Profesor popsal systematický způsob manipulace cenou akcií Tesly, může vysvětlovat Muskovo jednání

Hodnota akcií Tesly je naprosto nesmyslná, firma by ji svými výsledky neospravedlnila, ani kdyby se stala úspěšnější než všechny velké automobilky dohromady. Image značky je nafouklá k prasknutí a byť za ní jistě stojí spousta faktorů, jde i o dost pochybné praktiky.

Pokud jste uživateli Twitteru, asi jste nemohli nenarazit na účty, které vynášejí Teslu až do nebes. Činí tak opravdu neskrývaně a zcela nekriticky, načež řadu lidí již napadlo, zda za nimi stojí skutečná osoba. Je to v podstatě stejné jako u nás v případě Andreje Babiše, kterého na jeho vlastních profilech na sociálních sítích lidé neoslovují jeho jménem. Místo toho skloňují marketingového mága Marka Prchala, který by nejspíše byl schopen sepsat na svého šéfa oslavnou etudu i poté, co by se bratříčkoval s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.

Vraťme se ale zpátky k Tesle, jejíž reputace byla ještě na počátku listopadu roku 2013 mizerná. Docházelo k požárům a dalším problémů s ranými Modely S, což způsobovalo propady hodnoty akcií. Nicméně 7. listopadu bylo ve večerních hodinách založeno během pouhých 75 minut hned osm automatizovaných účtů, které následně začaly chrlit na adresu Tesly jeden pozitivní příspěvek za druhým. Během 7 let jich pak na sociální síť poslaly víc než 30 tisíc.

Jelikož každý den se na Twitteru objeví více než 500 milionů nových příspěvků, můžeme výše zmíněný počet považovat za pověstnou kapku v moři. Nicméně jak během svého výzkumu zjistil David A. Kirsch, profesor obchodní katedry univerzity v Marylandu, tato aktivita robotických programů pravidelně vedla k růstu Tesly na akciových trzích. Kirsch se přitom zabýval 186 automatizovanými účty spojenými s Teslou a zjistil, že po každé, když byl spuštěn nový, hodnota firmy poskočila o 2 procenta. Sami roboti by to asi nezvládli, mohli ale pomáhat roztáčet spirálu, která se nezastavila dodnes.

„Nejde to označit za příčinnou souvislost, ovšem vzbuzuje to otázky,“ uvádí profesor Kirsch. A dodává, že se „tento mechanismus snaží pochopit. Nejde totiž jen o samotné příspěvky, které by tlačily hodnotu firmy vzhůru. Lidé si jich totiž musí všimnout a musí na ně i reagovat“, dodává správně s tím, že jeden automatický příspěvek může způsobit nespočet lidských reakcí, které ale od počátku stojí na lži.

Americká komise pro cenné papíry SEC (Securities and Exchange Comission) má tedy podnět k zamyšlení a zlí jazykové tvrdí, že právě proto koupil Musk 8procentní podíl na akcií Twitteru a může jej chtít zcela ovládnout. Pokud by se ukázalo, že hlavní zdroj jeho bohatství stojí na takto propracované manipulaci s akciemi, má velký problém. Jako člověk ovládající Twitter by ale mohl celou věc mnohem snáze zamést pod koberec. Konspirační teorie? Tak trochu, ale kdo ví.

