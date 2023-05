Při Indy 500 z jednoho z monopostů v plné rychlosti upadlo kolo, po více jak 300metrovém letu přistálo na autě diváka před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jef Richards, USA Today/Reuters

Mimořádně nebezpečná situace si jako zázrakem nevyžádala žádné mrtvé ani zraněné, stačilo ale zatraceně málo, abychom psali o pravém opaku. Sám majitel závodní série slibuje důkladně vyšetřit, jak se taková věc mohla stát.

Jeden z květnových víkendů bývá už tradičně velkým svátkem motoristického sportu, neboť obvykle můžeme jen v rozmezí několika málo hodin sledovat jak legendární Velkou cenu Monaka Formule 1, tak neméně legendární závod na 500 mil v Indianapolis. Letošní Monako po dalším přesvědčivém výkonu ovládl Max Verstappen a po svém 39. vítězství v závodě má na dostřel překonání zápisu Ayrtona Senny právě v tomto ohledu. Indy 500 pro změnu vyhrál Josef Newgarden, o výsledcích těchto výjimečných závodů ale dnes psát nechceme.

Stačilo totiž málo, aby se letošní Indy proměnila v tragédii, kterou motoristický sport už dlouho nezažil. V samém závěru ikonického závodu se totiž uvolnilo kolo z monopostu Kylea Kirkwooda a vylétlo a směrem k tribunám ve druhé zatáčce. Vše se seběhlo poté, co ve stejném místě nezvládl řízení Felix Rosenqvist, narazil do svodidel a vrátil se zpět na trať. Blížící se Kirkwood mohl udělat jen málo, aby se vyhnul vraku Rosenqvistova stroje, ale naštěstí se o něj v podstatě jen otřel. I takový náraz ale v plné rychlosti stačil na to, aby se zadní kolo Kirkwoodova auta uvolnilo, přeletělo ochranné bariéry a mířilo směrem k tribunám.

Vzhledem k rychlosti monopostů v té chvíli se setrvačností vznášelo vzduchem asi 320 metrů a dokážete si asi - nebo možná ani nedokážete - představit, co mohlo způsobit, kdyby takto dopadlo do přeplněných tribun. Je to jedna z nejnebezpečnějších situací, které při podobných závodech mohou nastat, kinetická energie kola byla ale naštěstí tak velká, že tribunu přelétlo úplně a dopadlo na Chevrolet jednoho z diváků odstavený na parkovišti za tribunou. Naštěstí se nikomu nic nestalo.

Obě situace můžete vidět na videích níže a skutečně nahání strach. Smutné je, že něco takového by se dnes stát, neboť pro takové případy používají závodní vozy vrcholných sérií už po léta jakési poutko, které má udržet kolo připevněné k vozu i v případě havárie. Tady ale toto opatření nezafungovalo vskutku spektakulárním způsobem a nezdá se, že by rychlost oddělení kola od vozu byť jen podstatně zmírnilo.

Majitel série IndyCar Roger Penske říká, že celá událost bude patřičně vyšetřena, aby se nemohla opakovat. „Už dlouho se nestalo, aby kolo upadlo z vozu,” řekl Penske. „Měli jsme velké štěstí, že jsme ti neměli ošklivou nehodu,” dodal. A skutečně nepřehání.

Historie motorsportu je plná podobných nepříjemných událostí, v případě IndyCaru byli ještě v roce 1999 na Charlotte Motor Speedway zabiti tři diváci a osm z nich bylo zraněno, když pneumatika a další úlomky vozu vlétly na tribuny během závodu Indy Racing League. A ve srovnání s tím, s jakou razancí odlétlo kolo z vozu tentokrát, šlo v podstatě o banální událost. Závod byl tehdy zrušen a IndyCar se na dráhu v Charlotte už nikdy nevrátil, tentokrát to v Indianapolis dopadlo o hodně lépe. Podívejte se na to sami níže, bylo to velké štěstí v neštěstí.

Nepříjemná nehoda při letošní Indy 500 mohla mít kruté následky, nakonec to odnesl jen Chevrolet na videu níže. Foto: Jef Richards, USA Today/Reuters

Zdroj: Reuters

Petr Miler

