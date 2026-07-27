Při nehodě, která znetvořila moderátora Top Gearu a ukončila celý pořad, seděli v autě dva lidé. Tím druhým byl Stig

Od osudné a vskutku tragické události uběhnou brzy už čtyři roky, přesto se o ní stále dozvídáme nové detaily, tak moc BBC vše tajila. Další detaily nyní vyplouvají na povrch díky Paulu Reesovi, který se roku 2019 skrýval pod bílou helmou legendárního Stiga. I on byl u toho.

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Při nehodě, která znetvořila moderátora Top Gearu a ukončila celý pořad, seděli v autě dva lidé. Tím druhým byl Stig

před 10 hodinami | Petr Prokopec

Při nehodě, která znetvořila moderátora Top Gearu a ukončila celý pořad, seděli v autě dva lidé. Tím druhým byl Stig

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Foto: Disney Plus, tiskové materiály

Od osudné a vskutku tragické události uběhnou brzy už čtyři roky, přesto se o ní stále dozvídáme nové detaily, tak moc BBC vše tajila. Další detaily nyní vyplouvají na povrch díky Paulu Reesovi, který se roku 2019 skrýval pod bílou helmou legendárního Stiga. I on byl u toho.

V prosinci 2022 došlo na aerodromu v Dunsfoldu na havárii, která se postarala o to, co se dekády nedařilo ani Jeremymu Clarksonovi s veškerou jeho drzostí - udělala tlustou čáru za motoristickým pořadem Top Gear. Jeden z moderátorů, Andrew „Freddie“ Flintoff, se totiž při natáčení převrátil v tříkolce Morganu, což ho kvůli zanedbání řady bezpečnostních opatření ze strany produkce málem stálo život.

Jak později vypověděl Chris Harris, podobný incident šlo čekat. Televizní stanice BBC byla tehdy ve válce s Amazonem, kam odešli Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May. Vedení britské televize proto na jedné straně požadovalo víc extrémních kousků, na té druhé ale docházelo k redukci rozpočtu, což odneslo i zabezpečení.

V době nehody tak byl na místě pouze jediný zdravotník, přičemž ten následně konstatoval, že není schopen Flintoffovi jakkoli pomoci. Ten tedy musel čekat dlouhých 45 minut, než na bývalé vojenské letiště dorazila ambulance. I proto mu nakonec BBC musela jako odškodné vyplatit 9 milionů liber neboli víc než čtvrt miliardy korun. To ale nemusí být poslední peníze, které se z její pokladny podobným směrem stěhovaly.

O incidentu se nově znovu intenzivně mluví v souvislosti s Paulem Reesem. Britský závodník svého času jezdil v šampionátu Porsche Supercup, než se v roce 2019 upsal právě BBC. Následující tři roky na sebe pravidelně oblékal bílou kombinézu a nasazoval si bílou helmu, neboť se po Perry McCarthym, Benu Collinsovi a Philu Keenovi stal novým Stigem. Ani 13. prosince 2022 pak v Dunfoldu nechyběl, dokonce seděl vedle Flintoffa v sedačce spolujezdce, jak se dozvídáme díky britským médiím.

Zatímco však Flintoff dostal za svá zranění finanční odškodnění a BBC se mu i omluvila, o Reesovi dosud nepadlo ani slovo. Bývalý závodník proto nyní stanici žaluje o 150 tisíc liber, tedy o 4,2 milionu korun, neboť mu měla poskytnout špatné informace. Kromě toho nepřistoupila k dostatečnému zabezpečení při natáčení, načež měl být jeho a Flintoffův život v ohrožení. BBC ale něco takového odmítá a místo toho vidí samotného Reese jako hlavní příčinu veškerého neštěstí.

„Žalující strana nesprávně informovala moderátora o tom, že se tříkolka Morganu nepřevrátí a dále podněcovala moderátora k jízdě, pročež ten pokračoval v manévru, který vedl k nehodě,“ uvedla stanice v reakci na žalobu. BBC dále tvrdí, že jakkoli se měl Rees tvářit jako expert na všechno, s Morganem Super 3 nikdy předtím nejel. Samotný závodník oproti tomu říká, že naopak na případná rizika upozornil všechny přítomné a Flintoffovi radil, aby si vzal helmu.

Právě skutečnost, že on ji jako Stig nasazenou měl, pak vedla k menším poraněním, než jaká utrpěl moderátor. Jeho krev mu přitom měla helmu zacákat natolik, že nějakou chvíli viděl pouze rudě. „Vzpomínám si, jak jsem si říkal, že budeme mít štěstí, když se z toho dostaneme na kolečkovém vozíku,“ říká dnes. Nakonec měl přeražená záda, pročež musel podobně jako Flintoff čekat 45 minut v bolestech na příjezd lékařů. Následně se ještě léčil s posttraumatickým šokem.

Zjevně pak doufal, že od BBC přijde alespoň omluva, místo toho mu ale prý stanice vzkázala, aby „si našel dobrého právníka“, protože nehoda jde prý plně za ním. Jsme tedy opravdu zvědavi na rozuzlení této kauzy. V tuto chvíli víme jen tolik, že BBC po nehodě rozjelo interní vyšetřování, jeho závěry ale nikdy nezveřejnilo. I to leccos naznačuje.


Při nehodě, která znetvořila moderátora Top Gearu a ukončila celý pořad, seděli v autě dva lidé. Tím druhým byl Stig - 1 - Andrew Freddie Flintoff nehoda Top Gear nasledky dokument oficialni 01Při nehodě, která znetvořila moderátora Top Gearu a ukončila celý pořad, seděli v autě dva lidé. Tím druhým byl Stig - 2 - Andrew Freddie Flintoff nehoda Top Gear nasledky dokument oficialni 02Při nehodě, která znetvořila moderátora Top Gearu a ukončila celý pořad, seděli v autě dva lidé. Tím druhým byl Stig - 3 - Andrew Freddie Flintoff nehoda Top Gear nasledky dokument oficialni 03
Andrew Flintoff si z nehody odnesl znetvořenou tvář. Jak později vypověděl, bolest, kterou si zažil, byla chvílemi natolik šílená, že si přál, aby na místě zemřel. Při nehodě nebyl v autě sám, jen o trochu lépe z ní vyšel tehdejší Stig, Paul Rees. Foto: Disney Plus, tiskové materiály

Zdroj: The Sun, Deadline

Petr Prokopec

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