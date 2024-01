Při ruském útoku na Kyjev byla zničena velká dealerství Citroënu a elektrických aut, z toho druhého nezbylo skoro nic

Petr Prokopec

Ruský útok si jistě vyžádal i tíživější oběti, tentokrát mu ale neunikli ani prodejci aut. Oficiální dealer Citroënu se může pustit do rekonstrukce a velký dealer elektrických aut to může rovnou zabalit. Co u něj nezničil útok sám, to záhy dokonal masivní požár.