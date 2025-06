Prodeje prvního elektrického Rolls-Roycu se propadají o 60 procent z roku na rok, majitelé během hrstky kilometrů tratí miliony 14.6.2025 | Petr Miler

Také Rolls-Royce si prožívá svůj elektrický příběh v duchu dřívějších poznání Porsche. Jeho náznaky byly zřejmé už loni v září, teď už není o čem debatovat. Zájem o auto klesá, prodaných vozů je na trhu přehršel a zůstatkové hodnoty padají rychlostí meteoritu.

Zdá se, že před tím, co na vlastní kůži nejlépe poznalo Porsche, není úniku. Pokud prestižní značka přijde s nějakým elektrickým autem, vzbudí to krátkodobý zájem a rychlé vzedmutí prodejů, které ale následuje ze strany zákazníků podobně rychlé procitnutí a zaujetí postoje, který pro změnu dobře poznal Mercedes. Rolls-Royce teoreticky mohl být výjimkou, je to ještě trochu jiná liga, nezdá se však, že by jí byl.

Že jeho elektrická prvotina jménem Spectre neuniká stejnému osudu, jsme naznačovali už loni v září na základě cen některých ojetých kusů. Električtí evangelisté nám pochopitelně hned začali spílat s tím, že Spectre je přece aktuálně nejprodávanější auto značky, hotový „smash hit” a mluvíme z hladu. My možná, ale trh nelže. A když se nějaké auto prodává sotva jeté a sotva nějak významněji staré o miliony levněji než nové, něco to znamená.

Pochopte, prodejní čísla se dají lecjak ohnout či mylně interpretovat, zvlášť ta prvotní. Jako automobilka zásobíte sebe, zásobíte dealery, na první vozy obvykle snadno zlákáte tradiční klientelu a nakonec za tím ani nemusí být nic podobného. Novinka může vzbudit autentický prvotní zájem, se kterým prodeje po nějaký čas uživíte. Pokud se ale už asi rok od začátku prodejů dealeři musí podbízet zákazníkům takovými slevami, je jasné, že na auto už se fronty nestojí. A prodejní čísla začnou tuto situaci dříve nebo později reflektovat též.

Přesně to se stalo. Máme před sebou aktuální evropská prodejní čísla Data Force, která ukazují, že za poslední evidovaný měsíc Rolls-Royce Spectre oslovil už jen 19 kupců, což je téměř o 60 procent míň než loni za stejný měsíc (45). Z prodejní jedničky tak nezbylo nic, tabulce znovu zvládne dvanáctiválcový Cullinan (41 aut) a není to žádný výkyv. Za celý dosavadní průběh roku je Spectre se 110 prodeji o 40 procent níž a znovu daleko za Cullinanem (191 aut). Na trhu skladových a ojetých aut je pak výše popsané znát ještě mnohem intenzivněji.

Jen na Mobile.de nyní vidíme na prodej až legračních 67 Spectrů. Uvážíme-li, že tento web pořádně pokrývá pouze německý trh a vozy prodávané v dalších evropských zemích jsou tu zastoupené jen okrajově, bavíme se o ohromné části dosavadních prodejů, která je takto k dispozici. Slev tak neubývá, naopak, něco kolem 100 tisíc Eur dolů za cirka rok a jednotky tisíc km na silnicích jsou pomalu standard. Vůz na fotkách níže najel přesně 6 500 km a místo 521 tisíc Eur stojí 419 tisíc, o 102 tisíc míň. To je 2,53 milionu fuč, obrovský provar za tak malé ježdění.

Navíc bychom si vsadili, že při takto obrovské nabídce budou ceny dál rychle padat. Považte, že Spectre je na trhu něco přes rok a půl a prodalo se jej pár stovek v celé Evropě. A na Mobile.de se prodává 67 aut? To dříve nebo později skončí výprodejem. Však takového Cullinanu, 7 let prodávaného auta po tisících kusech, se na Mobile.de nabízí jen 109 kusů s libovolným nájezdem. Jak málo Spectrů se reálně prodalo - či jak málo kupců si jej dál chce nechat - je i z toho snad zjevné.

Ani Rolls-Royce tedy zjevně neuniká nezájmu o tento druh aut, přes veškeré jeho výhody. Můžete tomu přiřadit různé důvody, ale je to nakonec jedno. Poptávka zjevně chybí a bez ní bude každý produkt na trhu jen jedním - obrovským průšvihem pro všechny, kteří se ho dotknou.

