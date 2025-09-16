Prezident Erdogan si vyzkoušel druhé turecké národní auto, na konkurenta Octavie se moc nadšeně netvářil
Petr ProkopecJe to tak trochu jeho dítě, nelze se tedy divit, že i s druhým sériovým modelem turecké automobilky spojuje své jméno. Možná by jí ale více pomohl, kdyby se na fotkách při tom pořízených tvářil trochu pozitivněji.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Prezident Erdogan si vyzkoušel druhé turecké národní auto, na konkurenta Octavie se moc nadšeně netvářil
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Je to tak trochu jeho dítě, nelze se tedy divit, že i s druhým sériovým modelem turecké automobilky spojuje své jméno. Možná by jí ale více pomohl, kdyby se na fotkách při tom pořízených tvářil trochu pozitivněji.
Tureckému prezidentu Recepu Tayyipovi Erdoganovi řada lidí nemůže přijít na jméno, a to nikoli jen proto, že vyslovit ho správně je poněkud komplikované. Spíš než to mnohé dráždí skutečnost, že jednasedmdesátiletý státník se mnohdy chová spíše jako diktátor než jako svobodně zvolený zástupce demokratické země. Zrovna v tomto směru si ale v mnohými zástupci tradičnějších demokratických zemí nemá mnoho co vyčítat - „vládu lidu“ si zejména v posledních letech řada z nich vysvětluje po svém.
Politikou ale jako obvykle nechceme ztrácet čas, na tureckého prezidenta se proto zaměříme hlavně automobilovou optikou. Ostatně nebýt Erdogana, dnes by nejspíš neexistovala automobilka Togg, která přišla s prvním tureckým „národním autem”, ať už si za těmito slovy představíte cokoli. Oním vozem se stalo elektrické SUV T10X, jehož vůbec první vyrobený produkční kus si turecký prezident převzal v roce 2023 jako první zákazník. Asi proto nepřekvapí, že jako první mohl otestovat také nový liftback Togg T10F, takovou tureckou Octavii.
Tato novinka nechyběla ani na autosalonu IAA Mobility v Mnichově, kde Turci potvrdili, že už nehodlají operovat pouze ve své domovině. Od konce tohoto měsíce tak bude možné tento liftback objednávat nejen v zemi půlměsíce, ale také v Německu, kde žije nejpočetnější turecká komunita mimo Turecko na celém světě. Dvojice „té-desítek“ by tak měla mít cestu k úspěchu umetenou do hladka, soudě alespoň dle zájmu, jaký byl dosud spojen s firemní prvotinou.
T10X totiž za loňský rok dosáhlo na 30 tisíc prodejů. Do konce letošního srpna ovšem Togg prodal již 21 tisíc kusů, což představuje 42procentní nárůst oproti stejnému období loňského roku. Dáno je to hlavně velkorysou podporou, jaká je s elektrickým pohonem v zemi spojena. Elektřina je totiž levná, dobíjecí stanice jsou pak stavěny rekordním tempem. Přihoďte k tomu ještě cenu startující v přepočtu okolo 720 tisíc korun a máte vymalováno.
Nový liftback by měl být k dispozici o zhruba 50 tisíc korun dráž, stále však bude relativně levný. Koneckonců tu máme 4 830 milimetrů dlouhý vůz, který počítá se zavazadelníkem o objemu 505 až 1 350 litrů, 29palcovým displejem multimédií a minimálně 218 koňmi pod kapotou. Ty poté doplňuje baterie o kapacitě 52,4 nebo 88,5 kWh, kdy s tou větší je spojen dojezd až 632 km. A i když ten pochopitelně není reálný, za danou cenu je snesitelnější než u dražších aut.
Co Erdogan na vůz po testu říkal, prezidentská kancelář bohužel neupřesnila. Z fotek, které k události zveřejnila, to ovšem na velké nadšení nevypadá. Byť výraz turecké hlavy státu připisujeme spíše jeho věku než zklamání. Ostatně, jak jsme zmínili, prezident je jedním z největších zastánců Toggu, což dokládá i státními investicemi do infrastruktury, bez níž by se elektromobily rozhodně tak dobře neprodávaly.
Turecký prezident Erdogan si mohl vyzkoušet nový národní elektrický sedan T10F. Nadšení z něj na fotkách sice nečiší, za jeho výrazem ale spíše než zklamání z vozu stojí jeho věk - je mu uz 71 let. Foto: Prezidentská kancelář Turecké republiky, tiskové materiály
Zdroj: Prezidentská kancelář Turecké republiky, Togg
Bleskovky
- Němec si udělal zjevně legrační napodobeninu policejního vozu s nápisem Folizei, udělali u něj domovní prohlídku a auto mu sebrali
před 7 hodinami
- VW se pokusil vylepšit svůj obraz obšlehnutím slavné Gymkhany, dosáhl ale přesného opaku toho, o co dnes usiluje
včera
- BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo
13.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- Test MotoGP v Misanu včera 17:56
- Ducati Diavel V4 RS a Multistrada V4 RS 2026: absolutní vášeň včera 14:30
- Hlavní změny pro Moto2 a Moto3 podle nových pravidel Liberty včera 08:00
- Marquez a Bezzecchi jak z jiného světa 14.9.2025
- Moto2 kořistí lokalmatadora Viettiho, 18. Salač 14.9.2025
Nejčtenější články
- Rusové poslali na silnice svůj revoluční tahač. Vidíte ho celý, na fotce nic nechybí
18.8.2025
- Svět se musel zbláznit, když se dnes falešný starý Mercedes prodává dráž než skutečné nové Ferrari
18.8.2025
- Končící superhit Kie už brzy koupíte jen v bazarech, novější provedení vás nezruinují ani při pořízení, ani provozem
18.8.2025
- Opuštěný sklad vydal poklad v podobě desítek nejetých automobilových pecek včetně zánovního BMW M5 E39 či nového Fordu GT
19.8.2025
- Majitelé moderních VW se děsí sahat na volanty svých aut kvůli jejich nebezpečnosti, na automobilku podávají hromadnou žalobu
19.8.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva