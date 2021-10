Profesionální čistička nekompromisně ukázala nekvalitu klíčové Tesly, prý ji musí dělat slepí bez rukou před 2 hodinami | Petr Miler

Je bez přehánění fascinující, jak dlouho dokáže Tesla vyrábět tak nekvalitní auta i jak dlouho dokáží její fandové tvrdit, že je to vlastně normální. Není a ani Jessica Tran už se na to nevydržela jen dívat.

Kvalita Tesel je předmětem kritiky už dlouho. Když někdo poukazoval na problematickou výrobu či montáž Modelu S v prvních letech jeho produkce, dalo se to ještě omlouvat v podstatě ruční výrobou, automobilka navíc měla tendenci vzniklé problémy řešit. V době, kdy naplno rozjela sériovou výrobu Modelu 3, se ale množství problémů jen zvětšilo, jejich charakter zhoršil a ochota Tesly s nimi cokoli dělat značně ochladla. Od těch chvil uběhla už spousta let a byť někteří tvrdí, že nastal alespoň částečný posun k lepšímu, jiní mluví jen o tom, že jsme si prostě jen zvykli.

Tak či onak dnes budeme hledat jakéhokoli jiného takto velkého výrobce aut, který by si dovolil pustit do prodeje nové vozy za několik milionů, jejichž kvalita je tak problematická, že je majitelé hodnotí slovem „odpad”. Automobilka o problémech nepochybně ví, přiznává je i ve svých materiálech a sám Elon Musk o nich letos mluvil v rozhovoru se Sandym Munroem. Identifikace problému zde ale zjevně nevede k řešení a někteří na to musí znovu a znovu poukazovat.

Posledním člověkem v řadě se stala čistička aut - či detailerka, chcete-li - Jessica Tran, která na internetu proslula řadou snímků ukazujících její schopnosti. Na TikToku má přes milion sledujících, takže rozhodně nejde o okrajovou personu a nedávno dala najevo, že šílí z Tesly. Když se jí pak jeden ze sledujících zeptal na důvody, řekla to videem, které si fremontská automobilka za rámeček určitě nedá.

Jeho středobodem je Tesla Model 3, tedy klíčový vůz značky, který momentálně koupíte za 1,3 až 1,7 milionu Kč v různých základních provedeních a jehož cena se snadno může vyšplhat na více než 2 miliony korun. Za takové peníze člověk automaticky očekává kvalitní auto, nakonec vyložené šmejdy dnes nedostanete od žádného z alespoň trochu známějších výrobců působících v Evropě. S novou Dacií možná dorazí jednoduchost a tvrdé plasty, jenže slícování karoserie nebo interiéru problém prostě nebývá. U Tesel je něco takového spíše výjimkou.

Model 3 zkoumaný Jessicou výjimkou není v žádném ohledu. Vad na vnějšku vozu je nespočet - někde jsou spáry mezi částmi karoserie příliš malé, jinde příliš velké, ty delší se průběžně mění. Vidíme odstávající či nestejně dlouhé lišty, mizerně přidělaná zrcátka a v neposlední řadě mizerný lak, který je skoro o polovinu tenčí než na Jessičině dekády staré Hondě.

Interiér se zdá být samostatnou kapitolou, když na jedněch dveří odpadá jejich výplň, jeden z úchytů slunečních clon drží na vlásku a chrastí a co Jessicu zjevně dráždí nejvíc, je, že firma ani nedokáže udělat šev na koženém obšití volantu tam, kde by měl být. Vad je ovšem ještě víc, nakonec se na ně podívejte sami za pomoci videa níže - není dlouhé, je to zjevně jen sestřih toho nejdráždivějšího.

Budeme se opakovat, ale v redakci jsme nikdy neviděli nové auto jakkoli známější značky, které by vypadalo takto. Jedna špatná spára, jedna špatně přidělaná věc, jeden problém v interiéru, to se stane kde komu. Množství a charakter jasně viditelných nedostatků na této (a zjevně nejen té) Tesle se ale tak dalece vymyká normálu, že to znovu a znovu udivuje. Není divu, že Jessica říká, že předpokladem pro přijetí mezi zaměstnance Tesly musí být, že člověk slepý a nemá ruce. Jinak si nedokáže vysvětlit, jak tohle někdo dokáže vyrobit a bez uzardění poslat dál směrem k zákazníkovi.

Pochopitelně, fanoušci Tesly, kteří jsou připraveni hájit značku v jakékoli situaci, se do autorky videa hned pustili s různou tradiční argumentací. Třeba že jde o vůz modelového roku 2020 a ten pro rok 2021 je zaručeně lepší - to už říkají 4 roky. Vidíme také dost komentářů typu: „Nejsem zatvrzelý fanda Tesly, ale...” nebo: „Lepší auto s nerovnoměrnými spárami než to, které zabíjí přírodu pokaždé, když ho nastartuji.” Ty i další patetické, věcnou kritiku nepřijímající příspěvky ale autorka obratem stírá reakcemi ve stylu: „Dobře, začneme se tedy bavit o baterkách?”

Na jednu stranu nejde o nic nového, v žádném směru. Na tu druhou se ale nelze dokola nedivit, jak je možné, že Tesla s tak zjevným problémem nedokáže nic udělat už tolik let. Pokud tuhle věc nedá do pořádku, dává jen větší prostor konkurenci prosadit se se svými vozy. Jak správně podotýká jeden ze sledujících, značky jako Audi nebo Lexus by něco takového nikdy nepřipustily, ani zdaleka.

Tesla Model 3 je klíčovým produktem značky vyráběným už 4 roky. Automobilka se ani za takovou dobu nedokázala ani zdaleka přiblížit jakkoli kvalitní výrobě, jak můžete nejlépe vidět na snímku níže. Vůz trápí kvalitativní problémy v míře a četnosti, které neznáme ani aut za statisíce, natož pak za miliony. Ilustrační foto: Tesla

