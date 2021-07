Profík ukázal, jak snadno lze ukrást i moderní auto s pomocí obyčejného šperháku před hodinou | Petr Miler

Člověk může mít pocit, že s takovým vybavením by naposledy Nicolas Cage otevřel Eleanor. Jenže ono otevře i úplně nové auto, a to dokonce rychleji než protagonisté filmu 60 sekund své oběti.

Nevíme o žádném období existence lidstva, ve kterém by se nekradlo, a tak ani nepředpokládáme, že by nějaké takové mohlo někdy přijít. Na pozadí životů každého z nás tak bude zřejmě vždy potichu probíhat souboj mezi dobrem a zlem - lidmi, kteří si na něco složitě vydělali vlastní píli a těmi, kteří se je o to snaží lacině obrat. A něco nám říká, že dobro tady bude vždy tahat za kratší kus provazu.

Platí to i v případě aut, která se kradla, kradou a krást budou. Motivace se postupem času mění, neboť dříve se automobily kradly spíše s cílem prodat je jako celek, dnes jsou častěji zdrojem náhradních dílů. Též se mění prostředky, neboť dříve se spojovaly dráty z spínací skříňkou, dnes je snazší obelstít bezklíčový vstup a start.

Leckdo by si tak mohl pomyslet, že spoleh na staré dobré mechanické zabezpečení řeší vše, protože zámky přece musely ujít kus vývoje a vypnutý „keyless” dostane zloděje do neřešitelné situace. Některé možná, ty šikovné ale určitě ne.

Dokazuje to video níže, na kterém se profík na otevírání zámků (pochopitelně s pozitivní motivací, tedy nikoli zloděj) pokusil dostat do svého Fordu Explorer ST. To je velmi moderní auto prodávané i v Evropě, vůz vyráběný sotva pár let, skutečně nové zboží. Jeho majitel si ale všiml, že náhradní klíč zasunutý ve startovacím modulu je prakticky stejný jako kdysi dávno ve Focusu, a tak zkusil zámek auta přelstít bez klíče pěkně „postaru”.

Jak už asi tušíte, šlo to raz dva. Šperhák koupený na internetu prakticky za drobné se v šikovných prstech profesionálního otevírače proměnil v klíč během asi 50 sekund. Autor videa konstatuje, že se aspoň pustil alarm, na což není v případě takového způsobu otevření vždy spoleh, ale to je tak vše. Zkrátka a dobře, ukrást auto lze dál X způsoby během sekund, nikoli minut. A malovat si, že starý dobrý zámek něčemu zabrání, je naivní. Je totiž u mnoha aut spíše starý než dobrý a prostředky, jak jej přelstít, jsou podobně jako elektronika potřebná pro překonání bezklíčového vstupu a startu dostupné na internetu za pár šupů pro různé značky aut.

