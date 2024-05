Primitivní a laciné Mitsubishi porazilo Porsche v testu Car and Driver, má svým způsobem lepší motor před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Obyčejná levná auta občas porazí drahé sporťáky, stane-li se předmětem srovnání třeba zavazadlový prostor, ale pokud jde o motor? I v tomto ohledu může být Mitsubishi za 300 tisíc dramaticky lepší než Porsche za miliony.

Jaký technický parametr definuje schopnost toho kterého vozu obstát před dynamickými nároky řidiče? Obvykle se bavíme o nejvyšší rychlosti, sprintu na stovku či komplexněji o čase potřebném k objetí některého ze známých okruhů. Jenže žádný z těchto více či méně obvyklých parametrů nemusí říkat nic o tom, jak moc bude auto řidiči „po vůli”. Neboť akcelerace může být opojná, maximální rychlost ohromující, čas okruhu absolutně nejlepší a vůz vás stejně může rozčilovat tím, jak málo s vámi spolupracuje.

Proto kolegové z Car and Driveru vymysleli ještě jiný test, který v běžných přehledech technických parametrů nenajdete. Vedle obvyklého akcelerace na stovku (v jejich případě z 0 na 60 mph, tedy asi 97 km/h) zkouší také zrychlení z 5 na 60 mph, tedy 8 na 97 km/h. A byť to vypadá jako trochu jiný pohled na jedno a to samé, dává to prostor k docela jinému posouzení reality.

Problémem je, čas zrychlení z místa na stovku ukáže prostě to, jak dlouho autu trvá, než se začne hýbat, do chvíle, kdy dosáhne stovky. A tomu může jednak předcházet řada operací, která se v čase neprojeví (typicky systémy řízeného startu, tzv. launch controlu), kdy elektronika nejprve „natlakuje” motor, dovolí omezený prokluz kol apod. Zatímco když v 8 km/h „zašlápnete červa”, je v podstatě jen mechanika motoru, která se s vaším požadavkem musí vyrovnat. A ruku na srdce, druhá popsaná situace má mnohem blíž ke skutečnému světu, neboť kolikrát jste to naplno odpálili z křižovatky? A kolikrát jste se z nízké rychlosti potřebovali rychle akcelerovat třeba při předjíždění traktoru nebo cyklisty?

Pokud tedy časy akcelerace na stovku z 0 a z 8 km/h porovnáte, můžete pole rozdílů mezi nimi říci, které auto je nejreaktivnější, prostě nejlépe reaguje na vaše pokyny v průběhu jízdy. Přesně to udělali v Car and Driveru a zjistili fascinující věc - časy akcelerace z 8 km/h mohou být dokonce delší než z místa, i když se toho od auta chce citelně méně. A to přesně kvůli tomu, co zaznělo výše - dupnete na plyn, zejména turbo se začne sbírat z nízkých otáček, občas do hry zasáhne i řízení trakce a trvá vteřiny, než se auto začne pořádně hýbat. Při startu z místa je připraveno obětovat akceleraci všechno a nikdo neměří, že jste museli strávit klidně 10 sekund řáděním v menu palubního systému, abyste launch control aktivovali.

Kolegové takto zjistili, že vůbec největší rozdíl v čase obou disciplín je u Porsche 718 Cayman T, které ke zrychlení z 8 na 97 km/h potřebuje o neskutečné 2 sekundy více než ke sprintu z nuly na stovku. A není v tom zdaleka samo. Jen těsně v patách má BMW M235i xDrive Gran Coupe, Land Rover Range Rover Velar P250 nebo Porsche Cayenne Coupe Turbo GT, které též potřebují na zrychlení na stovku z vyšší rychlosti skoro 2 sekundy navíc oproti akceleraci z místa. Přitom jde o velmi drahá auta s milionovými cenovkami.

Oproti tomu primitivní a laciné Mitsubishi Space Star za 300 tisíc korun excelovalo, neboť jeho čas se při rozjezdu s letmým startem snížil o jednu desetinu. Pohonná jednotka jednoho z nejlevnějších aut, jaké si aktuálně můžete pořídit, tak reaguje na vaše pokyny mnohem lépe, než je tomu u čistokrevného sporťáku za pár milionů korun. Hlavním důvodem je atmosféricky plněný motor, který má i druhá Honda Odyssey v pořadí - v jejím případě jde o šestiválec o objemu 3,5 litru, Space Star má tříválec 1,2. Přesto je o parník lepší než hned několik drahých Porsche.

Neznamená to pochopitelně, že by Space Star byl ve stejné dynamické lize. Takový Cayman stovky se startem z klidu dosahuje za 4,4 sekundy, zatímco u toho začínajícího na 8 km/h letmého se čas prodlužuje na 6,4 s. Ten japonský je na tom troj-, respektive dvojnásobně hůř, neboť na kontě má 12,8- a 12,7sekundovou akceleraci. Nicméně i tak může na řidiče dělat chvílemi lepší dojem, a to hlavně kvůli jisté letargičnosti spojené s přeplňovanými motory obecně.

Také toto svérázné srovnání připomíná, proč nadšenci preferující přirozeně plněné motory a neadorují turba. Bohužel se od málokoho dočkají nabídky odpovídající jejich poptávce - atmosféricky plněné motory byly prakticky vytlačeny z trhu regulacemi postavenými okolo testů normované spotřeby resp. emisí CO2, kterým menší turba vyhoví lépe - při minimálních požadavcích na výkon méně zaměstnávají motor pohonem sebou samých, to je hlavní část celého jejich „kouzla”.

Mitsubishi Space Star je se svou atmosférickou jednotkou pochopitelně pomalejší než německý sporťák, nicméně jeho agregát má mnohem lepší odezvu... Foto: Mitsubishi



...než přeplňované motory obecně. Jedním z nich bylo osazen Porsche Cayman T, to je ve srovnání Car and Driveru tím úplně nejhorším vozem. Foto: Porsche

Zdroj: Car and Driver

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.