Princ Charles prodal svou Teslu, vydržela mu pouhých pět měsíců před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Castle Motors, publikováno se souhlasem

Je stále neobvyklé, aby auto na elektrický pohon používal někdo z předních politiků či šlechticů, už kvůli limitům spojeným s bezpečnostními aspekty. Britský korunní princ po takovém autě sáhl, dlouho mu ale nevydrželo.

Možná vám to v záplavě událostí poslední doby uniklo, ale jeho královská výsost Charles, princ z Walesu, se letos zařadil mezi majitele Tesel. V jeho případě to nepřekvapí, neboť se řadí mezi environmentalisty, což je dost obvyklá záliba těch, kteří nejsou nuceni ani výhledově vyvíjet aktivitu vedoucí k vlastní obživě. Co už překvapit může, je, že se s tímto autem rozloučil.

Důvody nejsou známé, ale vůz podle dostupných informací pojal za svůj někdy v únoru letošního roku poté, co jej měl mít nejprve pouze půjčený. Prý si jej ale zamiloval tak moc, že ho chtěl vlastnit, zjevně si ale nezamiloval zase tolik, aby s ním byl ochoten jezdit déle než pár měsíců. Zbavil se jej skrze překupníka a nyní je znovu na prodej jen se 7 tisíci mílemi (něco přes 11 tisíc km), které měl odřídit především princ Charles sám mezi jeho rezidencí v Highgrove a Windsorským palácem.

Auto je tedy pochopitelně skoro jako nové a prodávající hovoří o tom, že svůj život strávilo „ve velmi pečlivých rukou”. Z některých detailů je ale patrné, že zase tolika ohledů se nedočkalo. Na straně řidiče je patrné značně okopané, místy zcela sedřené obložení prahů. Za normálních okolností je to minus, ovšem v případě, kdy prahy okopala „kopýtka” jeho královské výsosti, to možná bude vnímáno jinak.

Tak či onak, auto v provedení Long Range se dvěma motory není na prodej bůhvíjak draho. Požadovaná cena 82 500 liber (něco málo pod 2,5 milionu Kč) víceméně odpovídá jiným nabídkám sotva jetých Tesel Model S z posledních let výroby. Může to být dobrá investice, nemusí, o lecčem asi rozhodne další život prince Charlese.

Na každý pád se nezdá, že by po voze byla bůhvíjaká sháňka. Ve Velké Británii dnes vidíme na prodej přes 150 Modelů S za ceny od 25 850 liber (asi 779 tisíc Kč) a ani ty od prodejců kvapem nemizí. Bude to tedy chtít nejspíše někoho sázejícího na šlechtickou minulost vozu, aby za něj zaplatil požadovanou sumu.

V této Tesle Model S jezdil princ Charles, ale jen krátce. Auto prodal asi po pěti měsících a 11 tisících km. Foto: Castle Motors, publikováno se souhlasem

Zdroje: Castle Motors, WeBuySupercars, Autotrader

Petr Miler