž velmi často ohrožována hurikány, a proto byl na integritu celé struktury kladen velký důraz . Dále tu pak máme náklady, jež i přes nemalé komplikace jsou překvapivě o desítky procent nižší, než kdyby došlo na rozkouskování brány.

Není to zdaleka jediná podobná operace a ani firma Buchanan Hauling and Rigging není v tomto oboru jedinou. Níže můžete vidět videa se záběry dalších podobných převozů - například firma Beyel Brothers se letos pochlubila tím, že najednou přesunula 88,3 tun dlouhý transformátor vážící 461 tun. A snad nejvíce fascinující je práce společnosti Lone Start Transportation, která zvládla přesun 90metrového předmětu vážícího 201 tun. Podívejte se na to sami, je to opravdu mimořádně precizní práce.

Takto vypadá nadměrný náklad na americký způsob, nemožné zde skoro neexistuje

Zdroj: Big Rig Videos@Youtube

Petr Prokopec