Přiměla by vás sleva 3,2 milionu Kč oproti ceníkové ceně zadat si s téměř nikým nechtěným sporťákem Maserati?

Jen si to řekněte pěkně po americku: „Mazerády!” Takové auto vám může stát před domem. Za jeho ceníkovou cenu je to hořká pilulka ke spolknutí, vzhledem k téměř nulovému zájmu o něj se ale dá nijak zvlášť opotřebované koupit o miliony levněji.

51 aut. Přesně tolik exemplářů modelu MC20 letos prodalo Maserati v Evropě podle údajů Data Force. Je to tak strašně málo, že je to skoro nic, už vzhledem k počtu dealerů této značky v Evropě to hraničí se sotva rozeznatelnými prodeji. Jistě můžete říci, že Maserati je výjimečná značka vyrábějící výjimečná auta za výjimečné ceny. A nebudete říkat nesmysly. Ale zase tak výjimečná není - například sesterské Ferrari prodalo za stejné období na stejném místě 451 kusů SUV Purosangue, které stěží koupíte za míň jak 15 milionů Kč. A to ani jeho nejprodávanější model.

Ať se nám to líbí nebo ne, MC20 u kupců propadlo a problémy s odbytem nemá jen na starém kontinentu. Už dřív jsme psali, co všechno musí dělat američtí dealeři, aby rozprodali skladové vozy, pokud pak přijde na ojetiny, je situace ještě markantnější. Maserati dnes ztrácí hodnotu velmi nemilou rychlostí a MC20 není výjimkou, právě naopak.

Připusťme, že to není to „nejvíc auto snů”, jaké si člověk může představit. V útrobách má jen šestiválcové biturbo, to mu možná škodí nejvíc. A výkon 630 koní v době, kdy jich BMW M3 má jen o 100 míň, také není nic extra. A hmotnost přes 1 500 kg to moc nevykompenzuje. Kdo chce rychlost, sáhne po Porsche 911 Turbo S a MC20 si namaže na chleba v libovolné dynamické disciplíně. Ale je to sakra pořád Maserati, je to exotický italský supersport, je to takový menší bráška Ferrari, kdo by ho nechtěl mít doma? Za správnou cenu by si člověk mohl nechat dát říct.

Tímto směrem šteluje věci trh ojetých aut, kde sice MC20 není nejčastějším zjevem, ale najde se. I v Česku narazíte na pár kousků k mání, ceny ovšem nejsou vzhledem k místní omezené nabídce dost zajímavé. Už v sousedním Německu se ale zřetelněji projevuje převis nabídky nad poptávkou - ne tak moc jako v USA nebo ve Velké Británii, kde se lze dostat k ještě levnějším kouskům, ale dost na to, aby to nutilo ke zvážení.

Nejlevnější je dnes v Německu kousek na fotkách níže, který vypadá bez rizika. Bílá barva možná není tou nejkrásnější, jakou si dovedeme na MC20 představit, ale auto nestojí u stánku s kebabem, nabízí ho oficiální dealer BMW. Najeto má necelých 31 tisíc km, takže opotřebené také není, a fit i vypadá. Je to pořád v podstatě to samé - na rozdíl od elektrických modelů -, co dostanete s novým autem. Akorát to dostanete podstatně levněji.

Připusťme, že cena 187 500 Eur vás na první pohled na zadek asi neposadí, je to pořád 4,6 milionu Kč. Je ale třeba dodat, že toto je opravdu výjimečný stroj, jehož ceníková cena - a to vás možná na zadek posadí - činila 318 000 Eur, tedy 7,8 milionu Kč. Vůz tedy za svou dosavadní existenci zlevnil o 3,2 milionu Kč, nemá daleko k tomu, aby stál polovinu. Přitom jestli pozbyl pár procent svých původních vlastností...

Je to samozřejmě trochu „knížecí nabídka”, protože 4,6 milionu je pořád spousta peněz za jedno auto, které je v zásadě „k ničemu”. Ale jsme v Česku, kde lidé kolikrát víc než věci kupují slevy. A v tomto ohledu je MC20 skutečně na výši. Navíc vůz na fotkách okolo není žádná rarita, je to jen současný extrém - na slevy okolo 100 tisíc Eur za sotva použité, ještě novější a méně jeté kusy můžete myslet skoro u každého Maserati tohoto typu, které nebylo poprvé prodáno včera.

Pořád se musíte plácnout přes kapsu, abyste tohle auto mohli mít, ale už o hodně, hodně míň než u nového vozu. Tento ztratil na ceně asi 3,2 milionu Kč za pár desítek tisíc km. Kdo chce auto, které na silnici v druhém exempláři hned tak nepotká, musí teď mít zavařenou hlavu. Foto: Autohaus Unterberger, publikováno se souhlasem

