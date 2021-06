Prodejce monstra Skupiny B zkouší odradit fiktivní zájemce bezprecedentním krokem před 5 hodinami | Petr Prokopec

Na jednu stranu chápeme, že takové auto není možné předvádět kde komu, tento prodejce se jej ale rozhodl neukázat nikomu. Podmínkou byť pro zaslání fotek je poslání výpisu z účtu.

V roce 1983 se světu představil Peugeot 205. Francouzská automobilka v té době nebyla ve zrovna špičkové kondici, a proto do novinky vkládala nemalé naděje. Naštěstí pro ni se vůz stal obrovským prodejním hitem, a to i díky špičkové verzi T16, která byla homologačním speciálem Skupiny B. Tedy vrcholné skupiny světového šampionátu v rallye, který opakovaně ovládla. Těchto aut přitom vzniklo jen něco málo přes dvě stovky, takže přímo prodejům příliš nepomohla, jako imagemaker ovšem tato varianta posloužila dokonale.

Právě sportovní úspěchy, výjimečnost a mimořádná technika se staly důvody, pro které francouzský hatchback v průběhu let jen roste na ceně. Ta nyní dosahuje opravdu nebeských výšin, jak dokládá pohled na nabídku společnosti Luxury Car Consulting. Za letitý model Peugeotu si totiž požaduje 450 tisíc Eur (cca 11,45 milionu korun), což je větší suma, než jakou zaplatíte za tři exempláře základního Porsche 911. Kupé z Zuffenhausenu přitom disponuje mnohem vyšším výkonem i dynamikou a s image na tom také není špatně.

Pokud byste přitom vyrazili do showroomu Porsche a jedno takové si objednali, v podstatě jen sepíšete smlouvu a je hotovo. Přičemž stejné je to i ve chvíli, kdy zuffenhausenské dealerství vyměníte za mnichovské a namísto sporťáku zvolíte třeba BMW řady 7. Dělat cokoli více nemusíte ani na aukcích, kde ceny dražených předmětů startují i o poznání výše než u Peugeotu, maximálně složíte dražební jistinu. Majitel či firma Luxury Car Consulting, která byla pověřena prodejem, ale zachází ještě dál.

Po zájemcích o prohlídku totiž požaduje výpis z bankovního konta, který má ukazovat, že na takový vůz vůbec máte. To má nejspíše odradit ty lidi, kteří by vůz přišli pouze „očumovat“. To se možná povede, dá se nicméně předpokládat, že odrazeni budou i ti, kdo by jej skutečně chtěli koupit. Pokud totiž někdo může vytáhnout z kapsy přes 11 milionů korun, pak rozhodně netouží po tom, aby jej lustroval pro něj neznámý prodejce, který na tom s příjmy bude jistě hůře.

Právě doklad o majetku je přitom jedinou šancí, jak vůbec daný vůz vidět, neboť prodávající při vyvěšení nabídky na svém webu ani nepoužil fotky nabízeného exempláře, což absurditu jeho přístup jen podtrhuje. Místo toho vyrukoval s ilustračními, což je opravdu zajímavá praxe. Vlastně by nás proto ani nepřekvapilo, kdyby lidé dali showroomu ochutnat jeho vlastní polívčičku a vyrukovali s falešnými dokumenty z banky - fiktivní výpis s miliardou na účtu v PDF si schopný člověk vytvoří během pár minut. Ani oni totiž nemusí prodejci věřit, že nabízené auto skutečně vlastní a že to je ve špičkovém stavu, jak tvrdí.

Lze už jen dodat, že nabízený vůz je velmi pravděpodobně vyveden v šedém laku Winchester Grey, stejně jako zbytek produkce. Jinak zbarvených kousků je totiž jen pár a mezi nimi i exemplář Jeana Todta, který se do prodeje dostal nedávno, a to za 400 000 Eur (10,17 mil. Kč). I přes slavného majitele tak byl k mání levněji a prodejce s jeho nafocením neměl žádný problém, stejně jako nejspíše nedošlo na lustraci majitele. A to i přesto, že šlo o kousek s výkonem navýšeným na 230 koní, zatímco tento jich má „jen“ 200.

Zřejmě podobně laděný Peugeot 205 T16 se nyní objevil v nabídce společnosti Luxury Car Consulting. Ta za něj sice požaduje přes 11 milionů korun, ovšem u nabídky použila jen oficiální fotky. Přičemž zájemci se musí napřed prokázat dostatečným majetkem, než jej uvidí alespoň takto, natož pak fyzicky. Ilustrační foto: Peugeot

Zdroj: Luxury Car Consulting

