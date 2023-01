Tesla stále pouští do prodeje šmejdy, desítkám majitelů úplně nových aut do vozů silně zatéká včera | Petr Prokopec

O potížích Tesly s kvalitou se mluví už roky. A jen o málo kratší dobu se svět diví tomu, že je automobilka není schopna uspokojivě řešit. Nyní se ukazuje, že situace je ještě horší - i v průběhu výroby se začínají na jejich autech objevovat nové problémy, kterými dříve vyrobené vozy netrpěly.

Letošní rok začal pro Teslu podobně špatně jako ten loňský skončil. Cena jejích akcií se za posledních dvanáct měsíců propadla o podstatných 70 procent a nejspíše půjde dále dolů, neboť investoři bublinu hodnoty firmy nafoukli do nevídaných rozměrů. Stála za tím hlavně jejich víra ve světlejší zítřky, která dnes zdaleka není taková. Ukazuje se mimo jiné, že elektrický tahač Semi není žádný zázrak a řada nepříjemností praská i na její osobní auta.

Dnes tu máme další zápis do knihy hříchů, tentokrát v oblasti kvality výroby. Ne snad, že by něco takového u Tesly překvapilo, pozoruhodné je hlavně to, že jde o problém nový. Do Modelu Y totiž začíná silně zatékat voda v oblasti zavazadlového prostoru a rozhodně nejde izolovaný případ. A co je pro Teslu ještě horší, existuje zřejmě hned několik příčin, proč se tak děje. Potíže s vodou v zavazadelníku jen v jedné skupině majitelů na Facebooku hlásilo hned několik desítek lidí, i když dříve se o takových potížích nemluvilo.

Co vše za tím stojí? Někteří majitelé poukazují na absentující těsnící tmel v místech, kde je karoserie z nějakého důvodu otevřena. V důsledku toho se ovšem voda dostává do víka zavazadelníku, odkud následně vytéká přímo dovnitř vozu. Další příčinou je špatné těsnění u zadních světel, stejně jako špatné slícování jednotlivých panelů. Zejména pak usazení již zmíněného víka zavazadelníku. Do něj navíc může být i špatně uchyceno sklo. Lze přitom automobilce připsat k dobru, že servisní centra mnohé problémy zvládla vychytat napoprvé, nicméně minimálně v jednom případě bylo i nové těsnění problematické a prasklo jen pár dnů po instalaci, což znovu vedlo k zatékání vody.

Opakování téže závady by mohlo naznačit, že zádrhel je ve špatném komponentu resp. jeho sérii. To je řešitelné, stejně jako špatné slícování panelů karoserie či absentující tmel, obojí lze eliminovat zvýšením kvality výroby. O něčem takovém ale Tesla mluví už tak dlouho, jak dlouho se mluví o šmejdech, které je schopna pustit do oběhu. A problémů - jak vidno - nejenže neubývá, přibývají i úplně nové, zejména v určitých časových úsecích. Ostatně i mezi fanoušky značky se již najde velké množství lidí, kteří varují před převzetím aut, která byla vyrobena na konci čtvrtletí, kdy je upřednostňována kvantita.

Prozatím se nicméně nezdá, že by Tesla chtěla cokoli řešit. Přinejmenším v jednom případě totiž došlo na „opravu“, která jen svědčí o přetrvávající nekompetentnosti jejích servisních center. Zaměstnanci jednoho z nich pouze vysušili zavazadelník a majiteli oznámili, že je vše v pořádku. Že se jeho vozem budou muset zabývat znovu, je nabíledni. Na druhou stranu, opětovné vysušení jim mnoho práce nepřidělá, řešit příčinu problému, to už by mohlo bolet...

Model Y u nás startuje na 1 585 090 Kč. Je to tedy drahé auto, a tak by člověk očekával odpovídající úroveň kvality. Té se ale u Tesly nedočká, naopak se lidé musí připravit na nové a nové problémy. Foto: Tesla

