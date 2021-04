Přímé srovnání všech generací nejostřejšího kombíku Audi odhalilo překvapivé rozdíly před 5 hodinami | Petr Miler

Pravidelně se mluví o tom, že výkony aut míří rychle vzhůru, padají dokonce slova o výkonových válkách. Bývá tomu tak, rozdíly mezi hlavně třemi posledními generacemi Audi RS6 jsou ale překvapivě malé.

Když v roce 2002 dorazilo první Audi RS6 jako sedan i kombík Avant s výkonem 450 koní, bylo to něco. A když se později objevilo provedení RS6 plus s 480 kobylami, bylo to vůbec něco. Velký, těžký, praktický, pořád dokonale každodenní a chce se říci i každopočasový vůz se stovkou za 4,6 sekundy, dvoustovkou za 17,3 sekundy a maximálkou 280 km/h bylo toho času kosmické stvoření. A když přišla jeho druhá generace označená C6, jelo se dál.

Původní motor 4,2 V8 biturbo nahradil 5,0 V10 opět s dvěma turby se základem v šířeji používaném atmosférickém provedení, který maximální výkon vyšrouboval až k 580 kobylám. Stovka už padla za 4,4 sekundy, dvoustovka za 14,4 sekundy a byť omezovač dovolující vozu jet rychleji než 250 km/h automobilka nabízela, bez něj si vůz snadno vyšlápl na třístovku. Pak ale výkonové války jako by ustaly.

Další RS6 C7 už dorazila opět s osmiválcovým biturbem a výkonem „jen” 560 koní, který verze Performance posunula k 605 koním a maximálka byla omezena na 305 km/h. Nová RS6 C8 má pak 600 koní, tedy znovu méně než vrchol předchozí generace a byť obě tyto novinky jsou papírově o něco rychlejší než jejich předchůdci, dramatický pokrok vzhledem k více jak 10 létům evoluce nepředstavují. A to nakonec potvrzuje i srovnání Mata Watsona z Carwow, který na letiště dostal všechny generace RS6 a postavil je proti sobě.

Na jednu stranu některá klání dopadnou podle očekávání, v jakémsi ideálním sprintu jsou za sebou všechny čtyři generace seřazeny v šiku s podobnými odstupy. Ale stačí, aby nová C8 odstartovala hůř a s C7 prohraje. A stačí, aby start nebyl z místa, kdy se do hry zapojí optimalizace moderních aut pro takové situace, ale byl letmý a rázem neexistuje podstatný rozdíl mezi C6, C7 a C8, protože... jsou podobně těžké, velké a 580 a 605 a 600 koní jsou též podobné výkony.

Je to překvapivé, obyčejnější auta udělala za stejnou dobu velký pokrok, Audi se ale s RS6 najednou posouvá dál spíše po malých krůčcích. A stačí změnit jednu drobnou okolnost a klidně 13 let starý model C6 může být tím nejrychlejším. Nestěžujeme si - jsou to vždy výjimečná auta, poslední generace nejlépe vypadá, je lehčí než předchůdci a svůj výkon dokáže nejlépe zužitkovat zejména při jiné jízdě než rovně. Takto na letišti ale jako jasný vítěz nevypadá, třebaže jím na body je.

