Prodeje aut v Číně se opět propadají. A nejvíc těch, kterým pandemie měla pomoci před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bloomberg

Po květnových nadějích zavládl na největším trhu světa opět mizérie. Ta je spojena hlavně s výrobci aut na alternativní druhy pohonu, a to na navzdory prodloužení dotací na jejich pořízení.

Čínský automobilový trh byl po dlouhá léta spojen s výrazným růstem. S ohledem na celková čísla se pak pro řadu výrobců stal tím stěžejním, načež se nelze divit panice, která přišla před dvěma roky. Tehdy se totiž registrace začaly propadat. A jakkoliv se v prvé chvíli zdálo, že jde o krátkodobou záležitost, pád nakonec neustal dodnes. Letos mu samozřejmě ve velkém „pomohl” koronavirus a omezení s ním spojená, zejména pak v prvním čtvrtletí, ovšem to druhé již mělo být spojené s návratem do černých čísel. Jak se ale nyní ukazuje, mraky jsou stále tmavě šedé.

Pro bližší osvětlení situace je třeba nejprve připomenout onen neslavný první kvartál, kdy prodeje klesly v lednu o 19, v únoru o 79 a v březnu o 43 procent. O měsíc později pak sice vzrostly, ovšem pouze o 4,4 procenta. Navíc je třeba dodat, že tento vzestup je spojen s celým trhem a bere v potaz i registrace užitkových a nákladních vozů. Pozitiva jsou ovšem spojena pouze s nimi, registrace osobních aut totiž klesly o 2,6 procenta. Květen byl nicméně zajímavější, rostlo se totiž v obou oblastech (+14,5 %, +7 %).

Na základě tohoto vývoje tedy čínská asociace automobilových výrobců CAAM před pár dny oznámila, že červen bude spojen minimálně s 11procentním růstem. Nyní ovšem přichází studená sprcha, neboť tu máme další pád. Registrace jsou meziročně dole o 6,5 procenta, tedy 17,5 procenta pod očekávanými hodnotami. To představuje 1,68 milionu prodaných aut. Analytici pak dodávají, že celkově lze na největším trhu světa letos počítat s 10procentním poklesem. Růst by pak mohl přijít až v roce příštím, ovšem pouze o 2,5 procenta.

Suma sumárum to znamená, že Čína by napřesrok měla strádat již čtvrtý rok v řadě, neboť růst se bude jen ve srovnání s mizerným letoškem. Nikoliv ovšem s předchozími lety, kdy byla Čína alespoň trochu na výši. Na druhou stranu je ale třeba dodat, že ve zbytku světa na tom automobilky mohou být ještě hůře. Optimistické prognózy totiž pro letošek zmiňují pokles registrací o 20 procent, ty pesimističtější pak o 25 procent. Realita ale samozřejmě nakonec může být ještě horší, vyhlídky jsou stále nejasné.

Zajímavé přitom je, že více než cokoliv jiného klesá v Číně zájem o alternativní, rozumějte elektrický pohon. Prodej elektromobilů a plug-in hybridů totiž v dubnu poklesl o 30,4 procenta, v květnu o 23,5 procenta a nyní v červnu o 42 procent. To je pravý opak toho, co měla pandemie přinést, neboť i v Číně se postarala o prodloužení dotačního programu. Ani ten ale evidentně nezvládá dostat do elektromobilů a plug-in hybridů více jak 3,9 procenta kupců nových vozů.

O relativním úspěchu může mluvit Tesla, na kterou připadá hned 23 procent z prodaných 67 tisíc elektromobilů, v absolutní rovině jde ale pořád o mizerná čísla. Pro srovnání - Volkswagen prodá v Číně měsíčně okolo čtvrt milionu aut, Tesla asi jednu dvacetinu z tohoto počtu. A to je firmou s asi čtyřikrát vyšší tržní kapitalizací - v jak absurdních časech to žijeme.

Otázkou samozřejmě je, co se bude dít nadále, a to nikoliv pouze v případě Tesly. Čína totiž pro výrobce elektrických a hybridních aut představovala naději na rozmělnění nákladů, neboť zájem o alternativní pohon v Evropě je malý. Nyní ovšem zákazníci již jedenáct měsíců v řadě naznačují, že na vysoké ceny, nízkou praktičnost a špatnou infrastrukturu nejsou zvědaví. A to i přes skutečnost, že s elektrickým pohonem jsou spojené nejen dotace, ale snadnější vydání registrační značky ve velkých městech.

Tajemník asociace CPCA Cui Dongshu přitom naznačuje, že ve druhém letošním pololetí by se zájem o elektrické a hybridní vozy měl navýšit. Tomu se ale nyní těžko věří, ostatně registrace, jak jsme již zmínili, klesají takřka rok v řadě. Vliv na ně tedy více než co jiného má nasycení omezeného trhu. A jelikož vládní pobídky mají postupně zmizet úplně, nelze v případě elektromobility čekat nic jiného než další nepřesvědčivé výsledky.

Elektromobily sice dostávají v Číně na frak už delší dobu, letos v červnu navzdory prodloužení dotací paběrkovaly ještě více. Meziročně se jejich odbyt propadl skoro o polovinu. Foto: Tesla

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec