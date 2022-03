Přijdou vám elektromobily drahé? Je to jen čajíček vedle toho, co přijde, varuje firma, která na ně vsadila vše před 6 hodinami | Petr Prokopec

Říkat to někdo z jejich odpůrců, můžeme to považovat za malování čerta na zeď, tady to ale říká majitel značek, které na ně vsadily vše. Je docela dobře možné, že si přesně tím připravuje půdu pro přehodnocení takových záměrů.

V posledních letech nás politici i automobilky pravidelně ujišťovali, že ceny elektrických aut půjdou postupně dolů. Stát se tak mělo přičiněním zvýšení produkce dané jejich přímým i nepřímým nařizováním, které by vedlo k větším úsporám z rozsahu. Ničeho takového jsme si ale nevšimli, i ceny elektromobilů míří v podstatě jen výš. A jedním z důvodů je paradoxně onen politický tlak, který měl zařídit opak.

Za normálních okolností by automobilky hledaly ta nejefektivnější řešení, která by jim umožnila nabídnout co nejlepší produkt za co nejnižší cenu. Tato kombinace může vzniknout tisícem způsobů a přirozené mechanismy by si našly cestu k ideálnímu výsledku. Do toho mechanismu ale byly zapíchnuty modro-žluté vidle, které nutí všechny kráčet jedním směrem. A když všichni najednou poptávají materiály potřebné pro výrobu akumulátorů i pohonný jednotek, na což se dodavatelé nemohli tak rychle připravit, vznikne převis poptávky nad nabídkou, který žene ceny jen výš.

Za takových podmínek na žádné zlevňování prostě dojít nemůže, a tak na něj ani nedochází. V důsledku rusko-ukrajinského se situace dále komplikuje a ani rozsáhlé deformace trhu pomocí dotací a dalšího přerozdělování směrem k všemu elektrickému zdaleka nestačí na snížení cen na jakkoli přijatelnou úroveň.

Ceny samotných elektromobilů skutečně jen rostou, jak můžeme snadno demonstrovat třeba na takové Tesle Model 3. Ve verzi Standard Range Plus totiž loni startovala na 38 690 dolarech (cca 851 tisíc Kč), dnes však na totéž provedení potřebujete již 48 490 USD (1,068 milionu Kč). To je opravdu radikální zdražení, které navíc proběhlo ve velmi krátké době. Dle Shaileshe Chandry, který má u koncernu Tata Motors (tedy majitele automobilek Jaguar a Land Rover) na starosti mimo jiné právě elektrifikované vozy, jde ovšem jen o čajíček ve srovnání s růstem, který teprve přijde.

Chandra pro agenturu Reuters uvedl, že kvůli zdražování vzácných kovů by ceny bateriových článků měly jen v dubnu vzrůst o 20 procent. Neznamená to pochopitelně, že o podobnou porci zdraží také samotná auta, je to ale tak podstatná součást ceny celého vozu, že na výrazný posun vzhůru dojde. Manažer koncernu navíc dodává, že vzácné kovy budou průběžně zdražovat i po zbytek letošního roku.

Snadno se tedy může stát, že onen Model 3 bude na jaře 2023 stát o dalších 10 tisíc dolarů (220 tisíc Kč) více. V té chvíli se ovšem stane pro většinu publika naprosto nedostupným, neboť spíše než koupi nového vozu budou muset lidé řešit zdražování potravin. Jak totiž naznačili experti, chleba za 60 korun již není jen strašákem a otázkou už není ani tak zda, ale kdy se tak stane.

Chandra věří, že stávající situace nebude trvat věčně, je to ale v tuto chvíli jen zbožné přání. Stačí si uvědomit, že i kdyby konflikt na Ukrajině skončil v řádu týdnů, Rusko bude pro zbytek světa vyvrhelem ještě hodně dlouho. Naneštěstí je však největším světovým dodavatelem niklu, mimo jiné. Bez zapojení jeho dodávek elektrická auta zlevnit snad ani nemohou.

Lze pak sice zmínit naděje spojené s recyklací již vyrobených baterií, nicméně i těch je jednak omezené množství a jednak jde o tak drahý proces, že se dosud nevyplatí. Pokud se tohle někdy změní, pak nejspíše proto, že suroviny budou ještě dražší. Na levná bateriová auta zkrátka pro nejbližší léta zapomeňte a jestli je v tomto kontextu něco fascinující, pak leda to, že zrovna Jaguar Land Rover chtěl ještě nedávno přejít během pár let jen na elektrický pohon. Teď to vypadá, že toho lituje a možná si slovy Shaileshe Chandry připravuje prostor pro změnu, která je podle nás tak jako tak nevyhnutelná. Pokud tedy firma nehodlá trvat na svém až do sebezničení.

V roce 2020 stál Land Rover Discovery Sport ve výbavě SE a plug-in hybridní verzi P300e 1 546 864 Kč, letos však na kombinaci 1,5litrového tříválce a elektromotoru potřebujete již 1 680 223 Kč. A jak naznačuje manažer mateřského koncernu Tata Motors, vše elektrické se bude zdražovat prakticky celý letošní rok. Foto: Land Rover

