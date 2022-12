Profesionální řidič strhal nový tahač Tesly, selhává prý ve všem, na čem u těchto aut záleží

My kroutíme hlavou především nad jeho použitelností z hlediska tažné kapacity, dojezdu a doby potřebné na dobití baterek, profesionální řidič kamionu ale nepotřebuje ani hlubší technické znalosti, aby popsal, co vše je na tomto autě špatně.

Za celý svůj život jsem narazil na bezpočet produktů, jejichž design mě dostal do kolen. Když ale došlo na jejich praktické využití, nadšení často vystřídalo zklamání. Povětšinou šlo o různé spotřebiče určené pro domácnost, týká se to ale i řady automobilů, bez předsudků nezřídka italského původu. Dnes ale za jedním takovým zamíříme za oceán.

Jde o Teslu Semi, která je čistě na pohled pozoruhodným strojem. Pomalu bychom ji mohli nazvat nákladním supersportem, k čemuž ostatně svádí i technické parametry. Z klidu na stovku má totiž nenaložený Semi zrychlit již za 5 sekund, což je údaj z říše snů. A pokud k němu připojíte plně naložený přívěs, daný čas se natáhne jen na 20 sekund, což je též obdivuhodné.

Problémem pro Teslu je nicméně fakt, že žádný z designérů Semi zjevně nikdy v životě kamion neřídil. A dost vlastně pochybujeme o tom, že by vůbec došlo na kontakt s profesionálními řidiči. Proto že pod taktovkou šéfa Tesly vzniknul vzhledově poutavý, ovšem z praktického hlediska velmi nešťastný stroj.

Nejde o náš názor, místo toho se opíráme o pohled Tomasze Oryńskeho. Ten nepůsobí jen jako novinář, překladatel či blogger, ale především jako profesionální řidič kamionu. Je tedy přesně tím, kdo skutečně může k Tesle Semi něco říci. Pozitivní ale opravdu není. Místo toho jeho kritika míří víceméně ke všem oblastech, ve kterých se značka rozhodla být inovativní. Ve všech totiž z pohledu řidiče kamionu selhala.

Oryński poukazuje zejména na kabinu, která má být dle automobilky „postavena okolo řidiče“. To má deklarovat fakt, že sedíte uprostřed. Právě to je však dle Oryńskeho chyba, neboť řidič tak ze svého místa nemůže skrze okno podat třeba nezbytné dokumenty vrátnému hlídajícímu vjezd do továrny či přístavu, což je velmi obvyklá činnost. Zmíněná okna navíc ani nejde otevřít, což ve finále znamená, že se bude muset zvednout a dané papíry předat obsluze dveřmi.

Tím se dostáváme k dalšímu zádrhelu. Dveře jsou totiž usazeny v zadní části kabiny, načež řidič musí projít uličkou, než se dostane ke svému místu. Nechme přitom stranou to, že musí udělat pár kroků navíc - něco takového může být vítaným protáhnutím. Problémem však je, že pokud je venku bláto či sníh, natahá dovnitř mnoho nečistot. Kdyby však vstoupil tradičně z boku vpředu, mohl by se na sedadle snadno vyzout a zbytek kabiny by zůstal čistý.

Onen koridor, kterým se dostáváte k sedadlu, je přitom dalším mrháním místa, kvůli čemuž v kabině, která je větší, než u tradičních kamionů, již nezůstal prostor na postel. To je dle Oryńskeho problém i ve chvíli, kdy řidiči jezdí jen na kratší vzdálenosti. Pokud totiž cestují v noci, běžně si dávají zhruba na 20 minut „šlofíka“, aby byli více bdělí. Tesla pak sice má přijít s postelí u verze pro dlouhé trasy, tím se ale výše popsaný problém základního provedení nevyřeší.

Pohyb v noci navíc neusnadňují obrovské tablety, kterými je Tesla vybavena. Ač totiž mají režim pro noční jízdu, stále jsou jasnější než okolí. Přitom se nachází po stranách, čímž se jen zvětšuje slepý prostor, ve kterém můžete přehlédnout nejen chodce, ale i auta a další překážky. Šťastný ovšem Oryński není ani ze zpětných zrcátek, která jsou kvůli úzké kabině usazena na dlouhých ramenech. Jejich čištění tak bude opravdu nesnadnou záležitostí.

Když už jsme u mytí, můžeme poukázat také na jeden z prvků, na které je Tesla obzvláště hrdá, a tím je zaoblené čelní okno. Na první pohled se zdá, že řidič má díky tomu lepší výhled ven, nicméně mohutné sloupky nejsou vůbec vidět. Opravdu jde tedy jen o designový prvek, u kterého ovšem s řadou nečistot nic neuděláte, protože na ně jednoduše nedosáhnete. V létě navíc tak bohaté prosklení udělá z kabiny skleník.

Skutečné profíky tedy Semi nemá šanci ohromit. Jsme proto zvědavi, jak se k jeho hodnocení postaví firmy, které jej chtějí používat. Opravdu ale nepředpokládáme, že by se jejich zpětná vazba hemžila chválou kvůli zmíněnému zrychlení. To nejspíše žádný řidič ani nezažije, neboť při převážení nákladu je nežádoucí jak z hlediska dojezdu, tak kvůli zabezpečení převážených věcí.

